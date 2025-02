Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 5e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

De superbowl moorden

De Super Bowl wordt dit jaar op 9 februari gehouden inNew Orleans. Vooraf zal er weer veel worden gesproken over een dubbele moord die 25 jaar ervoor werd gepleegd in Atlanta na de football finale. De man die er volgens velen direct bij betrokken was: Ray Lewis, een van de beste American footballers ooit en tegenwoordig commentator voor Fox. ‘Mama, ze komen me arresteren.’

Chinees Nieuwjaar

Er is hard nieuws, er is zacht nieuws, ener is boterzacht nieuws. In die laatste categorie presenteren wij u met onverholen trots: het Chinese Nieuwjaar. Wij trokken naar de provincie Guangdong in het zuiden van China om te zien hoe plaatselijke traditionele dansgroepen zich voorbereiden op hét hoogtepunt van alle festiviteiten: de Drakendans.

Neder-porno: het porno imperium van Peter Visser

Met de komst van revolutionaire platforms als OnlyFans en Fancentro hingen er donkere wolken boven alle goudeerlijke, professionele pornoacteurs en filmmakers. Onterecht, zagen wij op de filmset van PerVect en Hollandsche Passie, de snelst groeiende pornobedrijven van Nederland.Een intiem kijkje achter de schermen van een nieuwe generatie pornomakers. ‘Na het tweede cumshot vroeg ze mijn telefoonnummer.’

Interview met Armin van Buuren

Armin van Buuren (48) heeft twee maanden vrij genomen. De voormalig populairste dj van de wereld kijkt op een andere manier naar het leven sinds hij twee keer een burn-out kreeg. Zijn openhartigheid over de druk van het succes en zijn mindere periodes schetst een kwetsbare, maar vastberaden persoonlijkheid. ‘Ik voel me nu zoveel meer in balans dan een tijdje geleden. Dat is niet normaal.’

Bitcoinparadijs

Nergens ter wereld zijn ze zo gek op bitcoin als in El Salvador. Dat is allemaal hetwerk van president en cryptoliefhebber Nayib Bukele, die er in 2021 voor zorgdedat zijn land het eerste ter wereld werd dat bitcoin accepteert als wettig betaal-middel. De vraag is alleen: heeft de president hiermee een welvarende toekomstvoor El Salvador bestendigd, of zijn land juist naar de rand van de financiële afgrond geduwd? In het bitcoingekke bergdorpje Berlín weten ze het antwoord wel