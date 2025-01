Paragnost Thomas Woolthuis voorspelt: 'Het is klaar met Tygo Gernandt, einde carrière'

Wat een hectiek rondom Tygo Gernandt. Wat heeft ie allemaal geflikt?

Exen en slachtoffers lopen leeg in weekblad Privé. In een zeer uitgebreid artikel van acht pagina’s, zorgvuldig in elkaar gezet door onze Revu-collega Frank Waals, komt onder anderen Dianne van den Eng aan het woord. Deze actrice is een ex-vriendin van Gernandt en doet een boekje open over zijn geweld en drugsgebruik.

Zo heeft de gevierde acteur haar eens aan haar polsen en jas 20 meter door de gang gesleurd, toen ze onverwacht langskwam en Gernandt met een andere dame op een cokedealer zat te wachten. Van den Eng: ‘Waarom maakt hij series om jongeren te waarschuwen tegen drugs als hij zelf nog steeds voortdurend lijntjes cocaïne naar binnen werkt? Deze man snuift echt als een mallemoer.’ Bovenop deze aantijgingen heeft zich een groep vrouwen bij Privé gemeld met ‘een uitzonderlijk grote hoeveelheid aan belastende appjes, Facebookgesprekken, video’s, audio-opnamen, naaktfoto’s en ziekenhuisverklaringen’. Gernandt zou op staande voet zijn ontslagen bij Flikken Maastricht. Hij zou zich volgens Privé bij die serie en ook bij andere producties schuldig hebben gemaakt aan verbale intimidatie, fysiek geweld en aanranding.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Gevalletje carrière voorbij?

Dat lijkt ons wel. De acteur en zijn agent dreigen met advocaten, maar de slachtoffers en bewijzen lijken zich op te stapelen. De EO is door de beschuldigingen in verlegenheid gebracht en weet nog niet of Gernandts nieuwe programma Tygo en de flakka wel zal worden uitgezonden. Ook Avrotros, waar Flikken Maastricht werd uitgezonden, durft nog geen stelling in te nemen tegen deze mafklapper. Als we lezen dat Gernandt alleen al zeven pillen nodig heeft om in slaap te komen of om op een filmset te staan én dat hij in de periode met Van den Eng elke ochtend kotsend opstond om überhaupt de dag aan te kunnen, kunnen we ons niet voorstellen dat producenten en regisseurs nog op zijn idiote aanwezigheid zitten te wachten.

Ex-vriendin Alexandra Lorenza laat in Privé weten: ‘Tygo is al jarenlang manisch depressief en doet daardoor de raarste dingen. Zoals dronken in zijn onderbroek op een scooter tegen een paal rijden.’ Van die moeilijke ochtenden én het scooterverhaal hebben we in oktober 2023 zelf de gevolgen mogen ondervinden. We hadden op een ochtend in het Lloyd Hotel afgesproken voor een groot interview, maar toen uw verslaggever na twee uur rijden vanuit Friesland reeds in de Amsterdamse parkeergarage stond, zegde Gernandt met een sms’je af omdat hij toch echt even langs de dokter moest met zijn zere duim vanwege ‘een scooterongeluk’.

‘Vrouwen werden achter de schermen geïntimideerd, lastiggevallen, soms ook betast aan intieme delen’

Wat vindt Tygo Gernandt van zichzelf?

‘Mijn drugsgebruik kan naar het rijk der fabelen.’



Wat vinden wij van Tygo Gernandt?

Graag met hetzelfde vliegtuig mee naar het rijk der fabelen.

Wat vinden anderen van Tygo Gernandt?

Frank Waals - verslaggever Privé

‘Voor het artikel in Privé ben ik niet over één nacht ijs gegaan. Het vergde een flinke periode van onderzoeken, aanhoren, checken en hoor en wederhoor toepassen. Het is begonnen in oktober 2024 met een tip. Toen het balletje eenmaal ging rollen, kwamen de verhalen over Tygo uit alle hoeken. Bij het vragen naar reacties van omroepen en producenten kreeg ik steeds te horen dat ze niet wilden reageren. Daar verbaas ik me over, dat dat soort verantwoordelijke partijen de hakken in het zand zet. Dat deden ze aan het begin van #MeToo al – hopen dat het wel zal overwaaien – en dat doen ze dus nog steeds. Tygo zelf heb ik ook gesproken. In eerste instantie hadden we een vrij aardig stuk gemaakt en was hij er akkoord mee. Maar toen kwamen de andere verhalen binnen over mishandeling en drugsgebruik. Die stonden haaks op wat hij me eerst had verteld. Hij appte me terug: ‘Sorry? Ik loop nu meteen van de set.’ Hij belde me terug en heeft alles ontkend. In de weken erna sprak ik nog meer mensen en heb ik weer contact gehad met Tygo. Hij wilde er niet meer over bellen, maar stuurde terug dat hij boos en teleurgesteld was. Weer ontkende hij een aantal dingen. Toevallig kwam ik hem de dag na publicatie tegen in de kroeg. Hij gedroeg zich rustig, maar niet vrolijk. Zijn ogen spraken boekdelen, maar we hebben elkaar netjes de hand geschud. De uitnodiging staat: als hij zijn kant van het verhaal wil doen in een interview, dan ga ik met hem zitten.’

Saskia Geraerts - tv-psycholoog

‘Laat me vooropstellen dat ik meevoel met alle betrokkenen in het artikel. Dus ook met hem zelf. De vuistregel is: wie pijn doet, heeft pijn. Mogelijk is de oorzaak te vinden in zijn eigen ervaringen; het gebruik van middelen is dan olie op het vuur gooien. Of zijn carrière voorbij is, valt moeilijk te zeggen. Er zijn nu concerten over Marco Borsato. De volgende kleine stap is dat Marco zelf weer gaat optreden. Zo zie je dat iemand wiens gedrag we ooit veroordeelden, toch een tweede kans krijgt. En daar geloof ik ook in. Maar dan moet je wel inzicht in je gedrag hebben en dat willen veranderen. Als Tygo zich niet laat behandelen, wordt voortzetten van zijn carrière heel moeilijk.’

Zabeth van Veen - imagodeskundige

‘Het imago van deze jongen lijkt behoorlijk aangetast. Het gedrag dat hij schijnt te vertonen, is wel het gedrag van drugsgebruikers. Als mensen snuiven, worden ze agressiever. Als Gernandt nog steeds drugs gebruikt, kan hij dat beter toegeven. Als hij aangeeft dat hij fout is geweest onder invloed van bijvoorbeeld cocaïne en zijn best gaat doen om ermee te stoppen, krijgt hij meer waardering en begrip. Het publiek pikt veel van iemand met talent, mits diegene ook de verantwoordelijkheid neemt voor z’n daden. Een management zit altijd in een moeilijke positie als een artiest de fout in gaat, daarom ben ik er ook een voorstander van om altijd een coach op een artiest te zetten. Dan hou je mentale gezondheid en boekingen gescheiden. Een coach of imago-expert kan hem niet van de drugs afhelpen, maar kan wel samen met hem kijken naar de oorzaak waarom hij drugs neemt en de mogelijkheden onderzoeken wat er nog te doen is aan zijn imago.’

Thom Hoffman - collega

‘Ik ken Tygo van jarenlang samenwerken aan Dokter Tinus. Er bestaat geen lievere collega dan Tygo. In de media valt duidelijk te lezen dat de politie geen vervolging instelt. Ik denk dat het normaal en verstandig is om de richtlijnen van het recht te volgen en dus met conclusies vooral niet te hard van stapel te lopen over wat er links- of rechtsom wordt geroepen.’

Thomas Woolthuis - paragnost van de sterren

‘Wat er op het omstreden filmpje te zien is, is geen manier om met mensen om te gaan. Toch meen ik ook te zien dat Gernandt tot het uiterste is gedreven; als ik zijn energie voel, is hij ten einde raad. Hij weet het niet meer en kan alleen maar consequent roepen: “Eruit, eruit!” Er zit duidelijk iets agressiefs in deze man, iets ongecultiveerds. Zijn gedrag geeft op geen enkele wijze pas en ik heb heel sterk het gevoel dat hij zelf drommels goed weet dat hij fout is. Hij valt op allerlei manieren door de mand. Wat zijn carrière betreft, is het over en sluiten. Het is zo vaak bevestigd door veel verschillende mensen en door wat hij heeft gedaan, wordt hij overal uitgekotst. Het is wel klaar met hem, einde carrière, dat is een ding dat zeker is.’