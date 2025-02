Waarom iedereen nog altijd Google voor zoeken gebruikt

“Googelen” is tegenwoordig een echt begrip en vrijwel niemand heeft het nog over een andere zoekmachine.

Het lijkt wel alsof Bing en Yahoo van het internet verdwenen zijn. Maar waarom gebruiken we nog steeds allemaal deze ene zoekmachine? In dit artikel vind je het antwoord.

Hoge kwaliteit

De eerste reden is het meest voor de hand liggend en meteen de belangrijkste. De kwaliteit van Google-zoekresultaten is namelijk gewoon erg hoog. Het bedrijf is continu bezig om het zoekalgoritme te verbeteren en te optimaliseren. Dit doen ze door middel van de nieuwste technologieën en door het gebruiken van data. Zo zorgen ze er dus voor dat je altijd gegarandeerd bent van de best mogelijke resultaten

Wat ook betekent dat bedrijven die gevonden willen worden deze zoekmachine gebruiken als uitgangspunt. Iedereen wil natuurlijk bovenaan in de zoekresultaten van Google komen, aangezien dit de meeste voordelen oplevert. Ook voor zoekmachine optimalisatie wordt Google als maatstaf gebruikt, voor het verbeteren van de vindbaarheid en het zo hoog mogelijk ranken op passende keywords.

We zijn eraan gewend

De tweede reden dat we niet zomaar overstappen op een andere zoekmachine, is het feit dat we gewend zijn om Google te gebruiken. Zolang we tevreden zijn met de resultaten, zullen gebruikers dan ook niet zo snel overstappen op een andere zoekmachine. Google is tot nu toe nog steeds erg betrouwbaar voor het vinden van relevante en nuttige informatie. Waarmee we meteen bij de volgende reden zijn aangekomen.

Google is de standaard

Google is inmiddels echt de standaard geworden en zodra je een nieuw apparaat aanschaft, is de zoekmachine al geïnstalleerd. Denk aan de zoekbalk op het homescreen van je mobiele telefoon. Iets dat natuurlijk bijdraagt aan het gebruik en wat de drempel een stuk hoger legt om ineens over te schakelen op een andere zoekmachine. Ook op laptops en PC’s is Google ingesteld als standaard zoekmachine, dit geldt zowel voor Chrome, Firefox, Safari en Opera. Enkel Internet Explorer en Edge hebben Bing als standaard zoekmachine ingesteld.

Verwante apps

Tenslotte zijn er natuurlijk nog de andere apps die we ook allemaal maar wat graag gebruiken, zoals Gmail, Google Calendar, Google Maps en dergelijke. Deze werken allemaal met elkaar samen, wat alleen maar bijdraagt aan de populariteit van de Google zoekmachine. We zijn gewend aan al deze applicaties, die elkaar optimaal ondersteunen. Het zal dus behoorlijk wat moeite kosten om dit te veranderen.

Wat kan hier wel verandering in brengen?

Natuurlijk is er ook tegengewicht, met name gebruikers die niet willen dat hun zoekgeschiedenis en - gedrag wordt bijgehouden. Iets waar Whatsapp ook wel kaas van heeft gegeten . Er zijn dus browsers in opkomst die dit niet doen, wat dus ook betekent dat iedere gebruiker dezelfde zoekresultaten krijgt, na het invoeren van een zoekopdracht.



Een goed voorbeeld hiervan is DuckDuckGo, dat informatie voor het tonen van resultaten baseert op sites als Wikipedia. Het nadeel is wel dat je minder snel de meest relevante resultaten krijgt en je duidelijker moet omschrijven waar je naar op zoek bent. Waardoor het opzoeken van informatie meer moeite kost, wat weer in het voordeel werkt van de partij die 90% van de gehele markt in handen heeft.