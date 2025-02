Radio-dj Erik de Zwart: 'Marieke Elsinga straalt radio uit'

Waarom ligt Marieke Elsinga onder vuur?

Dat radiovrouw Marieke Elsinga niet vies is van een beetje televisie, weten we allang. Als sidekick van Humberto Tan bij RTL Late Night deed ze het uitstekend en als presentatrice van RTL Boulevard besprak ze het showbizznieuws op een naturelle manier. Latere programma’s van de ambitieuze vakvrouw vielen minder goed in de smaak. Ze kreeg veel kritiek op het programma Alles is muziek en momenteel is ze te zien als presentatrice van The Jump. Haar performance daarin nodigde critici als Tina Nijkamp, Angela de Jong en Victor Vlam recent uit tot vernietigende commentaren. Vlam zegt bijvoorbeeld: ‘Ik zit me toch wel enigszins te verbazen over hoe slecht ze dat kan. Het is niet geloofwaardig en daarom komt het niet heel sterk over. Ik vind dat ze dat niet zo goed doet.’

Mooi weer terug naar de radio dan toch, zou je zeggen...

Zo eenvoudig is het niet. Deze vrouw met de wapperende manen van een Fries paard en een stem als een dronken zeerover, heeft ontembare ambities. Ze moet en ze zal slagen op televisie. Binnenkort zien we haar als co-presentatrice naast Jim Bakkum in de talentenjacht The Headliner. De eerste vier afleveringen doet Bakkum alleen, daarna voegt Elsinga zich bij hem. De zuurste modderpotten van de showbizz houden hun hart reeds vast. Johan Derksen sorteert alvast voor: ‘Ik vind het een bezopen keuze. En als John de Mol dat gedaan heeft, dan vind ik het bezopen.’

‘Nou ja, erger kan niet dan dat aanstellerige, hysterische wijf’

Wat vindt Marieke Elsinga van zichzelf?

‘Ik ben heus niet blind voor meningen, ik ben niet van steen.’



Wat vinden wij van Marieke Elsinga?

Wij vinden haar een kei.

Wat vinden anderen van Marieke Elsinga?

Jim Bakkum - collega

‘Ik vind haar geweldig. We vormen in The Headliner een soort team en dat vind ik mooi, want hiervoor hadden we nog niet samengewerkt. Marieke is ontzettend nuchter, positief en optimistisch. Gewoon een fijn mens om mee te werken. Wat ik in haar bewonder, is dat ze buiten beeld dezelfde persoon is als voor de camera. Ze behandelt iedereen hetzelfde, ze is niet nep, maar ze is net zo spontaan als dat ze overkomt. Ze is een type dat enerzijds met haar voeten in de klei kan staan, maar anderzijds ook lekker opgepimpt kan worden tot glamourpresentatrice van een grote show. Of ik verwacht dat er tussen ons net zo’n chemie ontstaat als dat ze met Mattie heeft? Die chemie is er al! We kunnen het enorm goed met elkaar vinden en we hebben veel appcontact. Wat zij met Mattie heeft, is natuurlijk onmiskenbaar, ze vormen een gouden radioduo. Marieke en ik werken veel korter met elkaar, maar ik hoop niet dat dit het laatste is wat we samen doen.’



Soundos El Ahmadi - mededeelnemer Expeditie Robinson

In de YouTubeserie Fawry: ‘Rancune is mijn motor. Want als jij op mij neerkijkt en jij denkt dat je boven mij staat, dan ga je naar huis. Zij zei tegen mij: “Soundos, je hoeft niet bang te zijn dat ik je wegstuur, want niemand vindt jou een Robinson, dus jij gaat het toch niet ver schoppen.” Nou, diezelfde avond heb ik haar naar d’r moeder gestuurd. Zij heeft een slechte eigenschap en dat is dat ze heel snel op mensen neerkijkt, dat is wat ik heb ervaren. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen. Ik heb eens gehoord dat Marieke zich achter de schermen van de talkshow van Humberto Tan hetzelfde gedroeg. Dan zeiden mensen: “Ja, ik ken Marieke van de visagieruimte en dan negeerde ze mij gewoon.” Dan ben je gewoon onbeschoft. Ik ben gewoon niet zo opgevoed. Ik ben misschien niet iedereen zijn cup of tea, maar ik zal nóóit op mensen neerkijken.’

Erik de Zwart - radiocollega

‘Marieke is haar carrière begonnen bij de radio en is het medium nog steeds trouw. Ze straalt ook radio uit, ze is een heel goede dj. Ik luister graag naar haar op QMusic in de ochtend. Ze is recht voor z’n raap en vooral lekker zichzelf. Geen gekunstelde act, dat vind ik belangrijk. Mattie is ook zo. Het hoeft allemaal niet in extremen, het is gewoon gezellige radio wat ze maken. Marieke weet een leuke sfeer te brengen. Ze heeft een leuk gevoel voor humor, die niet ten koste gaat van andere mensen. Ik vind haar echt een radiodier. Wat ze op tv doet, heeft altijd ergens een link met muziek. Of Marieke een ‘perfect face for radio’ heeft, net als Thom Yorke van Radiohead? Haha nee hoor, je kunt van Mattie en Marieke in ieder geval zeggen dat ze allebei hun tanden erin zetten, maar gelukkig met resultaat.’



Jan Paparazzi - radiocollega

‘Ze is spontaan en ze klinkt op de radio altijd sprankelend. Ze is erg ad rem en ze klinkt ook nog eens gezellig. Ze komt niet over als een showbizz-ster, maar meer als de ideale buurvrouw of het benaderbare buurmeisje. Ze klinkt niet hooghartig. Ik vind haar bij uitstek geschikt voor radio, niet zozeer voor televisie. Bij de dingen die ze tot nu toe op tv heeft gedaan, zaten ze vrij strak vast in een format en kwamen ze niet helemaal tot ontplooiing. Eigenlijk is ze te goed voor het format waar ze in zat. Zowel The Jump als Alles is muziek vond ik beneden haar niveau. Die programma’s kun je ook laten presenteren door mensen met veel minder of helemaal geen talent. Vooral dat Alles is muziek vond ik een ontzettend onnozel programma, waarbij de kandidaten een bekend popliedje moesten naspelen op alledaagse voorwerpen. Ik zie nog Irene Moors op een sjoelbak rammen. Wat een drama was dat! Over Marieke dacht ik toen: hoe kun jij dit nou doen, dit is beneden jouw niveau. Ze kan best goed op tv zijn, want bij RTL Boulevard was ze ook goed, maar in een vast format van een quiz is ze haar vrijheden kwijt. Zo’n format waar ze in geperst wordt en waar ze zich aan moet houden, vind ik een begrenzing van haar talent. Met haar talent gaat het er niet om waar ze ja tegen zegt, maar waar ze nee tegen zegt.’