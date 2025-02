Op zoek naar de perfecte winterjas? Zo kies je de beste voor dit seizoen

Wil je echt goed beschermd zijn tegen kou, wind en regen? Ga dan voor een jas van PME Legend met een buitenlaag van waterafstotend materiaal, zoals polyester of nylon. Voor extra warmte is een voering van dons of imitatie-dons een topkeuze, terwijl wol ook een klassieke en stijlvolle optie is. Let er wel op dat wol minder goed bestand is tegen nat weer, tenzij het gecombineerd wordt met een waterdichte laag.

Winterjassen voor heren: stijl en functionaliteit

Voor mannen draait het bij een winterjas vaak om de perfecte mix tussen stijl en functionaliteit. Een gewatteerde parka met capuchon is voor een winterjas heren een populaire keuze, omdat deze zowel warm als casual is. Liever iets netter? Dan is een wollen overjas een tijdloze optie die je zowel over een pak als op een spijkerbroek kunt dragen. Voor de sportieve types is een softshell of donsjack ideaal: lichtgewicht, warm en makkelijk mee te nemen. Kies vooral iets dat past bij jouw levensstijl en waar je je prettig in voelt, want een winterjas draag je vaak maandenlang dagelijks!

De juiste pasvorm en lengte

Een jas kan nog zo mooi zijn, maar als de pasvorm niet goed is, ga je er waarschijnlijk niet blij van worden. Zorg ervoor dat de jas niet te strak zit, zodat je er makkelijk een dikke trui onder kunt dragen. Tegelijkertijd wil je ook weer niet dat hij te wijd valt, want dan gaat er veel warmte verloren. De lengte is ook een belangrijk punt: korte jassen zoals een bomberjack zijn lekker stoer, maar minder geschikt voor extreme kou. Wil je echt goed ingepakt de winter door? Dan is een langere jas, zoals een trenchcoat of parka, een betere keuze.

Extra features maken het verschil

Soms zijn het de kleine details die een jas nét wat fijner maken. Denk aan een hoge kraag of een gevoerde capuchon voor extra warmte, diepe zakken waar je je handen in kunt stoppen, of een dubbele ritssluiting voor extra bescherming tegen de wind. Ook een verstelbare taille of manchetten kunnen helpen om de kou buiten te houden. Wil je ultieme veelzijdigheid? Kies dan een jas met een uitneembare voering, zodat je hem zowel in de herfst als in de strenge winter kunt dragen. Zo ben je altijd voorbereid op het wisselende winterweer!