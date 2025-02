Stadse allure tot rust aan zee: perfecte weekendtrip in Nederland

Soms wil je gewoon even ontsnappen aan de dagelijkse sleur zonder per se urenlang in een vliegtuig te moeten zitten...

Gelukkig zijn er ook in eigen land genoeg mogelijkheden voor een perfecte weekendtrip waarbij je de allure van de stad combineert met de ultieme rust aan zee. Nederlands is immers een erg divers land en er is vaak veel meer te beleven dan je denkt! Een voorbeeld van een heerlijke weekendtrip.

Vrijdag: stedelijke sfeer in Haarlem

Je weekend begint in Haarlems, een stad die perfectie mix is van cultuur, gastronomie en ontspanning. Start je dag met een goede kop koffie bij een van de hippie koffiebars, zoals Mica Coffee Bar of Mogador. Daarna duik je het historische centrum in, waar je langs de Grote Markt en de imposante Sint-Bavokerk wandelt. Mode- en interieurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Gouden Straatjes. Hier vind je unieke boetiekjes en designwinkels.



Voor de lunch is er geen betere plak dan De Dakkas. Dit is een restaurant met een prachtig uitzicht over de stad. In de middag breng je een bezoek aan het Frans Hals Museum of pak je een terrasje aan het Spaarne. Sluit je dag af met een diner bij de Jopenkerk, een brouwerij en restaurant gevestigd in een oude kerk. Hier geniet je van ambachtelijk gebrouwen bier en culinaire hoogstandjes.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Zaterdag: van stad naar strand in Julianadorp

Na een heerlijk ontbijt in Haarlems rijd je in ongeveer een uur naar Julianadorp . Dit is een kustplaats in Noord-Holland die bekend staat om zijn brede stranden en rustige duinen. Hier geniet je van de natuur en de frisse zeelucht. Maak een lange strandwandeling en laat je gedachten afdwalen terwijl de golven het strand op rollen. Zoek je iets avontuurlijkers? Dan zijn er hier ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld kitesurfen of paardrijden langs de kust.

Lunchen doe je bij strandpaviljoen Zee van Tijd. Hier geniet je van verse visgerechten en een ontspannen sfeer. In de middag kun je de omgeving verder verkennen met een fietstocht door de bloembollenvelden of een bezoek aan het nabijgelegen natuurgebied Het Zwanenwater.

Zondag: ontspanning in een vakantiehuis in Callantsoog

Op zondagochtend verlaat je Julianadorp en rijd je in een paar minuten naar Callantsoog. Hier breng je de laatste dag van je weekendtrip door in volledige ontspanning. Een vakantiehuis in Callantsoog is de perfecte plek om tot rust te komen, omringd door duinen en natuur. Start de dag met een ontbijt op je eigen terras en geniet van de stilte voordat je nog een strandwandeling maakt.

Voor de lunch bezoek je Woest, een sfeervol strandrestaurant waar je geniet van een goede en uitgebreide lunch met uitzicht op zee. Daarna kun je ervoor kiezen om een wellnessbehandeling te boeken of gewoon lekker een boek te lezen in je vakantiehuis terwijl je de zeelucht opsnuift. Tegen de namiddag is het tijd om langzaam huiswaarts te keren (of een weekje bij te boeken!), volledig opgeladen en klaar om de week weer fris te beginnen.