Angela de Jong: 'Mark Baanders moet zich afvragen of hij niet gewoon met zijn kop op de televisie wil'

Mark Baanders doet er werkelijk álles aan om op tv te komen, hè?

Zeg dat. De man die vanwege zijn hese stem ook wel Slijptol wordt genoemd, verscheen in 2022 in De slimste mens, het programma waar we hem werkelijk als láátste zouden verwachten. Later dat jaar nam hij deel aan De alleskunner vips, waar hij keurig als zesde eindigde. In 2023 hoereerde hij zich verder in Hunted vips, Expeditie Robinson en De Nieuwsquiz 2023. In 2024 spande hij de kroon met meerdere tv-blamages: Voor het blok, Het perfecte plaatje in Thailand, Wat een dag!, 30 seconds en Dit was het nieuws.

Als presentator zette hij zichzelf én de NPO voor aap met het programma Serious Christmas. Hij presenteerde dit slappe aftreksel van De alleskunner niet alleen allerbelabberdst, inhoudelijk was het ook nog eens stevig onder de maat, wat Angela de Jong noopte tot het schrijven van een destructieve column. En daar was meneer Baanders op zijn beurt dan weer erg ontevreden over, zo bleek onlangs in de talkshow Renze. Aan de talkshowtafel was zijn meest inhoudelijke verweer in de live clash tegenover de kritische columnist: ‘Láát maar!’

En dat terwijl Baanders bekend staat om zijn inhoud, toch?

Oeh, onder de gordel. Harm Edens beschrijft dat punt verderop in dit artikel nogal subtiel en geraffineerd, ook Angela de Jong doet een duit in het inhoudelijke zakje. De meeste kritiek kwam op het tv-programma Baanders wil een baby, waarin de homoseksuele Baanders de mogelijkheden onderzocht voor een mannelijk homostel om hun kinderwens te realiseren. Helaas liep zijn eigen relatie stuk tijdens de opnames.

Dat was niet de enige averij die Baanders opliep tijdens zijn tv-aspiraties. Op Urk ging het in maart 2021 vreselijk mis tijdens zijn reportage voor PowNed bij de Sionkerk, die tijdens de coronapandemie ondanks de strenge restricties toch de deuren opende voor alle leden. Door sommige kerkgangers die hij benaderde, werd Baanders fysiek aangevallen, geschopt en zelfs door een automobilist aangereden. De kerk stelde echter dat de verslaggever van PowNed welbewust voor de inparkerende auto was gesprongen en ‘op overdreven wijze deed voorkomen dat hij ernstig aangereden werd’. Toch kreeg de automobilist een taakstraf van 80 uur opgelegd voor zijn aandeel in het incident. Ook werden twee broers van 26 en 28 jaar uit Urk veroordeeld tot taakstraffen tot 150 uur omdat ze Baanders belaagden. Dát was nog eens televisie...

‘Hoe ver kun je gaan met geweld tegen een verslaggever voordat de politie ingrijpt?’

Wat vindt Mark Baanders van zichzelf?

‘Mijn programma was niet slecht.’

Wat vinden wij van Mark Baanders?

Láát maar!

Wat vinden anderen van Mark Baanders?

Dominique Weesie - baas Powned

‘Nieuwe Revu? Fijne dag. Tuut-tuut-tuut.’

Boaz van Casteren - ex-vriend

‘Wat leuk dat je een artikel schrijft over Mark. Als zijn ex-vriend denk ik niet dat mijn stem in het artikel thuishoort, dus laat ik dit even aan mij voorbijgaan. Veel succes!’

A.J. de Waard - predikant Sionkerk Urk

‘Mark Baanders? Zegt mij niks. O, díé verslaggever. Op hem ga ik verder niet in. Als kerkraad hebben wij destijds één persoon aangewezen om de pers te woord te staan. Ik mag predikant zijn van die gemeente en hou me verder buiten al dit soort gedoe. Inmiddels ligt het gelukkig heel lang achter ons. Voor ons gevoel hebben wij dat toen afgehandeld.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘Ik snap dat hij mijn columns niet leuk vond, en dat hij zijn programma’s – op zijn manier – met hart en ziel heeft gemaakt. Aan Serious Christmas hoef ik geen woorden vuil te maken, want dat sloeg nergens op; een stuk mismanagement bij de publieke omroep. Bij Baanders wil een baby had die jongen wat strakker begeleid moeten worden. Nu zagen we Mark pimpelen met zijn vrienden, Mark die met zijn hondje in de kroeg zat, Mark op de tennisbaan. Daarbij liep hij als een soort Alice in Wonderland rond in de wereld van het krijgen van een kind. Het instapniveau van dat programma was veel te laag. Het was een soort docusoap over Mark en openbare relatietherapie waar we naar zaten te kijken.

Hij kan de schuld geven aan de recensent die twee keer een vernietigende recensie over hem heeft geschreven en de vinger op de zere plek legde, maar hij kan zijn energie ook steken in het bedenken hoe hij van toegevoegde waarde kan zijn op televisie. Bij de NPO werkt hij met belastinggeld waar mensen heel hard voor hebben gewerkt. Dat schept verplichtingen wat betreft inhoud. Ik vind hem een apart figuur, maar ik denk dat hij een hart van goud heeft.

De ene keer denk ik: wat een brallerige type. En de andere keer weet hij mij diep te ontroeren, zoals die keer bij Eva Jinek aan tafel toen hij vertelde over homogeweld op straat. Zijn stem en zijn accent heeft hij een beetje tegen, de eerste indruk van hem is dat hij een soort corpsbal is met constant twee wijntjes te veel op. Ik denk dat het goed voor hem is om zichzelf de vraag te stellen of hij programma’s wil maken waarin hij iets wil overbrengen op het publiek, of dat hij gewoon met zijn kop op televisie wil. In dat laatste geval moet hij gewoon spelletjes bij de commerciële omroep gaan presenteren.’

Harm Edens - presentator

‘In Dit was het nieuws werkte zijn schaamteloze onbevangenheid behoorlijk aanstekelijk. Dat wil niet per se zeggen dat die altijd is gestaafd is op feiten of diepgaande ontwikkeling, maar het heeft iets leuks dat hij zo onbevangen uitbarst in gelach en opmerkingen. Een hoop vrije energie.’

Sylvana IJsselmuiden - presentatrice & actrice

‘Markie ken ik best wel goed. Ooit zijn we in Amsterdam op een terras aan de praat geraakt en dat werd veel te gezellig. We zijn toen volgens mij ook nog op stap geweest en intussen is Mark een goede vriend van me geworden. Ik heb niet veel mediavrienden, maar Mark is er zeker eentje. Echt een topgozer. Over het algemeen hebben mensen een vooroordeel over hem. Dat komt natuurlijk vanwege PowNed en hij is best een beetje een kakker. In werkelijkheid heeft hij een groot hart, hij is een van de allerliefste en gevoeligste jongens die ik ken.

Je kunt ontzettend met hem lachen en ontzettend goed pils met hem drinken. Ik heb het altijd reuzegezellig met hem. Dat hij in Het perfecte plaatje te laat en met een kater aankwam bij een opdracht? Haha, dat is wel typisch Mark, ja. Daar sta ik niet van te kijken. Of hij een goede vader zou zijn? Absoluut! Als ik alleen al kijk hoe hij met zijn hondje Chuppa omgaat, dan blijkt hoeveel liefde hij heeft te geven. Zijn ambities op televisie begrijp ik wel en ik deel ze. De wat oudere YouTube-generatie lonkt steeds meer naar een avontuur op televisie. Het voelt soms een beetje alsof we internet al hebben uitgespeeld of zo, een nieuwe uitdaging roept. Televisie is een ander medium met een andere doelgroep. Ik snap Mark daarin wel.’