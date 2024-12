De houtrookfilter bij een pelletkachel

De overlast van houtrook bij een pelletkachel kun je aanpakken. Hoe dan? Met de nieuwe innovatieve houtrookfilter waar we je alles over vertellen.

De Pellet-ABC katalysator

De Pellet-ABC is het beste houtrookfilter dat er bestaat om de geur van houtrook te bestrijden. Het is een katalysator dan werkt tegen koolwaterstoffen en is bedoeld voor pelletkachels. De speciale katalysator de Pellet-ABC rekent keihard af met stank door die nare koolwaterstoffen uit elkaar te trekken. Dat brengt deze uitstoot nagenoeg op nul. Je houdt de katalysator gemakkelijk schoon door deze regelmatig simpelweg onder de kraan te houden.

Je hoort weleens dat filters alleen werken als je goed stookt, echter bij de moderne pelletkachel is dit niet van toepassing. Er wordt namelijk gewerkt met een computer die dit allemaal automatisch regelt en zorgt voor een perfecte verbranding. Dit is ook waarom deze nieuwe filters perfect werken. Het is niet alleen uit onderzoek gebleken, maar ook staat dit vast in verschillende meetrapporten. Ook is in de praktijk gebleken dat er geen geur is te ruiken.

De FineDuster ESP filter

De FineDuster is een stofdeeltjes filter voor de pelletkachel. Het bestrijdt luchtverontreinigende stoffen die bij de verbranding van hout ontstaan. Het maakt gebruik van een ESP filter (elektrische lading) om deze deeltjes op te vangen. Zo is uit onderzoek en diverse tests gebleken dat de FineDuster voor de pelletkachel stofdeeltjes tot bijna nul verminderd. Het is compleet nieuw en innovatief.

Deze elektro statische filter zorgt er met een energieveld voor dat de fijnstof tegen de buis aanplakt. Daarom heet het ook een fijnstoffilter . Restanten kun je vervolgens afzuigen met een aszuiger. De overlast is met deze FineDuster zo beperkt dat de afvoer in tegenstelling tot een houtkachel ook gewoon door de gevel kan, en dat mag. Zo rekent de innovatie van BlueSolid af met uitstoot.

De plaatsing van een ESP filter

Het was lang niet mogelijk om een ESP filter in een pelletkachel in te bouwen vanwege de grootte. Om deze reden werd er alleen gekeken naar een filter aan het uiteinde van het rookgasafvoerkanaal. Hierdoor kreeg je een effect van 80 tot 90 procent reductie in fijnstof. Je zou zeggen dat dit goed was, maar het hing ook af van het reinigen van het filter. En ja, op het dak is dit niet makkelijk. Met de nieuwe filters de Pellet-ABC en de FineDuster is dit niet meer nodig. Een unieke innovatie, waarbij geen rook en geur meer vrij komt. Daarnaast veroorzaak je zo ook geen houtrookoverlast meer in je omgeving en draag je dus bij aan het milieu. De houtrookoverlast effect is 100%. Niemand in de buurt kan het meer ruiken.

Deze nieuwe filters zijn een doorbraak op het gebied van werking en toepasbaarheid. Met de inbouw Pellet-ABC en de FineDuster ESP zijn deze nieuwe filter en katalysator een feit. Schoner en slimmer verbranden is de toekomst.