Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Crypto Queen

Een Moskouse socialite bleek het gezicht te zijn van een netwerk dat geld witwaste voor oligarchen, voor internationale drugsnetwerken en voor de betaling van spionnen in dienst van de Russische staat. Eind vorig jaar werd Ekaterina Zhdanova in Frankrijk gearresteerd op beschuldiging van het gebruik van cryptovaluta om miljoenen aan illegaal geld te verplaatsen.

Moordende bejaarden

De 90-jarige

doodde op 19 januari vorig jaar zijn 84-jarige vrouw in een woning in Amsterdam-West. Hij is niet de enige hoogbejaarde die werd veroordeeld wegens moord of doodslag. Een overzicht van de meest tragische gevallen. ‘Ik trap je helemaal in elkaar. Teringlijer, ik schop je neer.'

De mollen van Las Vegas

Las Vegas: stad van luxe hotels, glimmende casino’s en oogverblindende neonverlichting. Althans, voor de buitenwereld. Enkele meters onder het gokparadijs bevindt zich een berucht tunnelsysteem waarin duizenden daklozen, drugsverslaafden en verstotelingen vechten om te overleven. Een diepe duik in de bizarre onderwereld van Sin City. ‘Het leven daar beneden is net zo hard als bij de Navy Seals.'

Jandino Asporaat: 'Je valt en je staat weer op. Dat is de enige manier'

Het afgelopen jaar was er één van uitersten voor Jandino Asporaat (44). Zijn natuurpark op Curaçao werd door hevige overstromingen compleet verwoest, maar in amper een half jaar tijd ook weer opgebouwd. Het heeft hem anders naar het leven en de toekomst doen kijken. ‘Ik wil de rollen weer omdraaien.’

Groene skigebieden

Zoek je een luizenbaantje? Word dan skileraar in Noord-Macedonië. Het salaris is karig, maar aan je vrije dagen komt geen eind.