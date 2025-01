Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 4e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Van meme tot miljonair

Vroeger moest je nog kunnen zingen, acteren of een aardig balletje trappen om een wereldster te worden. Tegenwoordig volstaat een rochelgeluid en een mooie glimlach. Welkom in het leven van Hawk Tuah Girl, ’s werelds nieuwste internetsensatie.

Fake news

Het is geen geheim dat Donald Trump zelf het nodige nepnieuws de wereld inslingert, over huisdieren etende vluchtelingen bijvoorbeeld. Tegelijkertijd beschuldigt de Amerikaanse president de mainstream media voortdurend van ‘fake news’. Nu zijn inauguratie net achter de rug is, proberen we de vraag te beantwoorden of hij daar wél gelijk in heeft. Het resultaat is – we komen er eerlijk voor uit – een verhaal vol verdraaide feiten, halve waarheden en regelrechte leugens.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Lucy Letby

Aan de ongekend harde veroordeling – veertien keer levenslang – van een van de grootste seriemoordenaars in de Britse geschiedenis wordt nu van alle kanten getwijfeld. Is Lucy Letby wel echt het gezicht van het kwaad, of slachtoffer van blinde volkswoede en een verrot juridisch systeem? ‘Dit kan een van de grootste medische schandalen ooit worden.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Acteur Porgy Franssen: 'Ik was een egoïst, papa moest altijd weg'

Porgy Franssen (67) mag de pensioengerechtigde leeftijd al hebben aangetikt, dat weerhoudt hem er niet van om een nagelnieuw carrièrepad in te slaan. Van acteur naar auteur, een woord dat hij glunderend uitspreekt. Maar voordat hij weer aan het schrijven slaat, reist hij eerst nog twee weken door het land met de allerleukste voorstelling die hij ooit heeft gedaan: Doek!

Afkicken doe je zo

Afkicken is geen pretje. Afkicken in Myanmar isdat al helemaal niet. Wij liepen een dagje meein een afkickkliniek in de hoofdstad Yangon.