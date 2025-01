Mediacriticus Mark Koster: 'Verhoeven heeft te weinig toewijding en klasse om een grote filmster te worden'

Rico Verhoeven wil acteur worden. Iets te veel klappen op z’n hoofd gehad zeker?

Dat klinkt als een typisch Nederlandse reactie die niet zou misstaan in de comments op sociale media. Verhoeven is echter al jaren consistent in zijn toekomstambitie. Als we Rick Schuttinga spreken van www.defilmrecensent.nl, zegt die ons: ‘Ik heb één keer wat van Verhoeven gezien, of liever gehoord, als stemacteur. In 2017 sprak hij de stem in van de stier in de animatiefilm Ferdinand. Dat smaakte toen wel naar meer, dus het verwondert mij niet dat hij verder wil. Of hij dat zomaar kan? Tja, het is altijd goed om dromen te hebben. Waarom zou hij – behalve in de vechtsport – niet óók goed kunnen worden in de acteerwereld?’ Verhoeven zelf zei naar aanleiding van die animatiefilm in hetzelfde jaar 2017, toen het vechtersbaasje dus het stoere stiertje een stem had gegeven: ‘Ik kickboks al vanaf dat ik zes was, ik ben nu 28. Ik vind het wel leuk om ook andere dingen te doen.’ Op de vraag of hij in de toekomst zou kiezen voor de sport of voor het acteren, gaf hij na even twijfelen toen al als antwoord: ‘Acteren.’ Iemand die al acht jaar aankondigt een volgende ambitie te hebben, móéten we wel serieus nemen.

In wat voor rollen zouden we Verhoeven het liefst zien?

Verhoeven heeft een vijfjarenplan opgesteld waarin staat dat hij rond 2030 is gestopt als wereldkampioen kickboksen en in minstens drie grote films heeft gespeeld. Wikipedia heeft daar vast een voorschot op genomen, want op de informatiepagina over hem staat: ‘Ricardo (Rico) Verhoeven (Bergen op Zoom, 10 april 1989) is een Nederlands kickbokser en acteur.’ In 2023 speelde hij in de Nederlands-Amerikaanse actiefilm Black Lotus en dit jaar heeft hij een bescheiden rol in de Amerikaanse kraakfilm Den of Thieves 2: Pantera. Het ligt voor de hand dat hij zijn brute kracht en techniek gaat inzetten in meer actiefilms, maar wij zouden Verhoeven willen adviseren zich eerst meer te ontwikkelen op het softere vlak. Zo gaat zondag 26 januari de nieuwe K3-film Het lied van de zeemeermin in première. Verhoeven zit níét in deze achtste speelfilm rond de populaire meidengroep, terwijl daar grote kansen hadden gelegen om zijn diepere lagen te laten zien. Wellicht liggen er nog mooie kansen voor Verhoeven in een van de pakken van de Teletubbies, kan hij van dienst zijn in de dagelijkse sores rondom Samson & Gert of staat er een dramatische jankscène bij GTST in het script voor dit seizoen? Think big, start small.

‘Hij krijgt vaak genoeg nee te horen in de filmindustrie’

Wat vindt Rico Verhoeven van zichzelf?

‘Mijn hart is verschoven van vechten naar acteren.’



Wat vinden wij van Rico Verhoeven?

Was hij nou maar familie van Paul Verhoeven, dan lag Hollywood vlot aan z’n voeten...

Wat vinden anderen van Rico Verhoeven?

Martin Koolhoven - filmregisseur en scenarioschrijver

‘Rico Verhoeven heb ik nog nooit zien acteren, dat maakt het voor mij lastig om er een mening over te geven. Als hij die kant op wil, moet hij dat lekker doen. Er zijn meer voorbeelden van ex-sporters die successen hebben geboekt als acteur. Bijvoorbeeld vechtsporter Jon Bluming, die later in filmproducties speelde. Ook Hans Boskamp, voetballer van Ajax, die daarna zanger werd en in allerlei series en films speelde. Of ik Rico in een film zou willen zien? Volgens mij heeft hij één filmproductie gedaan en was dat niet zo succesvol, maar dat zegt niet alles. Hij heeft een bepaalde fysiek die mogelijkheden biedt, maar ook beperkingen met zich meebrengt. Je kunt niet zomaar alle rollen spelen met zo’n lichaam. Hij richt zijn pijlen op Hollywood, daar worden veel actiefilms geproduceerd waar hij misschien wel in zou passen.’

Mark Koster - mediacriticus

‘Als je ambitie hebt is prima, maar je moet wel wat kunnen, hè? Halina Reijn bijvoorbeeld, die bleek tóch wat te kunnen. Die beschikt over een enorme drijfveer, ik weet niet of Verhoeven dat ook heeft. Hij lijkt mij zo iemand van: ik ben bekend en nu moet ik naar Hollywood. Hij is geen Arnold Schwarzenegger of Sylvester Stallone. Dat niveau heeft hij niet. Het is meer een gimmick. Ik ben groot fan van Schwarzenegger, dat is ook een intelligente man, waarmee ik niet wil zeggen dat Verhoeven oliedom is. Ik zie het gewoon niet gebeuren dat hij een heel grote ster wordt in de filmwereld. Daar heeft hij naar mijn verwachting te weinig toewijding en klasse voor. Hij heeft wel de bravoure, maar niet de grandeur.’

Tommie Christiaan - boksende acteur

‘In 2018 deed ik mee aan het programma Boxing Stars en in 2021 aan Boxing Influencers. Hoe dicht acteren en boksen bij elkaar liggen? Wanneer je op competitief niveau een vechtsport beoefent, ligt dat denk ik mijlenver van de acteerwereld af. Natuurlijk speelt een stukje blufpoker absoluut een rol, er zit echt wel een soort acteerelement in een vechtsportwedstrijd als je ziet hoe die sporters vooraf heisa met elkaar maken en elkaar opjutten om de kijkcijfers te boosten. Uiteindelijk heb je veel respect voor elkaar. Eenmaal in de ring is het spelelement verdwenen, je wilt iemand wel gewoon doodmaken op dat moment. Op het moment dat die bel klinkt, is het oorlog. Daarna kun je weer vriendjes zijn. Rico als acteur? Voor acteren moet je wel een bepaald talent hebben, maar hij is zeker een showman. Ik denk dat hij het wel in zich heeft om een rol te spelen. Daarnaast kan hij acteerlessen volgen om er beter in te worden.’

Mike Passenier - voormalig trainer Badr Hari

‘Ik ben geen regisseur of producent, ik zou niet weten of Verhoeven acteertalent heeft. Hem kennende zal hij er een cursus voor genomen hebben. Of Badr naar zijn films gaat kijken? Dat weet ik niet, dat moet je Badr vragen. Die heb ik sinds het laatste gevecht niet meer gezien. Ik vind dat veel kickboksers en trainers alleen maar afgunst hebben naar elkaar, in plaats van elkaar te steunen. Je moet elkaar een beetje omhoog helpen, want uiteindelijk heb je elkaar nodig. Badr en Rico zijn misschien elkaars aartsrivalen, maar je moet ook een situatie creëren waarin de strijd voelbaar is. Zonder Ajax is er geen Feyenoord, en andersom. Als we van Rico winnen, zijn we blij. Moet hij knock-out? Ja graag! Ik hoop dan wel dat hij weer zelf opstaat, want hij hoeft van mij geen blijvend letsel te hebben, het is namelijk wel een heel fijne gozer. Hij heeft nog nooit een onvertogen woord tegen mij gezegd. Dus ik heb helemaal geen reden om haat naar hem te hebben of om naar richting hem te doen. Alleen hoeven we natuurlijk geen beste vriendjes te zijn als we moeten vechten. Als we gevochten hebben en we zijn klaar kunnen we een biertje drinken en het over de wedstrijd hebben of over het weer. Maar voor die tijd niet. We moeten niet tegen elkaar concurreren, maar samen concurreren tegen darten, voetbal, volleybal en uiteindelijk op zaterdagavond ook tegen Linda de Mol met Ik hou van Holland. Je wilt de mensen naar Videoland trekken om naar Glory te kijken. Daar heb je tegenstanders voor nodig en die moet je samen creëren.’