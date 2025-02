Ervaringsdeskundige uit docu Keith Bakker: 'Hij draagt een giftige cocktail met zich mee en is levensgevaarlijk'

Er is een documentaire verschenen over de vraag of de psychopathische, antisociale, narcistische en manipulatieve ex-verslaafde Keith Bakker (64) na twee veroordelingen voor seksueel misbruik wederom mag werken als hulpverlener in de verslavingszorg.

Waar kennen we Keith Bakker ook alweer van?

Keith Bakker is een Amerikaans-Nederlandse voormalige hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Bakker, die vanwege zijn eigen verslavingsproblematiek werd gezien als ervaringsdeskundige op dit gebied, verwierf bekendheid met het openen van de afkickkliniek Smith & Jones in 2004 en zijn bijdrage aan tv-programma’s als Spuiten en slikken, Van etter tot engel en Family Matters.

Bakker had alles: geld, aanzien, macht en vrouwen. Eind 2010 kwam hij in opspraak nadat vrouwelijke ex-cliënten hem beschuldigden van seksueel misbruik. Het OM verweet hem dat hij negen jonge vrouwen – van wie vier minderjarig – seksueel heeft misbruikt waaronder in aantal gevallen ook verkrachting. In 2012 werd hij hiervoor veroordeeld tot een vijfjarige gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, met als bijkomende straf dat hij tien jaar niet als hulpverlener mag werken. In september 2014 kwam hij vrij. In een nieuwe zedenzaak werd hij in maart 2021 veroordeeld tot 4,5 jaar cel. In hoger beroep werd dit 1,5 jaar, waardoor hij in juli 2022 weer vrijkwam. Ditmaal zonder beroepsverbod, omdat de rechter oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat hij de ontucht beging vanuit zijn rol als hulpverlener. Juridisch gezien zou hij dus weer aan de slag kunnen als hulpverlener.

Waarom is Bakker ineens weer in beeld?

Het AD heeft een documentaire gemaakt waarin naar voren komt dat Bakker na het uitzitten van een jarenlange gevangenisstraf voor het misbruiken van cliënten, zijn oude leven als verslavingstherapeut weer wil oppakken. De docu behandelt de vraag hoe iemand die veroordeeld is voor seksueel misbruik, weer toegelaten kan worden tot het behandelen van kwetsbare mensen. Online is de verontwaardiging groot. Een veelgelezen reactie is dat iemand een tweede kans verdient als diegene is veroordeeld en straf heeft gehad. Maar wie twee keer is veroordeeld voor hetzelfde delict, zoals bij Bakker, verdient geen derde kans.

‘Zijn beroepsverbod van tien jaar had levenslang moeten zijn, net zoals bij zijn slachtoffers’

Wat vindt Keith Bakker van zichzelf?

‘Ik ben dakloos en probeer van drank en drugs af te blijven.’



Wat vinden wij van Keith Bakker?

Misschien moet deze rare koekenbakker een ander vak kiezen. Bijvoorbeeld eh, bakker.

Wat vinden anderen van Keith Bakker?

John van den Heuvel - crimereporter De Telegraaf

‘De docu is zeer kwetsend voor zijn slachtoffers. Hij doet zich nog steeds voor als ‘slachtoffer’ en toont amper (gemeend) spijt. Hij liegt, manipuleert en stelt z’n eigen belang centraal. Dat komt in de documentaire onvoldoende naar voren. Het AD had zich iets beter moeten/kunnen realiseren dat deze documentaire veel extra leed bezorgt aan de slachtoffers van destijds. Ik ken hem vanuit onze onderzoeken en daaruit komt een ontluisterend beeld naar voren van een zedendelinquent, zonder enig besef van wat hij heeft aangericht. Zijn voornemen weer terug te keren in de verslavingszorg moet alle rode vlaggen laten wapperen.’

Jolande Bastiaans - hoofdredacteur LEF Magazine & ervaringsdeskundige

‘Elf jaar geleden hebben wij in LEF Magazine een interview geplaatst met Keith Bakker, dat was tussen twee gevangenisperioden in. Hij is een gevaarlijk fenomeen. Mensen die net uit de kliniek kwamen en kwetsbaar waren, zagen hem als reddende engel om hen van hun verslaving af te helpen. In de kop van het artikel hebben we ook die term ‘reddende engel’ gebruikt. Ik vond hem destijds een ontzettend aardige man, bijzonder voorkomend, en hij deed het voorkomen alsof hij oprechte spijt had. In de documentaire die onlangs is verschenen, kom ik daarop terug. Verslaving is denk ik de minst erge van zijn problemen. Hij is een echte narcist, de hele wereld draait om hem. De documentaire dient als waarschuwing, daarom heb ik eraan meegewerkt. Het is een kwalijke zaak als deze man weer mensen helpt, dat moest niet mogen. Toch is ons systeem in Nederland zo ingericht, dat hij net zoveel hulpverlener mag zijn als jij en ik. Een zorgverlener heeft een BIG-registratie nodig en een VOG, die heeft Bakker als ervaringsdeskundige niet nodig. Alsjeblieft Nederland, laat ons heel zuinig zijn op onze zorghulpverleners en op onze wetten daarover. Wat deze man moet doen? Misschien maar mooi teruggaan naar Amerika.’

Bram Bakker - verslavingsexpert

‘Keith Bakker stuurt aan op een geleidelijke terugkeer in een rol als hulpverlener c.q. ondernemer in de verslavingszorg. Ik vind het walgelijk, omdat hij geen hulpverlener is. Hulpverlener is een vak, waarvoor je een opleiding dient te volgen en waar regels bij horen. Niets ten nadele van welwillende ervaringsdeskundigen, maar ook voor hen gelden professionele codes, en hij heeft daar op gruwelijke wijze schijt aan gehad. Als hij echt spijt had van zijn daden, had hij in de gevangenis excuusbrieven geschreven aan al zijn slachtoffers en had hij ook in het interview toegegeven dat hij veel meer misdaden heeft begaan dan waarvoor hij is veroordeeld. Behalve dat hij ook tal van vrouwen heeft misbruikt zonder daarvoor veroordeeld te zijn, heeft hij mensen gechanteerd, met de dood bedreigd – ook mij – en heeft hij naïeve aanhangers grote geldbedragen ontfutseld, waar ze nooit iets van terug hebben gezien. In het vonnis staat dat hij tien jaar geen hulpverlener mag zijn, maar dat is natuurlijk grote onzin: hij is geen hulpverlener, nooit geweest, en hij mag het ook nooit meer worden. Als hij een diploma had gehad, was hem dat allang afgepakt. Hij moet gewoon wegwezen.’

Robert Pols - kliniekmanager & ervaringsdeskundige

‘In de documentaire heb ik mijn best gedaan om een en ander enigszins diplomatiek te verwoorden. Dat hoeft in Nieuwe Revu niet? Hij is een psychopaat. Ik heb jarenlang als ervaringsdeskundige in de verslavingszorg gewerkt, zo ben ik begonnen. Met zijn verrotte, zieke gedragingen is Bakker schadelijk voor mijn ambassadeurschap voor ervaringsdeskundigheid in de zorg. Dat was mijn reden om mee te doen aan de docu. Mensen die zich veilig waanden in de zorg en hulpverlening zijn door hem extra naar de kloten geholpen terwijl ze al met een hoop shit rondliepen. Denk je dat zij ooit nog de hulpverlening vertrouwen? Hij ziet zelf niet in dat wat hij doet absoluut niet kan. Hij manifesteert zichzelf met een of ander lulverhaal. Hij heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en kan niet reflecteren op zijn eigen handelen. Zijn narcisme vertelt hem om toch door te gaan met hulpverlening. Die kerel draagt een giftige cocktail met zich mee en is gewoon levensgevaarlijk. We kennen elkaar niet, maar Bakker en ik liepen ongeveer rond dezelfde tijd als verslaafden rond te hosselen op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Het verschil tussen ons is dat het herstel mij is gelukt vanaf 2005. Hij is blijven doorkutten.’