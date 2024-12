Nieuwe Revu's top 10 best gelezen artikelen van 2024!

Wij van Nieuwe Revu blikken vandaag met je terug op de best gelezen artikelen van het afgelopen jaar. Een lijst, waardoor je even weer teruggezogen wordt naar dé nieuwtjes van 2024.

1. Joost Klein werd geschorst

Weet je het nog? Joost moest met zijn 'Europapa' het Songfestival van 2024 gaan winnen. De Fries leek écht kans te maken, maar zijn droom viel in duigen toen hij betrokken raakte bij een conflict. Lees het artikel - geschreven door Bart Nijman - hier:

2. Dennis Schouten deed een boekje open over de klokkenluider die RoddelPraat tipte over de zaak Marco Borsato

De zaak rondom Marco Borsato duurt inmiddels al dik twee jaar en zal in 2025 eindelijk voor de rechter komen. Een zaak die veel aandacht in de media krijgt. Zo ook bij Dennis Schouten en Jan Roos in hun YouTube-show RoddelPraat.

Zij kregen van een grote naam uit medialand voor het eerst te horen over de vermeende misstanden rondom de zanger. Toen onze 'wie denkt' over deze persoon ging besloot Schouten zijn klokkenluider bij naam te noemen. De RoddelPraat-presentator zei er destijds het volgende over: "Ik geef nooit mijn bronnen prijs, maar Jan Versteegh verdient een groot compliment als klokkenluider van deze walgelijke misstanden rondom Marco Borsato."

3. Ex-minnares Theo Maassen liet van zich horen

Onze primeur van het afgelopen jaar: Theo Maassen. Samen met weekblad Privé brachten wij het nieuws naar buiten dat Theo Maassen explosief en agressief gedrag zou hebben vertoond tegen verschillende vrouwen, waaronder zijn echtgenote Joyce (zie nummer 8 van onze top 10). Een van de ex-minnaressen van de cabaretier sprak zich bij ons over de situatie uit.

4. Evert Santegoeds over vermeend vreemdgaan voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis

Ook Bas Nijhuis zal vast blij zijn om 2024 achter zich te laten, al is het laatste woord er mogelijk nog niet over gezegd. De bekende voetbalscheidsrechter, die overigens vaak plaatsneemt aan de bar bij Vandaag Inside, weet inmiddels als geen ander hoe het is als je vuile was ineens op straat ligt. Volgens weekblad Privé zou de beste man een scheve schaats hebben gereden.

Naast zijn verloofde zou Nijhuis nóg een liefje hebben rondlopen. Privé was genadeloos en publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken van Bas en deze vrouw, genaamd Mandy. En alsof dat nog niet erg genoeg was, zou de scheids ook nog behoorlijk hebben lopen liegen. Bijvoorbeeld over zijn moeder die zogenaamd ziek zou zijn. Pijnlijk.



Hoofdredacteur van het weekblad Privé, Evert Santegoeds, liet zich erover uit in de podcast Strikt Privé.

5. Columnist Bart Nijman over Akwasi's deelname aan De Slimste Mens en de rel die op X ontstond

Akwasi, die in het verleden groot in het nieuws kwam door zijn uitspraken tijdens de BLM-demonstraties en zijn mening over Zwarte Piet niet onder stoelen of banken steekt, zat dit jaar bij de KRO-NCRV-hit De Slimste Mens. Zijn deelname zorgde ervoor dat #Awkasi trending werd op X, voorheen Twitter.

Mensen spraken massaal hun ergernis over Akwasi uit op het platform. Dat zorgde voor een tegenaanval van omroepen, journalisten en oud-deelnemers. Zij vonden dat er sprake was van 'racisme'. Bart Nijman gaf zijn mening over de Akwasi-kwestie:

6. Albert Verlinde over Wouter de Winther, die in 2024 véél op de beeldbuis verscheen

Voor de politiek commentator was 2024 het jaar van de talkshows. De Winther schoof meer dan ooit aan bij praatprogramma's als Jinek, Vandaag Inside en Goedemorgen Nederland. Super voor Wouter, zou je denken. Albert Verlinde dacht daar anders over en liet zich erover uit in VI: "Dan zit ik tv te kijken en daar zit die man met dat mondje."

7. Columnist Leon Verdonschot schreef een brief aan Arnold Karskens

Leon Verdonschot richtte zich in een van de velen brieven die hij dit jaar schreef tot oud-Nieuwe Revu-collega Arnold Karskens. Bij het grote publiek is de beste man bekend van Ongehoord Nederland (ON!), waar hij bestuursvoorzitter is. Correctie: was. Inmiddels is Karskens bij die omroep weg. En dat was voor Verdonschot reden genoeg om een column aan hem te wagen. Lees 'm hier:

8. Theo Maassen onder vuur

We hebben het al even over hem gehad bij onze nummer 3 van dit jaar, maar Theo Maassen staat daarnaast op plek 8 in onze lijst. Wat een eer, niet waar?

Daar denkt Theo hoogstwaarschijnlijk wel anders over, maar hé, wie weet wordt 2025 een beter jaar voor de cabaretier. We gaan het zien.

9. Columnist Bart Nijman sprak zich genadeloos uit over BN'ers die 'Hamas aanmoedigden'

Bart Nijman, die zich regelmatig in zijn columns uitspreekt tegen antisemitisme, nam verschillende BN'ers onder vuur die meededen aan een pro-Palestijnse campagne.

Nijman, die het een 'misselijkmakende video' vindt, schreef er het volgende over: "Dit videootje zal geen enkel effect hebben op het conflict aldaar. Wel op de sfeer in Nederland, want het zijn campagnes zoals deze die ertoe leiden dat het aantal antisemitische incidenten oploopt." Lees de hele column hier:

10. Kim Holland nodigde onze landbouwminister Femke Wiersma uit voor een rol in een p*rnofilm

Een gezellige om mee af te sluiten. Kim Holland nodigde BBB'er en landbouwminister Femke Wiersma uit om mee te spelen in een erotische film. Wie wil dat nou niet? Wiersma zelf, hoogstwaarschijnlijk.

Onze landbouwminister heeft echter wél enige ervaring met camera's. Ze deed namelijk in 2010 nog mee aan het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw, waar ze behoorlijk opviel. Dat we de hoogblonde politica in de toekomst gaan zien met die andere hoogblonde dame, mevrouw Holland, lijkt iets te zijn waar we slechts van kunnen blijven dromen.

Ondanks dat Holland vindt dat Wiersma zeker 'wel iets ondeugends' heeft, heeft de porno-actrice er begrip voor dat Wiersma een andere carrière ambieert. Mooie woorden om deze top 10 mee af te sluiten.

Dan rest ons nog één ding en dat is u een fijne jaarwisseling wensen. Tot in 2025!