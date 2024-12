Hoe herken je een legale goksite?

Sinds 1 oktober 2021 kun je legaal gokken in Nederland. Sindsdien zijn er meer dan 25 goksites online gekomen met een vergunning om online kansspelen aan te bieden. Toch speelt een groot deel van de Nederlandse spelers nog bij illegale websites. In dit artikel leggen we je uit waar je een legale goksite aan kunt herkennen.

Het duurde een flink aantal jaren, maar in 2021 was Nederland als een van de laatste landen in Europa zo ver om online gokken te legaliseren. In oktober van dat jaar openden de eerste tien online casino’s hun digitale deuren. In de periode die volgde kwamen daar meer dan vijftien partijen bij, al zijn er recentelijk ook weer twee legale casino’s uit Nederland vertrokken.

Breed aanbod

Het Nederlandse legale aanbod aan kansspelen is breed. De meeste online goksites bieden naast slots - dit zijn gokkasten - ook live casino spellen zoals roulette en blackjack aan. Deze spellen mogen aangeboden worden met een vergunning voor spelen tegen het huis. Er is een andere vergunning nodig om spellen aan te bieden waarbij spelers tegen elkaar kunnen spelen. Dit omvat onder andere spellen als live bingo en live poker. Er zijn een aantal legale goksites in Nederland die deze vergunning aan heeft gevraagd.

Daarnaast zijn er een flink aantal goksites die ervoor hebben gekozen om wedden op sportwedstrijden opgenomen hebben in hun spelaanbod. Er zijn momenteel meer dan tien online casino’s ook als bookmaker actief. Tot slot is er nog een aparte vergunning aan te vragen voor het aanbieden van weddenschappen op paardenrennen.

Illegale casino’s

De belangrijkste reden waarom online gokken in Nederland gelegaliseerd is, is om spelers een veilige en verantwoorde spelomgeving aan te bieden. Een omgeving waarbij het speelgedrag van spelers gemonitord wordt en waar er alarmbellen afgaan als het speelgedrag opvallend wordt. Als je ineens veel meer gaat storten dan voorheen of ineens op vreemde tijden gaat spelen, moet het casino contact met je opnemen om te controleren of alles goed met je gaat.

Er heeft in de periode tussen oktober 2021 en nu dan ook een flinke verschuiving van spelers plaatsgevonden. Heel veel spelers zijn bij legale Nederlandse goksites gaan spelen en veel casino’s zonder vergunning hebben hun deuren gesloten voor Nederlandse spelers. Toch zijn er nog altijd illegale goksites in Nederland actief. De Kansspelautoriteit heeft grote moeite om casino’s zonder vergunning - waar geen enkel toezicht is op het gedrag van de speler - uit Nederland te weren.

Sterker nog, die casino’s zijn opnieuw in opmars. Dat komt onder andere door de geraffineerde manier waarop deze casino’s adverteren. Zij worden gevonden op termen die bewust het Nederlandse legale aanbod omzeilen.

Hoe herken je legale goksites?

Je kunt op een aantal manieren herkennen dat je op een legale goksite speelt. Dit zijn de drie belangrijkste punten:

Woordmerk ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit’

Storten via iDeal is mogelijk

Raadpleeg het kansspel register

Woordmerk Vergunninghouder Kansspelautoriteit

Alle online goksites die een vergunning hebben ontvangen van de Kansspelautoriteit, hebben het woordmerk ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit’ in de footer van de website staan. Casino’s die dit woordmerk niet op de website hebben staan, zijn per definitie geen legale goksites.

Storten iDeal

Enkel bij online casino’s kun je storten met de betalingsmethode iDeal. Hier moet je wel mee oppassen. Illegale casino's maken gebruik van betaalmethoden die ze presenteren als iDeal, maar wat geen iDeal transacties zijn.

Raadpleeg het kansspel register

Als je twijfelt over de legaliteit van een online casino, dan kun je ook het kansspel register raadplegen. In dit register van de Kansspelautoriteit staan alle vergunninghouders vermeld.