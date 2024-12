Online gokken: met deze tips gok je veilig en verantwoord

Online een gokje wagen vanuit huis? Waarom niet? Nu het in Nederland sinds eind 2021 legaal is om online te gokken, zijn er steeds meer mensen die ermee beginnen.

Online gokken is toegankelijk, leuk en spannend. Je kunt er immers best wat geld mee verdienen als je een beetje geluk hebt. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat online gokken ook een andere kant heeft.

Wanneer je bijvoorbeeld gevoelig bent voor verslavingen, kan gokken een hypnotiserende werking op je hebben. Misschien geef je meer geld uit dan je kunt missen of wellicht speel je langer dan je vooraf had bedacht. Om online gokken leuk en verantwoord te houden, is het raadzaam om een aantal tips op te volgen. Je raadt het misschien al: in dit artikel geven we je enkele eenvoudige tips die je kunt gebruiken bij veilig en verantwoord gokken .

Gok alleen bij legale online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit

Voordat je begint met online gokken is het goed om te weten dat je dit alleen moet doen bij online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit . In Nederland zijn er een paar online casino’s die een dergelijke licentie hebben gekregen. Hiermee laten ze zien dat ze zich houden aan de strenge regels van de waakhond op het gebied van online kansspelen. Voor jou als speler is dit een prettig idee, omdat de regels onder andere bevatten dat online casino’s spelers moeten beschermen en dat er een eerlijk spelaanbod te vinden is.

Een online casino met licentie waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor veel leuke gokspelletjes is Kansino, een Nederlandse aanbieder van gokautomaten, live casino games en meer. Kansino doet er alles aan om jou als speler te beschermen tegen onder andere cybercrime, oneerlijke spelvoorwaarden en mogelijke verslavingen. Besluit je toch om te gaan gokken bij een illegaal online casino? Dit soort casino’s houden zich niet aan de regels, anders hadden ze wel een vergunning gekregen. De kans is hier groot dat de omgeving waarin je speelt niet goed beveiligd is, waardoor de kans op cybercrime bijvoorbeeld groot is.

Verantwoord gokken doe je met het instellen van een gokbudget

Een online casino met een vergunning beschermt je als speler dus waar ze kunnen. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor hoe veilig en verantwoord je gaat gokken. Zo bepaal je zelf met hoeveel geld je gokt. Het is hierbij aan te raden om voordat je gaat gokken een gokbudget in te stellen. Met zo’n budget voorkom je dat je meer geld uitgeeft dan je kunt veroorloven of dan je zou willen. Kijk goed wat je kunt missen en gebruik alleen geld dat je nu niet nodig hebt, zoals spaargeld of vakantiegeld.

Wanneer je gaat spelen, is dat het budget wat je voor die dag of die week hebt. Ga daar dus zuinig mee om. Is je budget op een gegeven moment op? Dan stop je met gokken, ongeacht of je wat gewonnen of wat verloren hebt. In de praktijk blijkt dit soms best lastig te zijn, omdat je misschien wel vol adrenaline zit en graag verder wilt spelen. Toch is het van groot belang om dit niet te doen op het moment dat je gokbudget op is, zodat je niet in alle emotie verder gaat spelen en je alsnog meer geld kwijt bent dan je kunt missen. Extra tip: kijk bij het online casino of je een limiet in kunt stellen voor jezelf. Meestal kan dit wel.

Gokken onder invloed is nooit een goed idee: gok alleen nuchter

Veel mensen vinden het lekker om tijdens het spelen van een spelletje, bijvoorbeeld in een online casino, een alcoholisch drankje te drinken. Hoewel een drankje bij de meeste mensen niet kwaad kan, is het toch af te raden om onder invloed te gokken - ook wanneer dit ‘maar’ een drankje is. Alcohol heeft namelijk een verdovend effect op je hersenen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld emotioneler reageren dan normaal en keuzes maken die je anders niet zo snel zo maken. Dat komt tijdens een gokspelletje niet zo goed uit, want zo kies je er misschien sneller voor om toch door te spelen terwijl je gokbudget al op is.

In andere woorden: alcohol kan ervoor zorgen dat je onverstandige beslissingen neemt. Dit geldt overigens ook voor andere stimulerende middelen, zoals drugs. Wanneer je besluit om online te gokken, moet je dit alleen doen wanneer je helder bent. In die staat kun je de beste keuzes maken. Ook wanneer je geen alcohol drinkt of drugs gebruikt, is het verstandig om te letten op je emotionele staat. Vermijd gokken bijvoorbeeld ook wanneer je emotioneel gezien niet helemaal stabiel bent. Ervaar je stress of verdriet? Dan is gokken in een online casino geen goed idee.

Weet wanneer je moet stoppen met online gokken en wees alert op verslavingskenmerken

Nu je al een beetje meer weet over veilig en verantwoord gokken, heb je een goede basis te pakken waarmee je in het online casino een spelletje kunt spelen. Zolang het spel leuk is en je plezier beleeft aan het gokspelletje zonder dat je daarbij meer geld dan je kunt missen verliest, is online gokken hartstikke leuk. Waar je nog meer op moet letten hierbij is dat je weet wanneer je moet stoppen met online gokken. Merk je dat je geïrriteerd raakt, omdat je voor de zoveelste keer verliest? Of word je verdrietig, boos of merk je dat je te maken hebt met andere heftige emoties? Dat zijn tekenen dat je eigenlijk al te lang bent doorgegaan met gokken.

In het kader van veilig en verantwoord gokken, is het fijn om deze gevoelens voor te zijn. In dat geval kan het helpen om een tijdslimiet in te stellen voordat je begint met spelen. Zo weet je precies wanneer je moet stoppen zonder dat je chagrijnig of verdrietig wordt. Maak hierbij altijd gebruik van pauzes, zodat je je focus terug kunt krijgen en je met je volle verstand een gokje kunt wagen. Let altijd op symptomen van een beginnende gokverslaving , zodat je zo’n verslaving altijd voor kunt zijn. Denk aan financiële problemen, liegen over gokken of constant denken aan online gokken.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Kortom: door op een bewuste en verantwoorde manier te gokken, te weten wat je grenzen zijn en te gaan voor een legaal casino met een vergunning zorg je ervoor dat een gokje wagen in een online casino leuk is en veilig blijft. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gokgedrag, maar het is fijn om te weten dat je hierbij extra hulp in kunt schakelen, bijvoorbeeld in de vorm van een gokbudget en het instellen van een speellimiet. Veel plezier!