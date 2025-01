Angela de Jong: 'Glennis is nooit de categorie van C-ster ontstegen, laat haar daar ook lekker'

Glenda Batta, beter bekend als zangeres Glennis Grace (46), is weer te zien in tv-programma’s. Dat is tegen het zere been van de hekelaars...

Waarom is Glennis Grace weer hét onderwerp van gesprek? Heeft ze weer lopen matten tussen de ijsbergsla en de kaneelbroodjes?

Nee hoor. Het gaat nog stééds over die ene keer dat ze met een knokploeg naar de Jumbo toog om het personeel af te ranselen. Grace kwam in februari 2022 namelijk uitgebreid in het nieuws vanwege een incident in een supermarkt in Amsterdam. Nadat haar zoon met een bebloed gezicht thuiskwam, ging ze naar de winkel toe om verhaal te halen. Haar zoon zou zijn mishandeld door meerdere supermarktmedewerkers. Grace ging niet langs om het personeel op een paar liedjes te trakteren. Het draaide uit op een geweldsincident dat haar hele leven zou veranderen. Ze belandde zelfs in de gevangenis en werd zowel op persoonlijk als zakelijk vlak gecanceld. De zangeres vertelde later dat ze in een enorm diep dal terecht was gekomen: ‘Ik dacht altijd dat ik mezelf nooit iets zou aandoen, maar dat scheelde toen niet veel.’

Waarom wordt dat verhaal dan nu weer opgerakeld?

Grace heeft na jaren te zijn genegeerd onlangs weer meegedaan aan een tv-programma, namelijk Ranking the Stars. Een van de vragen die de BN’ers kregen, ging over wie van hen het meest te besteden heeft. Grace antwoordde dat advocaat Sébas Diekstra bij haar op één stond, want: ‘Ik weet wat jullie kosten per uur.’ Die humoristische opmerking zat vol zelfspot, maar kwam Grace op een enorme bak kritiek te staan. Zuurpruimen vonden dat ze het geweldsincident nu tot grap maakte, wat natuurlijk niet zo was. Nog veel meer shit kreeg Grace over zich heen vanwege haar aanwezigheid in maart bij Patty’s Panter Party in de Ziggo Dome. En alsof het nog niet genoeg was, werd er nog een wagonlading stront over haar uitgestort toen de mannen van VI de wens uitspraken om Grace eens te laten aanschuiven aan hun talkshowtafel. Angela de Jong deed er nog een schepje bovenop door te stellen: ‘Die mevrouw moet nooit meer op tv verschijnen.

‘Wat zij gedaan heeft in de Jumbo, is toegeven aan haar moederinstinct en onderbuikgevoelens’

Wat vindt Glennis Grace van zichzelf?

‘Ik kom uit de Jordaan en bij ons thuis werden dingen vaak wel met de harde hand opgelost.’



Wat vinden wij van Glennis Grace?

Als Glennis Grace overal nog niet welkom is, kan misschien Glenda Batta voortaan komen zingen en aanschuiven aan de talkshowtafels.

Wat vinden anderen van Glennis Grace?

Steven Brunswijk - cabaretier

‘Glennis ken ik niet supergoed, maar we komen elkaar weleens tegen, dan maken we een praatje en groeten elkaar. De tendens die nu in Nederland gaande is, verafschuw ik. Kijk, Glennis heeft een fout gemaakt. Ze is als moeder vanuit haar emotie voor haar kind opgekomen, wat heel begrijpelijk is, maar niet op de juiste manier. Daar heeft ze haar excuses voor aangeboden en daar is ze ook voor gestraft door de rechter. Maar wanneer is het genoeg? Moeten we iemand altijd blijven veroordelen als diegene in een opwelling wat verkeerds heeft gedaan? Waarvoor hebben we dan een rechtssysteem, als je publiekelijk aan de schandpaal genageld blijft door alles en iedereen?

Ik heb reacties gelezen op sociale media van lieden die haar nooit zouden willen uitnodigen om te komen zingen of haar maar een ‘kwekert’ vinden, dat is Brabants voor schreeuwlelijk. Mensen, het is afgehandeld. Ze is een fantastische zangeres, ze heeft haar woordje klaar op televisie, laat haar gewoon weer lekker zingen en plaatsnemen in tv-programma’s. De mannen van VI willen haar graag hebben? Moet ze doen! Ik heb er ook een keer gezeten, daarna zei Gijp dat hij me nooit meer aan tafel wilde hebben omdat er niks fatsoenlijks uit mij kwam. Daar heb ik respect voor. Hij mag dat vinden. Ik kijk het programma niet meer, ik hoef er ook niet meer te zitten, het zijn niet mijn mensen. Glennis moet er lekker gaan zitten, als kijker hóéf je ook niet te kijken, hè. Er zijn heel veel andere zenders en streamingsdiensten. Dat mensen die haar niet willen zien tóch gaan kijken en vervolgens klagen dat ze haar zien, is ridicuul.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘Als ze nou eens een goed interview zou geven waarin ze werkelijk spijt betuigt van wat er gebeurd is en er de volle verantwoordelijkheid voor neemt, dan ben ik als kijker bereid om niet weg te zappen als ze in beeld komt. In Ranking the Stars zie ik haar lachen om rondvliegende winkelwagens; ik vind het ongepast om over de rug van die jonge slachtoffers lol te gaan zitten maken. Als ik haar op de buis zie, denk ik direct aan wat ze heeft gedaan, ik denk niet dat ik dat ooit nog kan loskoppelen. Ik heb het nooit een ontzettend sympathieke vrouw gevonden, al deed ze het die ene aflevering als coach in The Voice wel aardig. Dat past wel bij haar. Verder is ze nooit de categorie van C-ster ontstegen, laat haar dan ook lekker in die categorie.’

Victor Vlam - mediakenner

‘Op zich is het logisch om iemand na een fout weer te accepteren, zeker als diegene excuses heeft aangeboden en een straf heeft uitgezeten. Maar ze maakt voortdurend opmerkingen die twijfel zaaien of ze er wel echt spijt van heeft. Bij Ranking the Stars zei ze dat ze was gecanceld omdat RTL Boulevard er veel tijd en aandacht aan besteedde. Maar ze is natuurlijk gecanceld vanwege haar misdragingen in de supermarkt. Ook bij Jinek heeft ze in het najaar van 2022 – nog voordat ze werd veroordeeld – gezegd dat de media het allemaal opklopten. Dat stuit mij tegen de borst.

Ze moet gewoon verantwoordelijkheid nemen voor haar daden. Er zijn mensen getraumatiseerd door haar daden. Het is niet even door rood rijden, hè? Ze is met een knokploeg naar de supermarkt gegaan, dat is echt heftig. Ik kan niet naar haar kijken op televisie, ik kan het nog niet loskoppelen. Haar daden zijn strijdig met het imago dat ze wil projecteren. Ze doet zich voor alsof ze een of andere diva is. Maar een diva is gracieus en lady like. Dat is ze allemaal niet. Ik vind haar agressief, asociaal en gewelddadig. Eigenlijk gewoon een crimineel, sterker nog: ze is een crimineel geweest. Als ik VI was, zou ik haar niet uitnodigen aan tafel, omdat ik denk dat ze niet zo’n heel goeie gast is. Ik verwacht niet dat ze superveel te melden zal hebben, het is meer sensatiegericht dat ze haar uitnodigen.’

Patty Brard - collega

‘Ik heb met haar in de kleedkamer gezeten, ze weet precies wat ze fout heeft gedaan. Ze heeft haar taakstraf gedaan, klaar.’