Leon Verdonschot: 'Volstrekt onaanvaardbaar dat Room for Discussion geen gesprekken meer kan voeren'

'Door verstoringen van activisten lijkt het tegenwoordig meer op studentenplatform No Room for Discussion. Maar: hou vol, want er staat mét jullie meer op het spel dan alleen jullie eigen avonden'

Beste studentenplatform Room for Discussion,



Wat ik me afvraag: toen jullie jezelf oprichtten, voorzagen jullie toen al de ironie van jullie naam? Zat de stellingname, met andere woorden, er al in besloten?

Het idee van Room for Discussion is dat twee studenten op een chesterfieldbank een gast interviewen voor een zaal vol andere studenten, die vervolgens vragen mogen stellen.

In maart vorig jaar was toenmalig Navo-topman Rob Bauer te gast. Dat interview moest al snel worden afgebroken, omdat activisten het verstoorden. Twee maanden later was burgemeester Femke Halsema de gast. Dat interview moest verplaatst worden vanwege veiligheidsrisico’s. Op de alternatieve locatie werd Halsema vervolgens geconfronteerd met een brandalarm, demonstranten die haar de rug toekeerden en een lawaaiprotest. Een maand later was Kajsa Ollongren, destijds minister van Defensie, uitgenodigd. Dat interview ging tot twee keer niet door vanwege veiligheidsrisico’s. En afgelopen week was de opvolger van minister Ollongren te gast: defensieminister Ruben Brekelmans. Het duurde een kwartier, en toen zagen beveiligers zich gedwongen de minister van het podium te halen.

De verstoringen en dreigementen komen altijd uit dezelfde hoek, en de reden is ook altijd dezelfde. De Navo is fout, ministers van Defensie zijn fout want verkondigen ‘oorlogspropaganda’, en de burgemeester zal tot de Palestinavlag boven het stadhuis wappert en alle ambtenaren verplicht met een watermeloenspeldje oplopen ook altijd fout zijn. Dat Halsema door extreemlinks net zo hard wordt gehaat als door extreemrechts onderstreept ondertussen haar kwaliteiten.

Maar goed, als van je laatste vier debatten er vier niet normaal kunnen doorgaan, lijkt de conclusie me inmiddels wel: No Room for Discussion. Het fascinerende is: in 2018 nodigde Room for Discussion Jordan Peterson uit, de man bij wiens naam de gemiddelde wokestrijder al nekvlekken krijgt, en toen werd er ook geprotesteerd, door het ‘Netwerk Bezorgde Amsterdammers’ (bij het woord ‘netwerk’ gaat doorgaans de helft van mijn alarmbellen al af, bij ‘bezorgde’ de andere helft). Toen was de eis nog: zet iemand naast Peterson neer met andere opvattingen. Inmiddels is de eis: niemand meer aan het woord waar wij het niet mee eens zijn.

Na de rel rond Ollongren plaatste de UvA een statement op haar site: ‘We vinden het heel jammer dat gesprekken die het studentenplatform in huis organiseert niet meer mogelijk zijn.’ Heel jammer. Dat is iets anders dan: volstrekt onaanvaardbaar. Want dat is het. Volgens de UvA waren bij de acties tegen Brekelmans, waarbij beveiligers zijn geslagen, ook medewerkers van de universiteit betrokken. Onvoorstelbaar. Een academische omgeving waar geen debat mogelijk is, ís geen academische omgeving meer.

Een van de tofste debatten die ik ooit heb gezien, was Coolpolitics op Lowlands in 2004. Theo van Gogh leidde daar een debat tussen Ayaan Hirsi Ali, Ali B, Jan Marijnissen en Boris van der Ham. Het zou nu niet meer kunnen, en dat ligt een keer níét aan Ali B.

Room for Discussion: hou vol, want er staat mét jullie meer op het spel dan alleen jullie eigen avonden.