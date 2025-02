Leon Verdonschot: 'Afgelopen weekend reisden drie haatpredikers af naar Utrecht om te spreken op Ramadan Expo'

'Burgemeester Sharon Dijksma noemde het terecht ‘zeer onwenselijk’ dat deze drie terreur verheerlijkende homofobe pedopleiters duizenden mensen kwamen toespreken'

Beste burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht,



Hoe was uw weekend? Machteloos moest u toezien hoe drie haatpredikers afgelopen zaterdag en zondag naar uw stad afreisden, om daar te spreken op het evenement Ramadan Expo. Het groots opgezette evenement (in de Jaarbeurs, normaal het decor van alles dat volgens de organisatoren van de Ramadan Expo haram is: musicals bijvoorbeeld, of de Kamasutrabeurs) had een programma dat voor mij, als goddeloze ketter, voorkwam als tamelijk eenvormig.

Neem de zaterdag. Om 20.15 uur het programmaonderdeel: ‘Mohammed: de voorbeeldige vader!’ Meteen daarna: ‘Mohammed: de ideale echtgenoot! (deel 1)’. Deel 2 was op zondag, tussen ‘Mohammed: de rechtvaardige leider!’ en ‘Mohammed: de beste vriend!’.

Nu kan ik me voorstellen dat je ook naar zo’n evenement gaat om andere mensen te ontmoeten, maar wat ik op basis van de foto’s van de sprekers (allemaal mannen) en de bezoekers (allemaal mannen) al vermoedde, werd bevestigd op de site van het evenement onder het kopje ‘vragen’. ‘Zijn broeders en zusters gescheiden?’ Het antwoord: ja. ‘Tijdens het seminar zijn broeders en zusters gescheiden om een prettige en georganiseerde omgeving te bieden.’

Een prettige en georganiseerde omgeving: uiteraard. Als mij iets tegenstaat in de wereld, is het wel de onprettige sfeer en het gebrek aan organisatie. En inderdaad: allemaal de schuld van vrouwen.

Gelukkig hadden de organisatoren, de Dawah-groep met wie uw gemeente vorig jaar de samenwerking heeft stopgezet ‘vanwege het herhaaldelijk uitnodigen van omstreden sprekers’, zich wederom uitgeput in het naar Utrecht halen van gasten die wat meer variatie aan het programma boden dan ‘Mohammed: de grootste kindervriend!’ of ‘Mohammed: de minst vaak afgebeelde!’. Ze hadden Abu Bakr Zoud, Ali Hummada, Mohammed Hijab uitgenodigd. Mannen die onder meer de gruwelijkheden van Hamas op 7 oktober 2023 ‘een leugen’ noemen, en ‘verzonnen verhalen die simpelweg nooit hebben plaatsgehad’. Die stellen: ‘Op elke regenboogvlag zou een afbeelding moeten staan van iemand met anaalkanker. Om mensen te waarschuwen wat hen te wachten staat.’ En die uitdragen dat moslims best seks mogen hebben met kinderen als die ‘enorme heupen en enorme borsten’ hebben.

U noemde het terecht ‘zeer onwenselijk’ dat deze drie terreur verheerlijkende (of ontkennende, ik weet niet wat erger is, de combinatie is hoe dan ook wonderlijk) homofobe pedopleiters duizenden mensen komen toespreken in uw stad. Minister David van Weel van Justitie en minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) probeerden het trio de toegang tot het land te ontzeggen. Helaas verwierp de rechter dat besluit, omdat het niet voldoende gemotiveerd zou zijn. Nu mogen ze wekenlang in Nederland blijven.

De motie van Joost Eerdmans (JA21) en Queeny Rajkowski (VVD) om ze de toegang tot Nederland te ontzeggen, werd gesteund door vrijwel de hele Tweede Kamer, op drie partijen na. Uiteraard Denk. De Partij voor de Dieren, wellicht uit sympathie voor hun beestachtige opvattingen. En ook uw eigen PvdA. Over onwenselijk gesproken.