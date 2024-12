Victor Vlam: 'Lil' Kleine lijkt weer in de armen te worden gesloten, ik vind dat bizar'

Lil’ Kleine, hoorde die niet bij dat groepje foute en gecancelde artiesten?

Klopt, er is zo’n lijstje met foute artiesten die met behulp van het hedendaagse strenge pakket van normen en waarden aan de kant zijn gezet vanwege hun wandaden. Marco Borsato, Ali B, Glennis Grace en Bilal Wahib hebben lange tijd geen microfoon in handen gehad, en ook mannen als Matthijs van Nieuwkerk, Thijs Römer en Tom Egbers werden genadeloos aan de kant gekegeld. Ook Lil’ Kleine stond in dat rijtje, maar lijkt zich daar nu uit te worstelen. Hij komt begin 2025 met een nieuw album en is zijn charmeoffensief reeds begonnen met een sympathiek interview bij Shownieuws. Aan de deskundigentafel waren de experts het erover eens dat de rapper relaxed overkwam, goed uitgerust was en er weer zin in leek te hebben.

Is het wel of niet onvergeeflijk wat hij heeft gedaan?

Het is niet niks wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het privéleven van Lil’ Kleine. Totaal in paniek kwam zijn toenmalige partner en moeder van zijn kind Jaimie Vaes bebloed de lobby van hun hotel op Ibiza inrennen. Ze was met een fles op haar hoofd geslagen en vluchtte voor haar leven. In 2022 doken er beelden op dat de rapper zijn vriendin aan haar haren uit de auto trok en de autodeur tegen haar hoofd sloeg. Vaes deed aangifte, Nederland walgde. Maar niets is écht onvergeeflijk als je beroemd bent. Patrick Kluivert mocht weer voetballen nadat hij in 1995 iemand doodreed met het gaspedaal stevig ingedrukt. Marco Bakker bleef de sterren van de hemel zingen nadat hij in 1997 met drank op een 38-jarige vrouw naar diezelfde hemel botste in een parkeergarage. Ron Brandsteder kon gewoon door met presenteren nadat hij zijn peperdure Jaguar in 2000 ladderzat in de Vecht reed. Er is dus nog hoop voor die Kleine.

‘Je hebt gewoon iets mongools gedaan, zeg maar’

Wat vindt Lil’ Kleine van zichzelf?

Ik wil m’n leven terug, man

Wat vinden wij van Lil’ Kleine?

Met zo’n grote mond zal hij wel een kleintje hebben.

Wat vinden anderen van Lil’ Kleine?

Bart Ettekoven - showbizzexpert Shownieuws

‘Mijn gevoel zegt dat hij wel iets heeft geleerd van de afgelopen periode. Hij heeft therapieën gevolgd, is twee jaar ouder en is in Thailand in retraite geweest. Hij heeft zich echt wel laten helpen aan z’n drank- en drugsprobleem. Volgens mij was het Marco Borsato die ooit riep dat roem, geld, drank en drugs een giftige cocktail is. In combinatie met Joriks jonge leeftijd is dat misgegaan. Ik heb de indruk dat hij nu een stukje verder is. Maar we moeten afwachten of hij de verleiding kan weerstaan als hij straks weer succes heeft en er weer gillende halfblote vrouwen voor hem staan. Misschien heeft zijn nieuwe vriendin wel een enorm goede invloed op hem.’

Jordi Versteegden - showbizzexpert De Telegraaf

‘Op mij kwam hij relaxed over. Er zijn periodes geweest waarin we Lil’ Kleine niet eens konden aankijken omdat er zoveel narigheid achter die jongen zat. Nu keek ik naar hem en dacht: volgens mij heb jij je leven wel weer enigszins op orde. Tegelijk twijfelde ik daar weer aan toen ik hoorde dat zijn zoontje in Dubai op school zit en dat Jaimie daar woont. Ik weet niet of dat nou de meest gezonde omgeving is voor een jongetje van vijf. Hij is redelijk autistisch en heeft moeite om te leren lezen, misschien is hij beter af in het Nederlandse onderwijs. Sowieso heeft hij al veel moeten meemaken, hij is het grootste slachtoffer in dit hele gebeuren. De mishandelingszaak is nog steeds niet voorgekomen. Voor de publieke opinie is hij nog niet gestraft voor zijn daden en is überhaupt nog niet duidelijk wat daar destijds precies is gebeurd. Tot die tijd vind ik het lastig om te zeggen dat we hem weer massaal in de armen kunnen sluiten. Er zit voor mij ook een verschil tussen de Jorik die we voor de camera van Shownieuws gewenste antwoorden horen geven en de rapper die we op het podium zichzelf zien filmen met ontbloot bovenlijf. Dat geeft voor mij aan dat hij nog niet helemaal volwassen is. Maar hoe hij nu praat, hoe hij momenteel overkomt, een stuk rustiger en niet meer zo opgefokt, en hoe hij eruitziet, zegt mij wel dat hij stappen heeft gemaakt.’

Rob Goossens - showbizzexpert RTL Boulevard

‘Afgelopen zomer heeft hij weer op festivals gestaan en daar was het publiek erg enthousiast. Dat is zijn grote geluk, hij heeft een heel trouwe fanbase. Daardoor komt er in ieder geval geld binnen. Ik vind het lastig om objectief iets over hem te zeggen, omdat hij – ook al voor hij zich zo misdroeg – niet bepaald mijn type is. Daarom vind ik het lastig te beoordelen wat we zouden moeten vinden van acties als briefjes van 500 euro uit de bankautomaat halen om die vervolgens te verbranden en te verscheuren. Of wat ik in Het Parool las, dat hij voor criminelen optrad en zich contant liet uitbetalen. En daarna de mishandelingen van zijn vriendin. Ik was zeg maar tien stappen daarvoor al afgehaakt, en dan heb ik het nog niet eens over de muziek die hij maakt. Ik denk dat Lil’ Kleine niet wordt uitgenodigd voor een optreden op een feestje van een keurig bedrijf. Wat dat betreft is de schade er nog steeds. Maar voor zijn eigen doelgroep, de wat jongere jeugd, denk ik wel dat hij aan het terugkomen is. Dat is maar goed ook, want Jorik heeft veel geld verdiend, maar zo mogelijk nog meer verbrast.’

Victor Vlam - showbizzexpert podcast De Communicado’s

‘Hij lijkt weer in de armen te worden gesloten. Dat is wel bizar natuurlijk, want wat hij in het verleden heeft gedaan, vind ik behoorlijk diskwalificerend. Ik vind het nogal opmerkelijk dat we dat allemaal lijken te zijn vergeten en dan doodleuk zeggen: “Wat ziet hij er weer goed uit.” Als je dus op tv bespreekt hoe het nu met Lil’ Kleine gaat, zou ik wel even refereren aan hetgeen er in het verleden is gebeurd. Dat we na een tijdje afwezigheid en stilte rondom zijn persoon doen alsof we het vergeten zijn en hem complimentjes gaan geven, vind ik heel gek. Wat ik van zijn muziek vind? Hij spreekt meer de jongeren aan, ik ben geen fan van hem.’