Luuk Koelman: ‘Kunnen we Trump niet inhuren als interim-manager?'

'Of nog beter: wat als de VS niet alleen Groenland, maar ook Nederland even zouden opkopen?’

Anton woont in een vinexwijk, samen met zijn vrouw Samantha en hun 7-jarig zoontje Liam. Sinds kort bezit het gezin precies één bitcoin. Kostte een ton, maar dan heb je ook wat. Gefinancierd met de overwaarde van hun huis. Want wat als die digitale munt straks een miljoen dollar waard is en jij er dan geen hebt? Je moet er toch niet aan denken! Nee, beter je kansen grijpen. Daarom heeft Anton nu ook de cryptomunten van zowel Donald als Melania Trump groot ingekocht. Vist hij in ieder geval niet achter het net.

Eindelijk waait er een nieuwe wind. Trump is president! Hij heeft een nieuwe Gouden Eeuw aangekondigd. En razzia’s door heel Amerika; alle illegalen deporteren. Anton is helemaal vóór. Dat zouden ze hier in Nederland ook moeten doen. Trump heeft het zelf gezegd: immigranten in de VS eten de honden en katten van hardwerkende Amerikanen. Daar kun je lacherig over doen, maar Trump is nu de machtigste man op aarde. Hij weet dingen die wij niet weten. Kan niet anders.

Nu Anton erover nadenkt: misschien is het hier in Nederland wel veel erger dan in Amerika! Want wat heeft onze minister van Asielzaken – hoe heet die Eucalypta ook alweer? – nu allemaal weten te bereiken? Helemaal niets toch? Terwijl Trump al op zijn eerste dag de asielcrisis uitriep en een enorme stapel decreten tekende, slaat zij nog steeds geen deuk in een pakje boter.

Geen wonder dus dat bij Anton elke avond de rolluiken naar beneden gaan. Het liefst kijkt hij samen met Samantha tv, terwijl Liam met zijn iPad speelt. Ze hebben hem uitgebreid voorgelicht, over asielzoekers die het op zijn hamster Rocky hebben voorzien. Niet alle asielzoekers natuurlijk, er zitten heel soms ook goeden tussen, maar de meesten wel. Sindsdien blijft Liam liever binnen, verliest hij Rocky geen moment uit het oog. Nachtmerries heeft hij ook. Het arme joch. Nu al het kind van de rekening. Wat is dit voor een wereld?

Goddomme nog aan toe. Hier in Nederland komen ze niet verder dan uitgeprocedeerde asielzoekers naar Oeganda te sturen. Wat een slappe hap! Misschien moet Dick Schoof maar eens op werkbezoek in de Verenigde Staten. Inspiratie opdoen. Elon Musk zit daar niet voor niets in de regering. Straks heeft hij de planeet Mars ontgonnen. Dan zet Trump alle asielzoekers niet op het vliegtuig het land uit, maar huppakee op de raket. Enkeltje Mars! Mogen die luilakken daar hun geluk gaan zoeken. Probleem opgelost.

Anton gloeit er bijna van. Dat zouden we hier precies zo moeten doen. Kunnen we Trump niet inhuren als interim-manager? Of nog beter: wat als de Verenigde Staten niet alleen Groenland, maar ook Nederland even zouden opkopen? Drill, baby, drill in Groningen. En nergens meer asielzoekers, met hun rare fratsen. Enkel nog witte Nederlanders met bitterballen in de airfryer. Zoals het hoort. Als dát geen Gouden Eeuw is, dan weet hij het ook niet meer.