Btw-vrij zilver kopen: een slimme zet?

Investeren in edelmetalen is populair. Steeds meer mensen ontdekken dan ook de voordelen van beleggen in zilver. Het is een interessante optie voor investeerders, die hun vermogen willen beschermen en het tegelijkertijd willen laten groeien. Bovendien kan zilver in bepaalde gevallen zonder btw aangeschaft worden. Maar hoe werkt btw vrij zilver kopen precies en wat zijn de mogelijkheden in Nederland?

Zilver is een interessante investering

Zilver wordt al eeuwenlang gezien als een waardevolle grondstof en niet alleen voor sieraden. Zilver biedt namelijk aan de ene kant bescherming tegen inflatie, maar heeft tegelijkertijd ook een breed scala aan industriële toepassingen, van elektronica tot zonnepanelen. Dit maakt het een interessante investeringsmogelijk.

Daarnaast kan je in fysiek zilver investeren en dit behoudt altijd fysieke waarde, in tegenstelling tot digitale valuta of aandelen. Zilver is bovendien relatief betaalbaar ten opzichte van goud. Hierdoor kunnen zowel beginnende als ervaren investeerders profiteren van de kansen die dit edelmetaal biedt.

Hoe koop je zilver zonder btw?

Normaal gesproken geldt in Nederland een btw-tarief van 21% op zilver. Er zijn echter een aantal manieren om dit te vermijden.

1) Beleggingsmunten kopen

Bestaande zilveren munten vallen onder de zogenaamde margeregeling , waardoor je geen btw betaald en ze voordeliger kunnen worden aangeschaft. Dit geldt sinds 1 januari 2025 niet meer voor nieuwe munten.

2) Opslag in het buitenland

In Zwitserland kan zilver onder een fiscale vrijstelling worden opgeslagen. Hierdoor hoef je geen btw te betalen. Dit is een populaire keuze onder beleggers.

3) Investeren in zilver-ETF’s

Er zijn ook beleggingsfondsen waarin je kunt investeren. Zo investeer je in zilver zonder dat je zelf het metaal hoeft te bewaren of ergens hoeft op te slaan. Op deze manier betaal je ook geen btw.

De toekomst van zilver

De verwachting is dat vraag naar zilver blijft stijgen. Dit heeft vooral te maken met de toenemende toepassing in technologie en de verduurzaming van de industrie. Dit biedt een positief vooruitzicht voor de zilverprijs op de lange termijn en dus voor investeerders in het edelmetaal. Experts voorspellen dat zilver de komende jaren verder in waarde kan stijgen. Hierdoor is nu een goed moment om in te stappen. Door slim gebruik te maken van fiscale regelingen kunnen investeerders profiteren van de voordelen zonder onnodige kosten. Met de groeiende vraag naar zilver en de diverse mogelijkheden om btw te besparen, is het een investering die zowel toegankelijk als kansrijk is.