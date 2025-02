Jan Roos over reactie Sylvana Simons op overlijden Brandsteder: 'Dat mens is de slechtheid zelve'

Het lijkt wel of Sylvana Simons zich van tijd tot tijd even moet laten gelden...

Met een paar zinnetjes heeft ze heel Nederland weer over zich heen laten rollen, dus als die haat intentie is geweest, is het goed gelukt. Op de ochtend van het overlijden van Ron Brandsteder, meldde ze op sociale media: ‘Over de doden niks dan goeds, behalve als het zelfingenomen klootzakken zijn. Dan gewoon niets over de doden. Oftewel, ik heb al een paar interviewverzoeken afgewezen vandaag.’ Menigeen vraagt zich af waarom Simons zo boos is op Brandsteder. Ze hebben samengewerkt als presenteerduo bij het televisieformat Dancing with the Stars. De eerste aflevering werd in augustus 2005 uitgezonden en de finale werd door 2,7 miljoen mensen bekeken. Geen van die 2,7 miljoen mensen schijnt te weten wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld tussen die twee. Gezien de hevigheid van Simons’ reactie gaat het collectieve vermoeden uit naar iets racistisch, seksueels of seksistisch.

Simons krijgt wel vaker de nationale hoon over zich heen toch?

Sinds ze de microfoon als presentator aan de wilgen heeft gehangen en voor een loopbaan in de politiek heeft gekozen, voelt ze een onbedwingbare drang om zichzelf te laten horen én om de boel in de war te sturen. Politiek gezien heet dat netjes ‘de discussie op gang brengen’. Zo was ze in 2015 onderdeel van de theatertour LULverhalen, waarin vrouwen over een letterlijke of figuurlijke lul vertelden. Of Brandsteder daar besproken is, weet niemand meer. Wel dat Simons na haar eerste optreden werd geschrapt, omdat een aantal bezoekers de zaal had verlaten toen ze over haar weerstand tegen Zwarte Piet was begonnen. Haar oppositie ertegen ging de jaren daarna nog veel verder en leidde tot grote verontwaardiging, vele bedreigingen en zelfs beveiliging voor Simons. Ook haar aansluiting én latere opstappen bij de politieke beweging Denk leidde tot veel tumult, net als het oprichten van haar eigen politieke partij. Tot opluchting van sommigen is Simons sinds 2023 niet meer politiek actief.

‘Misschien is er wat gebeurd, maar ik vertrouw die vrouw niet’

Wat vindt Sylvana Simons van zichzelf?

‘Het jaar dat voor ons ligt, belooft weinig goeds.’



Wat vinden wij van Sylvana Simons?

Ze heeft het vuurtje rondom Brandsteder aardig opgestookt.

Wat vinden anderen van Sylvana Simons?

Desray - zangeres

‘Sylvana danste op het podium in de live-act van 2 Brothers on the 4th Floor voordat ik erbij kwam als zangeres. We kennen elkaar daar dus niet van, maar ik ben wel vaak bij haar te gast geweest in de studio van TMF. Ik vond haar een hartstikke aardig persoon en ze wist in die tijd ontzettend veel van muziek. Ze is haar eigen pad gaan volgen door die carrière achter zich te laten en de politiek in te gaan. Ik vind het pittig wat ze over Ron Brandsteder heeft gezegd. Schijnbaar zit daar nog heel veel pijn die niet is verwerkt of uitgesproken en niet is opgelost naar elkaar toe. Wellicht is er iets gebeurd tussen die twee dat niet meer met een gesprek opgelost kon worden. Er is heel veel verdriet als er iemand overlijdt, wellicht kun je dan dat soort dingen beter niet zeggen.’

Thomas Woolthuis - paragnost

‘Mijn eerste gevoel zegt: hou je mond als je het zo’n nare man vond. Zoals ik het kan zien, heeft haar woede te maken met een amoureus misverstand. Er is iets voorgevallen tussen hen. De een heeft de ander benaderd en dat viel niet in goede aarde. Hoe dan ook, een van beiden wilde absoluut niet en zo werd het ruzie. De oorzaak ligt in de amoureuze sfeer, een onbeantwoorde flirt zoals dat heet. Dit is puur een jongetjes-meisjes-dingetje geweest, waarbij een van de twee niet wilde doen wat de ander vroeg. Als je mijn eigen mening vraagt, vind ik het een vrij hersenloze uitspraak, zéker op dat moment. Sylvana was altijd al omstreden door haar uitgesproken mening. Het zal geen gevolgen voor haar hebben, ze is toch overal al uitgerangeerd. Dat wordt nu alleen maar onderstreept.’

Isabelle Brinkman - oud-collega TMF

‘Ik vind het moeilijk om hierop te reageren, want ik weet het ook niet. Ik ben ook geschrokken. Ik denk dat ik haar vrij goed ken, ook haar verschillende lagen, de wat positievere en de wat negatievere. Daardoor heb ik misschien wat meer inzicht in hoe ze tikt, maar nu weet ik het ook even niet meer. Ik kan het verleden en het heden even niet aan elkaar linken. Voor een aantal uitspraken had ik misschien wel een verklaring kunnen geven, maar bij deze denk ik tot op de dag van vandaag dat het misschien wel fake is. Ik begrijp het echt niet. Er moet iets zijn gebeurd dat haar dusdanig heeft gekwetst, dat het deze reactie heeft veroorzaakt. Ik ben net zo verbaasd als heel veel mensen, er moet iets heel pijnlijks zitten voor haar. Ze roerde op de sterfdag van Brandsteder in het verdriet van anderen, maar zoals ik Sylvana ken en naar deze reactie kijk, denk ik dat haar verdriet groter is. Ik voel heel veel pijn, want anders doe je zoiets niet, ook Sylvana niet.’

Jan Roos - oud-collega politiek

‘Sylvana Simons is een van de allerslechtste wijven in Nederland. Die is zo slecht, dat ze niet eens wil branden. Die vrouw is gewoon een ordinaire balletdanseres die filmpjes aan elkaar zat te lullen bij TMF, zich daarna enige rijkdom heeft toegeneukt bij blanke mannen en nu de Rosa Parks van de Lage Landen wil uithangen. Die vrouw deugt voor geen enkele millimeter. Alles wat uit die arrogante waffel komt, is onzin. Sylvana Simons is het vleesgeworden probleem van de bezuinigingen op de GGZ. Ze is een monster. Ze doet namelijk helemaal niks voor de minderheden waar ze zogenaamd voor opkomt en laat zich omringen door jaknikkers die in haar een soort goeroe zien.

Dat mens is de slechtheid zelve. Er is werkelijk geen porie in Sylvana Simons die deugt. Ze zit de hele dag de boel op te stoken: tégen Nederland, tégen Nederlandse tradities, tégen de Nederlandse bevolking, tégen onze cultuur. Daarbij blijft ze roepen dat Nederland zo’n racistisch en slecht land is. Laat haar lekker haar boeltje oppakken en in Suriname gaan wonen. Als het je hier niet bevalt, moet je lekker oprotten. Wat dóét die vrouw hier? Het antwoord is simpel: ze is van ordinair animeermeisje beroepsallochtoon geworden. Ze kan het over niks anders hebben dan haar huidskleur, en daarmee maakte ze zichzelf schuldig aan racisme. Dat Sylvana Simons wordt uitgescheten, heeft niks met haar kleur te maken, maar met het feit dat het een in en in slecht wijf is. Ze is een snol die denkt dat ze Gandhi is. Ik heb haar vaak ontmoet. Haar dedain en arrogantie... Ze denkt dat ze slim is, maar ze is een omhooggevallen soepkip met een intrinsiek slecht hart. Ik vind het zonde van de lucht die ze inademt.’