Dynamisch energiecontract: wat zijn de voordelen 

De een sluit beter bij een ander aan en de ander sluit weer beter bij jou aan. Wel is het goed om te kijken wat je opties allemaal zijn als het gaat om energie afsluiten. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vast of variabel energiecontract. Daarnaast heb je ook een energiecontract dat steeds populairder wordt, namelijk de dynamische vorm. Hieronder lees je precies wat de voordelen zijn van een dynamisch energiecontract en wat het precies is.

Wat is een dynamisch energiecontract?

Om te beginnen is het eerst goed om te kijken wat een dynamisch energiecontract precies is. Zo kan het zijn dat je hier namelijk nog nooit van hebt gehoord. Een dynamisch energiecontract is een energiecontract dat meegaat met de markten van de energie. Met een variabel energiecontract is dit ook zo, maar met een dynamisch energiecontract kunnen de prijzen per uur veranderen voor je stroom en per dag voor je gas. Op die manier heb je dagelijks te maken met verschillende prijzen, wat dus voor veel voordelen kan zorgen voor je woning. Elk huishouden heeft namelijk energie nodig om zo op die manier stroom en gas te kunnen gebruiken. Kijk snel bij NextEnergy om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een dynamisch energiecontract voor jouw woning.

De voordelen van een dynamisch energiecontract

Nu je weet wat een dynamisch energiecontract precies is, is het verstandig om te kijken wat jij eraan kunt doen. Op die manier kun je namelijk een contract afsluiten dat past bij jou en waar je achter kunt gaan staan. Hieronder lees je dus de diverse voordelen waarvan je gebruik kunt gaan maken als je kiest voor een dynamisch energiecontract.

1. Gemakkelijk via een app

Om te beginnen met de voordelen van een dynamisch energiecontract is dat je altijd op de hoogte blijft van de laatste updates van de markt. Zo heb je een app die je gemakkelijk kunt gebruiken om te kijken wat de huidige prijzen zijn, wat je verbruik is en hoeveel geld je er aan kwijt bent.

2. Goedkope energie

Met een dynamisch energiecontract heb je natuurlijk te maken met pieken in de prijzen, maar ook vooral met dalen. Zo is het goed om op de hoogte te blijven van de energieprijzen. Zo kun je kijken wanneer de energieprijs laag is, zodat je dan bijvoorbeeld grote apparaten aan kunt gaan zetten. Denk bijvoorbeeld aan apparaten zoals de wasmachine of de vaatwasser. Door zo slim gebruik te maken van stroom en energie kun je veel geld besparen in de maand, kun je goedkoop energie gebruiken en hoef je je daar geen zorgen over te maken. Per uur kunnen de prijzen alweer verschillen. Kijk dus goed wanneer er een daluur is en ga op die manier stroom gebruiken. Verder is het ook goed om te kijken wanneer de prijzen zo laag zijn, dat je geld toe kan krijgen om stroom te gebruiken. Kijk dus goed op de app voor de laatste veranderingen en gebruik je energie op een goedkoop moment.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

3. Gebruik van groene stroom

Als je gebruik wil gaan maken van een dynamisch energiecontract, dan is het ook goed om te weten dat je goed bezig bent voor het milieu. Zo kun je bijvoorbeeld zonder problemen energie gaan gebruiken die wordt opgewekt door middel van de natuur. Denk aan de zonnepanelen of de windmolens. Door middel van een dynamisch energiecontract gebruik je groene stroom, wat dus goed is voor het milieu.