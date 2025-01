Dit is waarom je tegenwoordig contant geld in huis moet hebben

Sindskort wordt iedere Nederlander geadviseerd om contant geld in huis te halen. Dit terwijl het niet zo lang geleden juist werd afgeraden. Wat is er veranderd?

Onze voormalig minister-president Mark Rutte, die tegenwoordig in Brussel zit als NAVO-baas, heeft ons kort geleden vertelt dat we ons moeten voorbereiden op oorlogssituaties. Niet alleen riep hij op om defensiebudgetten te verhogen, maar ook bij de burger zelf ligt een stukje verantwoordelijkheid. Zo luidt zijn advies om een noodpakket aan te schaffen én contant geld in huis te nemen.

Waarom contant geld?

Volgens Rutte en De Nederlandsche Bank (DNB) is het tegenwoordig verstandig om voor noodgevallen contant geld in huis te halen. Tegenwoordig betalen veel Nederlanders alles met de pin, maar wat als we niet meer kunnen pinnen? Bijvoorbeeld door een cyberaanval? Dan moet je dus wat ouderwets brief- en muntgeld in huis hebben liggen.

Hoeveel geld mag je in huis hebben?

Volgens de site Becam wordt ons aangeraden om minimaal 50 euro aan cash geld in huis te hebben. Maar hoeveel mag je eigenlijk maximaal aan contanten onder je matras hebben liggen? De Rijksoverheid heeft hier het antwoord op. Zij schrijven dat je als alleenstaande in 2025 €661 euro in huis mag hebben liggen. Heb je een fiscaal partner? Dan geldt een bedrag van €1322 euro.

Let op! Het is hierbij wel van belang om je geld op een veilige plek te bewaren. Zo noemden wij net een van de meest voor de hand liggende plekken: onder het matras. Deze plek wordt tegenwoordig ten strengste afgeraden, want deze 'traditionele plek' kent inmiddels iedereen al. Wellicht is het bijvoorbeeld een beter idee om een inbraak- en brandwerende kluis aan te schaffen, en hier al je geld en kostbare spullen in te stoppen. Bevestig deze vervolgens aan je muur of vloer, en klaar is Kees.

Noodpakket

Volgens onze voormalig minister-president Rutte is het 'tijd om ons geestelijk voor te bereiden op oorlog'. En wat hoort daar naast contant geld nog meer bij? Juist, een noodpakket. Maar wat moet er allemaal in zo'n pakket zitten? Het Rode Kruis helpt ons een handje en zet een handige checklist op hun website.

Zo adviseert het Rode Kruis bijvoorbeeld dat we genoeg drinkwater in huis moeten halen. 'Dichte flessen water. Drie liter per persoon, voor drie dagen.'

Daarnaast adviseren ze om kopieën te maken van je ID-kaart, paspoort of rijbewijs en verzekeringspas te hebben. Maar ook praktische dingen als een zakmes, waxinelichtjes en een fluitje worden aangeraden. Handige tips dus. Klik voor de hele lijst op de bovenstaande link 'Rode Kruis'.