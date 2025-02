Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 7e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Een jaar na de dood van Navalny

Een jaar geleden overleed Aleksej Navalny in een strafkamp in het Hoge Noorden van Rusland. Zijn weduwe, kinderen en medestanders waren te gast in het Witte Huis, het Europees Parlement en bij nagenoeg alle westerse regeringen. Wat is er verder gebeurd in zijn naam? Nieuwe Revu ontwart de kluwen van de nalatenschap van Ruslands bekendste corruptiebestrijder.

Niet legaal, wel creatief: woningzoekenden gaan de boot in

Terwijl de prijzen op de woningmarkt record na record breken, gaan sommige jongeren op zoek naar alternatieve woonvormen. Naast woongroepen en tiny houses is er nog een woonvorm die aan populariteit wint: wonen op een varende boot. Helemaal legaal is het niet, creatief wel.

Op bedevaart naar radio Bergeijk

Sinds het overlijden van Pieter Bouwman in september vorig jaar weten fans het zeker: nooit meer Radio Bergeijk. Geen totale anarchie meer, geen stroom aan beledigingen, geen complete radiochaos, geen podcasts meer, geen volslagen verwarrende radiouitzendingen op NPO Radio 1. Op bedevaart naar het Brabantse dorp Bergeijk, waar van een erfenis niets is te merken: of toch?

Michiel Romeyn: 'Aan Amsterdam is geen bal meer aan'

Hij is wat selectiever geworden in zijn keuzes. Michiel Romeyn (70) laat zich niet meer voor íéder karretje spannen. De voormalige Jiskefetter gruwelt van de vercommercialisering van de cinema, kreeg weinig aandacht voor Huize Vleeshamer (AD-online) en zijn biografie en walgt van zowel de VPRO als Amsterdam. Wat blijft er eigenlijk over?

Lone Ranger

Deze eenzame ruiter is een opvallende verschijning in de chaotische straten van Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Niet eens zozeer vanwege het stemmige zwarte gewaad, de opvallende cowboyhoed of de nog opvallender roze zonnebril. Het gaat er vooral om wíé er onder al dat fladderend zwart schuilgaat...