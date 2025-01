Leon Verdonschot: 'Caroline van der Plas snapt niet dat de AvroTros-serie Woeste Gronde fictie is'

'Van der Plas rolde van haar bank in Deventer af toen in de verzónnen serie de vergelijking werd gemaakt tussen het ‘Boerengrondverzet’ en de NSB. Ze kondige aan: ‘Kamervragen in de maak''

Beste Caroline van der Plas,



Enkele maanden geleden voelde minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich gedwongen in de Tweede Kamer te verklaren dat de regering zich niet bemoeit met de vrije journalistiek. ‘Dat is een cruciaal en ononderhandelbaar rechtsstatelijk uitgangspunt,’ zei hij. Je zou zeggen: logisch, toch? Alsof een minister moet verklaren dat we vrije verkiezingen hebben in dit land, of mensenrechten.

Dat minister Bruins dit toch moest verklaren, kwam door een Kamerlid van jouw BBB, die vond dat Kamerleden zich moeten bemoeien met de woordkeuze van de NOS. Die had een leider van terreurorganisatie Hezbollah ‘charismatisch’ genoemd. Dat was hij ook. Gelukkig is hij inmiddels naast charismatisch ook dood, maar feit is dat mensen die foute dingen doen óók charismatisch kunnen zijn, en zelfs tot op zekere hoogte sympathiek. Ooit een aflevering van The Sopranos gezien? Gaat over een charmante maffiabaas. Dat kan.

Er blijkt nog een overtreffende trap te zijn van Kamervragen stellen over de journalistieke keuzes van vrije nieuwsbronnen. Namelijk: Kamervragen stellen over fictie.

Dat ga jij doen, heb je aangekondigd. Je gaat Kamervragen stellen over de televisieserie Woeste Grond, van AvroTros. In de meest recente aflevering van de serie over een agrarische familie ontstaat een discussie tussen twee familieleden over boerenprotesten. Een van de familieleden maakt in die discussie een vergelijking tussen het ‘Boerengrondverzet’ en de NSB. Waarop jij van je bank in Deventer af rolde, en met een screenshot van de scène een nieuwe scène aankondigde: ‘Kamervragen in de maak.’ Want: ‘NPO, wat is dit? What the hell.’

Wat ís dit? Fictie. Een verzónnen serie. Met verzonnen personages, die verzonnen dingen zeggen. De BBB zit in een kabinet met de VVD en PVV. De partijen die in 2008 nog een ‘vrijdenkersruimte’ openden in de Tweede Kamer die al snel weer werd opgeheven. Misschien kan hij weer open, voor fictiemakers, bedreigd door die andere regeringspartij.

De lading van dat ‘NPO, wat is dit?’ moge duidelijk zijn: vAn ONzE beLAsTinGCEnteN! Een gemiddelde Kamervraag kost 3750 euro. Van onze belastingcenten.

De AvroTros heeft inmiddels gereageerd. Het is een reactie die in een normale wereld nóg overbodiger zou zijn dan die van minister Bruins, en in een wereld met de BBB in de regering nog dodelijker: ‘Woeste grond is een soap. Zoals het genre al aangeeft is dit fictie. Fictie betekent dat het verzonnen is. We begrijpen niet waarom we dit uit moeten leggen.’

Waarschijnlijk: omdat jij dat niet snapt. Of doet alsof je dat niet snapt. Ik weet niet meer welke van die twee ik erger vind. Een soap over een soap.

Doe me een lol en kijk nooit naar The Sopranos, destijds uitgezonden door de NPO. Tony Soprano pleegde er moorden in. Van onze belastingcenten. What the hell?