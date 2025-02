P*rnoacteur Rolf Tangel: 'Doe het nooit met vrouwen van 50, maar voor Katja maak ik graag een uitzondering'

Waarom is Katja Schuurman ineens weer veel in het nieuws?

Voor de doorgewinterde soapkijker zal dat geen vraag zijn. Schuurman is sinds kort weer teruggekeerd in de fictieve soapstad Meerdijk, waar problemen, intriges, ruzies, vriendschappen en relaties zich afspelen onder de noemer Goede tijden, slechte tijden. Voor Schuurman betekende deze serie eerder al haar doorbraak, want ook tussen 1994 en 1999 speelde de struise schoonheid de rol van Jessica Harmsen. Samen met Babette van Veen en wijlen Guusje Nederhorst vormde Schuurman in die tijd het gelegenheidstrio Linda, Roos & Jessica. Met Ademnood scoorden ze een knoeperd van een hit.

Over knoeperds gesproken: hebben Katja’s kalebassen in al die jaren nog niks aan zeggingskracht ingeboet?

Zo is het. Vorig jaar was ze dertig jaar op tv, deze maand wordt ze op 19 februari vijftig. Mannen mijmeren nog altijd even memorabel over haar memmen. La Schuurman liet ze reeds op jonge leeftijd vergroten. De actrice en presentatrice sloot er zelfs een lening van 8000 euro voor af bij de bank. ‘Ik heb dat gedaan toen ik 21 was en het was een van de beste investeringen van mijn leven,’ zo liet de wulpse krullenbol eens optekenen in Veronica Magazine. Ze lichtte dat als volgt toe: ‘Moeder Natuur was gewoon vergeten ze er bij mij op te zetten. Vergelijk het met de situatie dat je geen armen hebt. Ik moest gewoon nog borsten hebben en die had ik niet. Fantastisch dat dit met een operatie kan en ze voelen ook echt van mij. Borsten horen gewoon bij mij; dat ik ze niet had, was gewoon een vergissing.’

‘Katja liet zich door Freek van Noortwijk bevredigen tijdens een voorstelling van haar zus Birgit’

Wat vindt Katja Schuurman van zichzelf?

‘Vroeger als ik op televisie kwam, gingen de kijkcijfers sowieso omhoog.’



Wat vinden wij van Katja Schuurman?

Er gaat nog steeds van alles omhoog als Katja op televisie is.

Wat vinden anderen van Katja Schuurman?

Rolf Tangel - pornoacteur

‘Katja is terug in GTST. Vroeger keek ik ook al, maar dan zat ik altijd te rukken als ze in beeld kwam. Dat kan nu niet meer, want ik moet m’n kwakkie bewaren voor de films die ik maak. Ik word ook ouder hè, dus dat spul wordt steeds wateriger en ik moet voorafgaand aan opnames echt even 24 uur niks doen, want dan komt er meer uit. Katja vijftig? Niet normaal hoe ze eruitziet. Ik denk dat ik tijdens het neuken vaker aan haar heb gedacht dan aan mijn exen. Alles is geil en lekker aan Katja: haar naam, haar tieten, haar stem, haar haar. Ze is dol op seks en houdt van swingen, wat wil je nog meer? Ik zit in maart tien jaar in het vak en Katja staat op één om het jubileum mee te vieren. Ik heb gehoord dat ze onverzadigbaar is en zou wel een avondje met haar willen doorknallen. Dan maken we er een soort all you can eat van; af en toe eten we wat, daarna neuken we weer, en zo nu en dan ben ik even aardig, want dan wil ik dat ze ook wat terugzegt. Die stem wil ik absoluut graag horen. Ik kan wel de hele tijd haar keel vol stoppen, maar dan hoor ik haar niet. Ze heeft een heel geil stemmetje. Mijn huidige partner klinkt alleen zoals Katja als ze alles uit heeft gekotst van de drank. Ik heb nooit vrouwen van vijftig onder me liggen, maar voor Katja maak ik graag een uitzondering. Ik denk dat ik Katja nog zou neuken als ze zeventig is, als ik ’m dan nog overeind krijg tenminste.’

William Rutten - fotograaf

‘Katja is een fenomeen. Ze was onlangs nog in m’n studio en ik heb weer gedacht: ze wordt gewoon niet ouder dan 33. De afgelopen zeventien jaar is ze niet meer ouder geworden. Een kwestie van goede genen. Haar zus Birgit ziet er ook fantastisch uit en ook haar moeder is nog altijd een knappe vrouw. De tijd lijkt gewoon stil te staan voor Katja. Al voordat ze bekend was, kwam ze eens bij ons thuis met haar toenmalige vriend, dat was onze eerste kennismaking. Toen dacht ik al: wat een verschijning, joh. Een half jaartje later kwam ze in GTST en heb ik een van de eerste fotoshoots met haar gedaan.

Die ochtend had ze eerst een shoot gehad voor de Veronicagids en ’s middags fotografeerde ik haar voor de Hitkrant. Ze kwam enigszins beteuterd over, want die Veronica-fotograaf had geprobeerd met sluwe trucjes haar bloter te fotograferen dan ze zelf wilde. Ze was nog hartstikke jong en daar best wel van onder de indruk. De afgelopen dertig jaar heb ik haar veel gefotografeerd. Ik vind haar altijd puur. Zij speelt geen Katja Schuurman, ze ís het. In het echt is ze precies hetzelfde als op televisie. Dat is lang niet bij iedereen zo, velen spelen een rol, maar Katja is heel authentiek. Ze is gewoon zoals ze is, met al haar foutjes en onhebbelijkheidjes weet ze toch te overleven in de wereld. Iedereen heeft wel iets met haar, je kúnt volgens mij geen hekel aan haar hebben. Ik heb ook nog nooit iets van boosheid in haar gemerkt of haar slecht over iemand horen praten. Ze is gewoon een goed mens.’

Fajah Lourens - collega

‘Toen ik nog een jong meisje was, was Katja mijn voorbeeld. Ik vergeet nooit meer hoe zij de serie in kwam lopen. Ik zat toen bij Harry Klooster Casting, die GTST deed. Ik zat er bovenop, belde geregeld of ze een rol voor me hadden en stuurde steeds nieuwe foto’s in. Toen ik Katja met die krullenbos de keuken van meneer Harmsen binnen zag lopen, was ik zó beledigd dat ze mij niet hadden gebeld... Ik ging visualiseren dat ik ooit ook die keuken binnen zou lopen en dat is ook gebeurd. We worden weleens met elkaar vergeleken: allebei bij een soap begonnen, grote bos krullen... Ik ben weleens toegeroepen met ‘Hé Katja!’, maar niet vaak. Toen de influencertijd nog niet bestond, was Katja de mooiste vrouw van Nederland. Dat vind ik haar nog steeds, want zij heeft zich niet helemaal verbouwd. Ze heeft niet zo’n gezicht als iedereen op sociale media, met een duckface en opgespoten lippen. Ze heeft een ectomorph lichaamstype met slanke benen die nooit dik zullen worden. Als ze ooit zal aankomen, vanwege de overgang bijvoorbeeld, dan zal dat in haar buik zijn. Ik heb laatst nog met haar geappt, maar had me niet gerealiseerd dat ze vijftig wordt. Wat ziet ze er fúcking goed uit! Ik vind haar echt een powervrouw, zeker met alles wat ze de afgelopen jaren heeft meegemaakt.’