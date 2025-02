Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 8e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Duitse verkiezingen

In de peilingen voor de Duitse verkiezingen van 23 februari presteert Alternative für Deutschland uitstekend. Ongeveer een vijfde van de stemgerechtigden stemt op de partij, de angst voor escalatie is groot. ‘De AfD maakt extreemrechts gedachtegoed salonfähig. Dat leidt niet alleen tot harde woorden, maar ook tot geweld.’

Jurriën ten Cate

In 2012 leerde Jurriën ten Cate via internet een Tunesisch meisje kennen. Er kwam een bruiloft, gevolgd door een nachtmerrie waaruit de Tukker nog altijd niet is ontwaakt. Jurriën zit nu al ruim elf jaar vast in een Tunesische cel, voor een moord die hij stellig ontkent. Een ontluisterend interview met zijn moeder Trees, die nog dagelijks vecht voor de vrijheid van haar zoon. ‘Ik leef al elf jaar in onzekerheid en angst.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Marilyn Manson

Marilyn Manson is een vat vol tegenstrijdigheden. Met zijn alter ego distantieert Brian Warner (56) zich van de Amerikaanse popcultuur, die sekssymbolen als Marilyn Monroe en seriemoordenaars als Charles Manson op hetzelfde voetstuk plaatst. Toch groeit Marilyn Manson uit tot een product van de samenleving waartegen hij zich zo fel verzet. Op 19 februari treedt de omstreden shockrocker op in het Amsterdamse AFAS Live, reden genoeg voor een profiel over de man achter de melkwitte schmink en contactlenzen.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Jelle Brandt Corstius: 'In Oekraïne zit té veel drama'

Ook programmamaker Jelle Brandt Corstius (46) was verbijsterd toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. Na twee jaar obsessief de oorlog te hebben gevolgd, besloot hij dit jaar een serie reportages over een volk onder vuur te maken: Van Moskou tot Maidan. Ook om zelf meer te leren van een land dat hij eigenlijk slecht kende. ‘Het is een wonder dat de Russen al niet veel verder zijn.’

Babyboom

Ergens aan de rand van Parijs bevindt zich het meest curieuze werkatelier van het Europese vasteland. Cinébébé bakt ultrarealistische baby’s voor makers van films en tv-series. Wij gingen een dagje op kraamvisite.