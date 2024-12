Hybride werken zonder kwaliteitsverlies? Dit moet je regelen!

De angst van vele ondernemers was -toen we massaal thuis en online gingen werken- dat dit ten koste ging van de kwaliteit. Toen we opeens door de actualiteit ertoe werden gedwongen, was er geen keuze meer en waren ondernemers wel verplicht hiertoe over te gaan.

Maar toen eenmaal het gevaar van de pandemieën geweken was, waren werknemers er zo aan gewend dat zij niet meer terug wilden, iets wat ook goed te begrijpen is want online werken geeft veel vrijheid en flexibiliteit. In de arbeidsmarkt van vandaag de dag kunnen ondernemers er dan ook niet meer omheen om hun werknemers, waar mogelijk, een deel thuis en hybride te laten werken. Maar dat het nooit ten koste gaat van de kwaliteit valt niet te garanderen. Er zijn wel een aantal aspecten die ervoor zorgen dat dit risico significant verkleint. Welke dat zijn? Lees snel verder.

De systemen

Natuurlijk is het verschaffen van goede laptops en smartphones belangrijk, maar er is iets wat nog veel belangrijker is en dat is het gebruiken van goede software. Iets wat altijd belangrijk is, maar wanneer medewerkers op afstand van elkaar werken is dit cruciaal om de kwaliteit te garanderen. Kies als bedrijf voor een goed en bekend systeem zoals Microsoft bellen en hanteer dat structureel. Alleen dan zorg je ervoor dat er geen miscommunicaties ontstaan. Niet tussen de klant en het bedrijf, maar ook niet tussen collega’s. Met een dergelijk systeem zoals Microsoft teams ben je als bedrijf zeer flexibel bereikbaar, ongeacht waar medewerkers werken. Ook is het betrouwbaarder dan diverse 06-nummers gebruiken, en hiermee schiet de productiviteit van medewerkers omhoog. Medewerkers kunnen onderling contact hebben in een dergelijk software systeem en ook zo hun aantekeningen maken. Hiermee worden misverstanden voorkomen en is er heldere communicatie, harde voorwaarden voor een goed en betrouwbaar bedrijf.

Duidelijke afspraken

Het besluit dat er hybride gewerkt gaat worden wil nog niet betekenen dat iedereen mag gaan doen waar hij of zij zin in heeft. Er mogen nog steeds grenzen gesteld worden en heldere afspraken kunnen prima worden gemaakt. Zo is het als werkgever aan te raden om toch een aantal dagen af te spreken waarop het personeel fysiek op kantoor aanwezig is. Niet alleen ten behoeve van de klant, maar vooral voor de binding aan het kantoor en bedrijf. Ook is het goed voor de onderlinge communicatie tussen medewerkers dat ze elkaar regelmatig zien. Wanneer je als werkgever hier te vrijblijvend mee omgaat, ligt het gevaar op de loer dat bepaalde werknemers elkaar nauwelijks zien. Wanneer je werknemers wel de vrijheid geeft om te komen wanneer ze willen, dan is het slim om hier op een andere manier invulling aan te geven door bijvoorbeeld maandelijks een inspiratiesessie te organiseren. In ieder geval is het belangrijk ervoor te zorgen dat een medewerker zich betrokken voelt bij het bedrijf en dit ook uitstraalt, zij zijn uiteindelijk jouw visitekaartje naar te klant toe.

Kortom, hybride werken zonder kwaliteitsverlies is heel goed mogelijk. Het is dan wel belangrijk je te focussen op een aantal zaken. Wanneer je deze geregeld hebt is de kans groot dat je er eerder voordeel dan nadeel van ondervindt. Om de kosten hoef je het niet te laten, want in veel gevallen levert online werken ook de werkgever een financieel voordeel op.