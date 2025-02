Meegluren bij de drukste p*rnomakers van Nederland

In 2020 maakten we een reportage met een volwassen man die zichzelf Gekke Petertje noemde. Geen circusartiest of volkszanger, maar wel de hardst werkende man in de Nederlandse porno-industrie. Vanaf zijn filmset beschreven we een reguliere werkdag in het leven van Peter Visser, zoals deze Hagenees eigenlijk heet. Te midden van alle befshots, boze buren en rondspetterend lichaamsvocht deelde de flamboyante filmmaker met ons zijn grote toekomstdroom. ‘Een eigen bedrijf, onder mijn eigen merknaam. Een pornolabel met enkel de mooiste dames. Ja, ik wil de allergrootste van Nederland worden. En miljonair. Schrijf dat maar op.’ Waarop wij schreven: ‘Dat zou een mooi verhaal opleveren voor een jongen die ooit zijn eerste meters maakte in de porno-industrie als hongerige acteur.’

Dat was vijf jaar geleden. Visser zwoegde toen nog als zzp’er voor opdrachtgevers als Meiden van Holland en Secret Circle. Miljonair is Visser (40) nog steeds niet, maar hij is goed op weg. Gekke Petertje staat nu aan het roer van PerVect, een van de snelst groeiende pornolabels van Europa. Naar eigen zeggen is hij zijn oude werkgever, Meiden van Holland, qua kijkcijfers en omzet al voorbij geknald. ‘Het gaat fucking hard nou,’ zegt Visser met platte Haagse tongval.

Op de set van PerVect. 'Het gaat fucking hard nou', aldus oprichter Peter Visser.

Spierwit

We zijn inmiddels toegetreden tot zijn ‘porno-compound’: een fors kantoorgebouw in het niemandsland van Broek op Langedijk. De gehele eerste verdieping is door de filmmaker eigenhandig omgebouwd tot cliché pornoset. Compleet met spierwitte leren hoekbank, spierwitte fauteuil én spierwitte kunstpalmboom. Er is ook een keukentje, een vergaderzaaltje, een logeerkamer en een krachthonk. ‘Voor de acteurs die nog effe hun spiertjes willen oppompen voordat ze in actie komen,’ licht Visser toe. ‘Ja ja, hier maken wij magie,’ zegt de inmiddels 40-jarige Visser met gepaste trots. ‘Vanuit deze studio pomp ik er vijftig films per jaar uit, zowel voor mijn eigen label als voor Hollandsche Passie. Ken je die website? Lekker man.’

Visser praat graag over zijn succes. ‘De actrices laten we invliegen uit alle hoeken van de wereld. Professioneel, jongen. Of naja, uit alle hoeken van Europa. Onze chauffeur Damon pikt ze op van het vliegveld, brengt ze naar een hotel hier in de buurt en dan de volgende ochtend weer hierheen. Dan filmen we de scènes en daarna brengt de chauffeur de meiden weer netjes terug naar het vliegveld. De vliegtickets betalen wij. Ja jongen, dit is een geoliede machine. Met heel veel olie. En glijmiddel. Ja ja.’

De situatie van Gekke Petertje mag dan flink geprofessionaliseerd zijn sinds onze laatste ontmoeting, zijn vette grijns en zijn vieze lachje zijn onveranderd.

Lang geleden rolde Peter Visser als 21-jarige debutant het pornowereldje binnen. ‘Mijn toenmalige vriendin wilde pornoactrice worden, dus wierp ik mij maar op als haar helpende hand. En ik hielp niet alleen maar met mijn hand.’ Vies lachje. ‘Al na een paar minuten neuken voor de camera wist ik dat porno mijn roeping is. Terwijl veel mensen in mijn omgeving riepen: niet doen, je gaat het nooit redden in dat wereldje. Ha, sukkels.’

Het zaadje voor de seksindustrie was al eerder geplant en wel door zijn eigen moeder, vertelt Visser. ‘Toen ik een kleine jongen was, was zij prostituee. Achter de ramen in Den Haag verdiende ze bakken met geld. Een gouden tijd. De prostitutie was nog niet zo smerig en fout als nu. Haar klanten waren nette mannen in maatpakken. Die 50 gulden betaalden voor 10 minuten keurige seks. Niks geen gekkigheid. Tegenwoordig worden hoeren de tyfus geslagen door hun loverboys en is het een en al ellende in die business. Nee, wij hadden het goed. En voor mij was dat allemaal heel normaal. Wat mijn moeder nu van mij vindt? Zij vindt het wel leuk dat ik seksfilms maak. Daar kan ze best om lachen.’

In de afgelopen twintig jaar groeide Visser uit tot een bescheiden fenomeen in de polderporno. Niet met geweldige acteerprestaties, maar wel door zijn talent achter de camera. Voor labels als Meiden van Holland en Secret Circle schreef, filmde en regisseerde hij talloze natuurfilms. Zijn gewaagde stijl en creatieve filmlocaties scoorden geregeld krantenkoppen, veelal in de categorie ‘bizar’. Denk aan een triootje op het Malieveld op klaarlichte dag, een pijpbeurt in een biechthok van een Tilburgse kerk of hijgseks in het reuzenrad van Walibi. Van die laatste heeft Visser een flinke tatoeage op zijn rechterhand. ‘Een mooie tijd, maar ik maakte die films altijd voor andere labels,’ blikt hij nu terug. De filmmaker zit op een krukje in de keukenruimte, pal naast het fornuis, waar hij zijn sigarettenrook recht in de afzuiger blaast. Hygiëne voorop. ‘De tijd was rijp om voor mezelf te beginnen. Samen met mijn compagnon, Hoffman. Zonder hem was ik nergens.’

'Nu moeten we alleen nog effe doorbreken bij de viespeuken, de rukkertjes. Het grote publiek, zeg maar. En dat gaat snel gebeuren'

Jongensdroom

Het duo pompte vorig jaar PerVect, hun jongensdroom, uit de grond. Artistieke vrijheid en financiële onafhankelijkheid volop. ‘Het lekkerste is dat wij nu zelf onze acteurs en actrices kunnen uitzoeken,’ zegt hij over dat eerste. ‘Bij mijn vorige werkgevers keken ze niet op van een rimpeltje meer of minder. Ik wel. Lelijke eendjes doe ik niet aan. Hier, oordeel zelf maar.’

Driftig scrolt Visser op zijn telefoon door zijn lijstje van PerVect-actrices. Of het echt knappe vrouwen (en een sporadische man) betreffen, kan ik zo niet zien. Daarvoor bladert Visser veel te enthousiast, en de gespreide vagina’s stelen de aandacht van andere uiterlijke kenmerken. Zijn klanten zijn in ieder geval tevreden. ‘We hebben veel betalende abonnees in korte tijd opgebouwd. We hebben onze eerste nominatie voor de XBIZ Awards (Oscars van de porno, red.) ook al binnen. Bij de kenners zijn we al de grootste van Nederland en de enige die internationaal meedoen. Nu moeten we alleen nog effe doorbreken bij de viespeuken, de rukkertjes. Het grote publiek, zeg maar. En dat gaat snel gebeuren. We zijn een megadeal op het spoor. Als dit doorgaat, jongen, dan ben ik over twee jaar miljonair. Schrijf maar op.’ Het zou een mooi verhaal opleveren voor een jongen die ooit zijn eerste meters maakte in de porno-industrie als hongerige acteur.

Betalen voor professionele seksfilms. Kennelijk gebeurt het nog en op grote schaal ook. Ondanks het kolossale aanbod van gratis porno en de komst van platforms als OnlyFans en Fancentro, waar abonnees persoonlijk contact kunnen hebben met acteurs, actrices en modellen. ‘Er gaat jaarlijks nog steeds 6 miljard euro om in de professionele porno,’ stelt Visser. ‘Mensen willen kennelijk toch betalen voor kwaliteit. Ik snap het wel. Ik maak hier schone porno. De meiden worden gescreend, werken in een veilige en schone omgeving en de betalingen verlopen netjes. Dat is toch wat veel mensen steunen, denk ik. Bij OnlyFans is daar allemaal geen sprake van. Daar hoor je zoveel succesverhalen over, maar er zit een duistere kant aan. De modellen die ik ken verdienen er amper 100 euro per maand mee. En al die e-pimps die de modellen zogenaamd willen helpen. Foute boel, jongen. Er gaan in het OnlyFans-wereldje heel veel nare verhalen rond. Over drank en drugs, meiden die onder dwang van loverboys werken. Er is geen controle. Ik heb er een pleurishekel aan. Geef mij maar eerlijke porno, met goede acteurs en actrices.’

Wes en Lana Lush

Daarover gesproken: de sterspelers van vandaag zijn inmiddels ook gearriveerd. In de keuken stellen Wes en Lana Lush zich keurig voor. Onder die namen bovendien, want hun echte naam houden ze liever voor zichzelf. ‘Vanwege de kinderen,’ zegt Lana. ‘Ik heb er drie en ze weten nog niet dat ik dit werk doe. Dat houd ik liever even zo.’

Vandaag staan er opnames voor een Hollandsche Passie-film op de agenda. Maar voordat er ‘geknald’ wordt, zoals Wes zijn beroep vandaag veelvuldig zal omschrijven, vertellen de dertigers uit Brabant hoe ze in de porno neerstreken. ‘Al vanaf mijn zeventiende zei ik tegen mijn ouders: ik ga later in de porno. Ik ben gewoon een op seks beluste jongen,’ zegt Wes.

Zijn gespierde lijf, kale hoofd en stoere tatoeages vinken de belangrijkste kenmerken van het ideaalplaatje van een pornoacteur moeiteloos af. ‘Mijn moeder zei: “Van m’n dooie donder niet.” Mijn vader zei: “Je gaat je gang maar.” Ik luisterde vooral naar mijn vader, haha. Toch duurde het een poosje voordat ik de knoop doorhakte. Ik was 26 toen ik mijn pornodebuut maakte. Ik had geld nodig en had met mijn vriendin al zes keer per dag seks. Eén plus één is twee. Ik stuurde een aanmeldingsformulier naar Meiden van Holland. Twee weken later hing er een cameraman met zijn apparaat tussen mijn klotsende kloten. Gewoon, in onze woonkamer. Het voelde heel natuurlijk. Dat zag die cameraman ook. “Je stok doet het goed, je hebt een goed lichaam en een lekkere, rauwe Rotterdamse mentaliteit. Dat kunnen wij goed gebruiken,” zei hij achteraf. De rest is geschiedenis. Ik ben nu tien jaar en honderd seksfilms verder. En de lol is er nog lang niet vanaf.’

Hij is geknipt voor het vak, vindt Wes zelf. ‘Driekwart van de mannen kan dit niet. Ze kunnen er niet tegen als mensen staan toe te kijken. Sommige mannen schamen zich al voor de sauna. Bang dat anderen naar hun pielemoos kijken. Ik ben het tegenoverstelde. Ik ga naar de sauna om te pronken met mijn zwaard, snap je? Dat is een mentaliteit die je moet bezitten als je dit werk wil doen. Zo was ik vroeger al. Toen ik eens met mijn maten op een feestje stond, riep een bijdehand kereltje naar mij: “Fuck you, met je kleine piemel.” Zonder twijfel greep ik direct een rolmaat erbij, toverde mijn lul tevoorschijn en legde dat ding ernaast. “Zo, en nu jij, maat.” Ja, zo ben ik. Niet lullen, maar poetsen.’

'Tien jaar geleden kon ik zeven keer klaarkomen in een uur, maar doorneuken met een klaargekomen pik lukt mij steeds minder goed'

Wes is inmiddels een grote jongen in de polderporno. Wie zich weleens tegoed doet aan de vaderlandse betaalsites heeft ongetwijfeld ook zijn apparaat voorbij zien bungelen. Toch knalt deze Rotterdammer niet fulltime. ‘Ik heb altijd een ‘normale’ baan ernaast gehad,’ vertelt hij. ‘In de havens van Rotterdam.’ De reden daarvoor: ‘Relaties. In de tien jaar dat ik dit doe, heb ik veel te maken gekregen met jaloerse vrouwen. Ze wilden steeds weer dat ik met dit werk kapte. Een liefdevolle relatie en professioneel vrouwen neuken is lastig te combineren. Kom je thuis van een lange dag werk, krijg je vragen als: heb je haar kutje gelikt? Heb je haar gezoend? Vond je haar knap? Hoofdpijn. Ik was er wel klaar mee. Dus ben ik gestopt, meerdere keren.’

Hygiëne staat

Jammer? Zonde? ‘Ja en nee. Er was een tijd dat ik vier films per weekte maakte en hier goed geld aan verdiende. 250, soms 350 euro voor een uurtje knallen. Nu maak ik één à twee films per maand. Ik vind het prima zo. Ik ben nu 36 jaar. Ik heb genoeg kutjes versleten. Honderd in films, privé ook wel een stuk of tachtig. En als gigolo nog eens vijfhonderd.’

Gigolo, ook nog? ‘Ja, dat werk heb ik ook jarenlang gedaan, als een soort uitstapje. De gekste dingen meegemaakt, jongen. Als enige man in een seksclub met 24 bloedgeile vrouwen. Dan weet je het wel, hè? Je begrijpt dat de spanning er nu wel een beetje vanaf is. Doorbreken hoeft van mij allang niet meer. Ja, met mijn eigen dingetje, F2F. Een soort OnlyFans is dat. Dat zou nog weleens kunnen ontploffen. Dat zou mooi zijn.’

Muggen

Wes kan tegenwoordig weer vrijuit films maken, zonder lastige vragen na een lange werkdag. Zijn huidige vriendin speelt namelijk ook in natuurfilms. Bij voorkeur samen met haar vriend, zoals vandaag het geval is. ‘De vonk sloeg over tijdens onze eerste seksscène,’ vertelt Lana. ‘Op de set van Peter.’

Liefde in het eerste gezicht? ‘Zo mag je het noemen,’ antwoordt Wes met een brede grijns. ‘Toen ik Lana voor het eerst knalde, ontplofte mijn kop zowat. Vuurwerk. Alsof ik een voetbalwedstrijd speelde en ik een wereldgoal scoorde. Ik was op slag verliefd. En zij ook. Na het tweede cumshot vroeg ze mijn telefoonnummer.’

Wes en Lana Lush leven zich helemaal uit voor de camera.

Visser: ‘Maar die muggen waren wel vervelend, hè? Tering zeg.’

Wes: ‘Ja, Peter vond het een goed idee om langs een watertje met een muggennest te filmen. Aan het einde had ik een relatie, maar ook 160 muggenbulten.’

Visser: ‘Jij werd tenminste nog gezogen door Lana. Ik werd alleen maar gezogen door die kutmuggen.’

Wes: ‘En iets verderop was er ook nog een tractor pulling-race gaande. Keihard geronk van motoren erdoorheen.’

Lana: ‘Ik moest kreunen voor mijn leven.’

Eind goed al goed: nu, een jaar later, wonen Wes en Lana samen en delen ze de zorg over hun gezamenlijke acht kinderen. En in augustus geven ze elkaar het jawoord. Visser: ‘En ik ga de huwelijksnacht filmen. Ja, toch?’

Wes: ‘Prima. Zoiets is nog nooit gedaan, toch?’

Visser: ‘Zeker niet. Primeurtje. Komen jullie van de Revu dan weer een sappig verhaaltje maken? Ja, toch?’

Van de vijf kinderen die Wes uit vorige relaties kreeg, weet alleen de oudste af van pappa’s beroep. ‘Hij is 13 jaar en zit nu al in WhatsAppgroepjes waarin pornomateriaal rondgaat. Ik wil niet dat hij op de verkeerde manier moet ontdekken wat pappa voor werk doet. Dat zijn klasgenootjes zeggen: hé, dit is toch jouw vader met zijn blote pielemoos? Of dat hij mijn naam ineens zou googelen. Dan stuit hij op een berg ellende waar je u tegen zegt. Dus heb ik laatst maar ‘het gesprek’ met hem gevoerd. Zo van: “Papa werkt in de pornobranche en maakt seksfilms en verdient daar zijn brood mee. Zijn reactie viel mij alles mee. “Oké papa, is goed. Mag ik nu weer buitenspelen?’’

‘Broeken uit!’

Energieke housemuziek galmt door de studio. ‘Broeken uit! Pik hard maken!’ roept Visser. Heldere aanwijzingen. Het gebruikelijke ‘consentgesprek’, een tamelijk jong fenomeen in de branche, waarin acteurs en actrices hun do’s en vooral hun don’ts aan elkaar kenbaar maken, wordt vandaag overgeslagen. ‘Hoeft niet,’ zegt Visser. ‘Ze wonen samen, dus ik ga ervan uit dat ze dat wel van elkaar weten. Voor de goede orde: ik vind het een goede ontwikkeling. Hoeveel meiden ik al heb horen zeggen: ik doe alles. Dat is naïef. Als er dan ineens een internationale acteur tegenover hen staat die ook zegt: ‘Ik doe alles’, nou, dan gebeurt er ook van alles. In haar gezicht spugen, stevige klap op de billen, aan de haren trekken. En dan kan de sfeer snel omslaan en is het gedaan met de opnames.’

Nog zo’n ‘goede ontwikkeling’: het alcoholverbod. Waar wij Vissers’ actrices vijf jaar terug nog lekker een wijntje zagen drinken tegen de spanning, is alcoholconsumptie in de hedendaagse porno-industrie uit den boze. ‘Met alcoholgebruik heb je geen consent meer,’ zegt Visser. ‘Dan doen actrices alsnog dingen waar ze later spijt van krijgen.’

'Ik ga naar de sauna om te pronken met mijn zwaard, snap je? Dat is een mentaliteit die je moet bezitten als je dit werk wil doen'

Na ruim een uur is Lana Lush klaar met haar visagie, make-up en outfit. Haar tegenspeler heeft aanzienlijk minder tijd nodig om zich klaar te maken. ‘Broek uit, pik hard maken en gaan met die banaan,’ concludeert Wes, die direct de daad bij het woord voegt. Twintig tellen later vervolg ik mijn gesprek met een naakte man die zijn imposante geslachtsdeel met trekkende bewegingen prepareert voor het betere knalwerk. ‘Je pik een uur lang hard houden is de grootste kunst,’ schetst Wes. ‘Ik ben niet de jongste meer. Tien jaar geleden kon ik zeven keer klaarkomen in een uur, maar doorneuken met een klaargekomen pik lukt mij steeds minder goed. Afzakkertjes krijg je constant. Zeker als je buiten filmt met 34 graden. Doe je niks aan. Je moet daar niet mee in je hoofd gaan zitten. Bij mij helpt het om dan even te beffen. Dan staat ie zo weer overeind. Vrouwen krijgen in deze business meer betaald, maar wij mannen doen het hardere werk.’

Aan viagra doet Wes niet. ‘Wel heb ik een keer papaverine ingespoten. Een soort plantenmiddeltje.’ Wes wijst naar zijn fallus. ‘Kijk, hier spuit je dat spul erin. Links en rechts. Word je hard van jongen, niet normaal. Kan je een vent mee in zijn reet knallen, vier uur lang.’ Op de vraag of daar de nodige gezondheidsrisico’s aan kleven, antwoordt Visser resoluut: ‘Neuh.’ En dan, na een korte stilte. ‘Of nou ja, je bloedvaten kunnen ervan vernauwen en dan zou je pik er zwart van kunnen worden en dan kan ie afsterven. Ik heb ook weleens gehad dat mijn lul er hard van bleef. Hij wilde echt niet meer omlaag. Kennelijk moet je daarvoor ook weer een tegenmiddel inspuiten.’

Visser wordt intussen onrustig. ‘Kom op jongens, tijd om te knallen.’ Na de verplichte fotoshoot stelt de filmmaker voor het huwelijksaanzoek van Wes na te spelen. ‘En dan net alsof je de grote vraag voor de eerste keer aan Lana stelt.’ Dan wendt Visser zich tot mij. ‘En dan schrijven jullie van de Story het ook zo op. Mooi voor het verhaal, ja toch? Zei ik trouwens Story? De Revu bedoel ik natuurlijk.’

Seksend stelletje

5 minuten en een ‘primeurtje’ later ben ik ineens de enige toeschouwer van een seksend stelletje in een steriele ruimte. Een ongemakkelijke rol, zeker in de momenten dat Wes en ik elkaar per ongeluk aankijken. Pornoacteur mag dan een moeilijk beroep zijn, verslaggevers hebben het pas echt zwaar. Maar indrukwekkend is het wel. Als twee volautomatische machines werken Wes en Lana een repertoire seksstandjes af waar je u tegen zegt. Visser staat er boven, onder en tussen, mét camera en geconcentreerde blik.

En of er hard gewerkt wordt. Als Lana voor de derde keer stevig begint te proesten nadat ze de pielemoos van Wes te diep in haar keel neemt, ben ik geneigd te roepen: gezondheid! Gelukkig hou ik me in. Na een uur filmen sta ik naast een uitgeputte Wes. ‘Zo. Dat ging best lekker.’ Ik complementeer het stel met hun acteerkunsten en seksuele chemie. ‘Dank je. Het is fijn om te filmen met degene van wie je houdt. Zo knallen we thuis ook,’ zegt Wes daarop.

De natuurfilms van Lana en Wes zijn te bewonderen op de websites van PerVect en Hollandsche Passie. Hun eigen ‘homemade’ werk via f2f.com/pornstarcouple

Terwijl Visser met een dental doekje de plaats delict afneemt, blikken Wes en Lana vooruit op hun toekomst. ‘Hoelang ik dit nog kan blijven doen? Geen idee,’ zegt Wes. ‘De hoogst haalbare leeftijd voor pornoacteurs is 55 jaar. Ik zie mijzelf die leeftijd wel halen. De motivatie is er. Veel met Petertje blijven werken en knallen met F2F. Lana is lekker bezig achter de webcam en verkoopt tegenwoordig ook gebruikte dildo’s en slipjes, dat soort ongein. Daar zit toekomst in.’

Lana: ‘Ik zie mezelf later wel als vertrouwenspersoon voor jongere modellen. Lijkt me mooi werk.’

Wes: ‘En anders is er altijd nog wel een markt voor oudemensenseks.’

