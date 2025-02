Luuk Koelman: 'We pompen miljarden in straaljagers en kernkoppen die we nooit nodig zullen hebben'

'Straks horen we Rutte weer zeggen: ja, veel geld. Maar dan ben je “wel veilig”. Hij is de stofzuigerverkoper. Bij hem kopen we die zogenaamde veiligheid.'

Stel je een westerse wereld voor waarin we allemaal verplicht extra belasting afdragen. Voor een vaag, abstract iets: ‘veiligheid’. Niet dat u daar in het dagelijks leven veel last van heeft. Behalve dan dat de wachtlijsten in de zorg weer groeien, goed onderwijs een luxe wordt en steeds meer werkenden in armoede leven. Hoe dat komt? Trump eist dat alle NAVO-lidstaten minimaal 5 procent van hun nationale economie (bbp) aan militaire uitgaven besteden. Voor hem is dat de ondergrens. Alles voor de ‘veiligheid’.

Laten we het in perspectief plaatsen. In 2024 gaven alle NAVO-landen tezamen gemiddeld 1,98 procent van hun bbp uit aan defensie. Dat was al goed voor 55 procent van de wereldwijde militaire uitgaven. Verhogen we die 1,98 procent naar 5 procent, dan neemt de NAVO maar liefst 75 procent van de totale wereldwijde militaire uitgaven voor haar rekening. Is dat niet, nou ja, een beetje veel?

China, dat nu 2 procent van haar bbp aan defensie uitgeeft, zal zeker volgen. Rusland, Iran en Noord-Korea ook. Zij zullen hun economieën uitwringen om het Westen enigszins bij te benen. Kortom, een fonkelnieuwe wapenwedloop. En dat, terwijl het toch om ‘veiligheid’ ging?

Rijst de vraag: waarom willen we dit? Al die extra militaire uitgaven vergroten onze veiligheid helemaal niet. Integendeel! Nog absurder: in plaats van eens goed te kijken naar onze daadwerkelijke defensiebehoeften, pompen we lukraak 5 procent van onze economie in meer straaljagers, tanks en kernkoppen dan we ooit nodig zullen hebben. Waarbij onze defensiebegroting ook nog eens automatisch meegroeit met de economie, ongeacht de daadwerkelijke militaire noodzaak.

Wat betekent die 5 procent voor Nederland? Het is een bodemloze put waarin we op jaarbasis 37 miljard euro extra storten (van 22 naar 59 miljard). Allemaal geld dat ook besteed kan worden aan zaken die daadwerkelijk het welzijn van de burger dienen. Je kunt er bijvoorbeeld het complete Nederlandse begrotingstekort van 2024 (31,7 miljard) mee oplossen.

Wat allemaal nog meer? Van 37 miljard euro kun je elk jaar 100.000 sociale huurwoningen bouwen, elk met 70.000 euro subsidie. Plus 100.000 nieuwe verpleeghuisplekken realiseren (gemiddeld 100.000 euro per plek). Plus het eigen risico in de zorg afschaffen (maximaal 6 miljard euro). En dan houd je nog 14 miljard over! De mogelijkheden zijn eindeloos.

Nu denkt u natuurlijk: ja maar, Trump is gestoord. Er komen betere tijden. Helaas, het is niet enkel Trump. Een door het Amerikaanse congres ingestelde Commission on the National Defense Strategy pleit nu al voor een verhoging van de militaire uitgaven naar 7 procent van het bbp. En waarom? Omdat de vijf grootste wapenfabrieken ter wereld in de VS staan. En die lobbyen als nooit tevoren. Dus bij die 5 procent stopt het zeer waarschijnlijk niet eens.

Straks horen we het Rutte weer zeggen: ja, veel geld. Maar dan ben je ‘wel veilig’. Hij is de stofzuigerverkoper. Bij hem kopen we die zogenaamde ‘veiligheid’. Iets compleet abstracts, maar we betalen er wel voor. In keiharde dollars. Via een militaire belasting, ons opgelegd door de Amerikaanse wapenindustrie. Hoe absurd is dat?