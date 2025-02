Na een roerige periode in de jaren ‘90, waarbij het Nederlandse casino landschap werd gedomineerd door illegale spelaanbieders, zijn we inmiddels in rustiger vaarwater terechtgekomen.

Wat heet: legale casino’s in Nederland vieren hoogtij in een markt waarin omzetgroei van 20% per jaar geen zeldzaamheid is. De gokmarkt staat er dus goed voor momenteel.

Nu gokken legaal is geworden, zien veel buitenlandse gokondernemingen hun kans om een vestiging te starten in Nederland. Hoewel het (kapitaal)intensief is om er te starten, liggen er ook kansen. Toch zijn er de laatste jaren wijzigingen in beleid en politiek aan de orde geweest. In deze gids lees je wat de stand van zaken is in de Nederlandse fysieke en online casino markt.

Landgebonden vestigingen en online goksites

De Nederlandse casinomarkt is door technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen zeer veranderd in de afgelopen jaren. Ieder jaar wordt er door de Nederlandse Kansspelautoriteit opdracht gegeven tot een Marktscan. Deze brengt in kaart hoe de Nederlandse casinomarkt ervoor staat, wat de trends zijn en hoe de toekomst er ongeveer uit komt te zien.

In de laatste marktscan kwam naar voren dat de kansspelsector in zijn geheel is gegroeid met ruim 20% van 2022 op 2023. Bezoekers van de beste Nederlandse goksites, vermeld door online-gambling.com , nemen ieder jaar toe. Maar hoewel de fysieke casinomarkt weer op hetzelfde niveau presteert als voor de coronamaatregelen, is er een flinke teruggang waar te nemen in het aantal bezoekers bij landgebonden casino's.

Zorgelijke statistieken

De Monitoringsrapportage geeft ook kristalhelder weer hoe de Nederlandse online gokmarkt is opgebouwd en wat het marktaandeel is per categorie. Zo zie je bijvoorbeeld in de laatste marktscan dat fysieke casino vestigingen in Nederland nog altijd het grootste marktaandeel hebben (33%), maar steeds meer worden ingehaald door online casino bedrijven (28%).

Naast landgebonden vestigingen en online casino's, hebben loterijen ook een relatief groot marktaandeel (30%). Loterijen hebben een populaire reputatie omdat ze een maatschappelijke bijdrage leveren aan goede doelen. Tenslotte is er ook een kleine 10% toebedeeld aan offline en online sportweddenschappen. Sportwedden is in Nederland minder populair dan elders in Europa.

Excessief spelgebruik als rem op omzetgroei

De groei van de Nederlandse gokmarkt is vooral toe te schrijven doordat veel spelers online gokken een goed idee vinden . Maar, aan de ruim 20% omzetgroei van de laatste jaren is een einde gekomen. In het eerste half jaar van 2024 werd immers een groei van slechts 8% Bruto Spelresultaat (BSR) genoteerd. Dat is meer dan een halvering van de prestaties van het jaar ervoor en is te wijten aan overheidsmaatregelen van de laatste jaren.

Deze overheidsmaatregelen waren het gevolg van statistieken die aantonen dat het aantal jongvolwassen spelers in de leeftijd 18-24 jaar verhoudingsgewijs toenam. Terwijl deze leeftijdsgroep slechts zo’n 9% van de totale bevolking uitmaakt, behoort maar liefst 23% van alle casino-accounts aan spelers in de leeftijd van 18-24 jaar. Tegelijkertijd neemt ook het aantal registraties van kansspelverslaafden bij CRUKS ieder jaar toe.

Hoe de Nederlandse politiek reageert

Door deze zorgelijke statistieken, waarmee werd aangetoond dat het aantal jongvolwassen spelers progressief toeneemt, vond de Nederlandse politiek het tijd voor ingrijpende maatregelen. Zo zijn er in het kader van casino reclames de laatste jaren steeds meer beperkingen opgelegd. Doordat alleen adverteren op het internet nog mogelijk is onder strenge voorwaarden, zijn vooral online casino's economisch geraakt.

Ook heeft de Nederlandse regering in 2024 besloten om mee te gaan profiteren van de forse omzetgroei in de casino sector. Zo werd er besloten om de kansspelbelasting te verhogen van 30,5% naar 37,8%. De laatste maanden is duidelijk geworden dat vooral veel fysieke casino vestigingen hier slachtoffer van zijn geworden, en de eerste vestigingen noodgedwongen hebben moeten sluiten.

De industrie in een slachtofferrol

Omzetgroei online casino is tanende

Waar de omzetgroei in 2023 nog ruim 20% bedroeg in de online casinomarkt, was dit in 2024 slechts 8%. Nog altijd een goede prestatie economisch gezien, maar het is wel duidelijk dat overheidsmaatregelen een beperkend effect hebben. Restricties zitten hem vooral in de verplichte speellimieten voor spelers en beperkingen van casino reclames op radio, tv en internet.

Sluiting van fysieke vestigingen

Verschillende fysieke gokbedrijven hebben aangekondigd dat ze een aantal van hun fysieke vestigingen moeten sluiten. Zo heeft Holland Casino een verlies van €3,5 miljoen aangekondigd in 2024. Daarnaast zal JVH Gaming ruim 20 van de 80 fysieke vestigingen moeten sluiten door een record verliezen. Beide bedrijven hebben aangegeven dat de negatieve prestaties het gevolg zijn van de verhoogde kansspelbelasting.

Kanalisatie onder druk

Een uitdaging voor zowel online casino als fysieke casino vestigingen, is het feit dat spelers naar een bezoek bij buitenlandse casino's neigen als nationale casino's te onaantrekkelijk worden. Doordat er strenge regels zijn voor in Nederland vergunde casino's, kunnen spelers bij buitenlandse spelaanbieders meer mogelijkheden vinden op gebied van spelletjes, betaalmethoden en bonussen.

Groei online ten opzichte van offline kansspelen

De Nederlandse gokmarkt groeit nog steeds, maar niet meer zo hard als in voorgaande jaren. Dit komt doordat de Nederlandse regering de laatste jaren veel maatregelen heeft doorgevoerd. Een van de meest forse maatregelen van de Rijksoverheid de laatste jaren, was de verhoging van de kansspelbelasting. Deze zal volgend jaar oplopen tot een recordhoogte van maar liefst 37,8%.

Aangezien het casino's zelf zijn die deze kansspelbelasting moeten ophoesten, liggen de marges onder druk. Recentelijk zijn een aantal Nederlandse casino's begonnen met het sluiten van hun vestigingen. Nog bestaande fysieke casino's zullen naar verwachting de hogere belastingen doorberekenen aan hun klanten, wat Nederlandse spelaanbieders nog onaantrekkelijker zal maken.

De online casino's in Nederland zijn hard op weg om marktaandeel van fysieke casino's over te nemen. Nu zijn fysieke casino's nog goed voor 33% marktaandeel ten opzichte van 28% bij online casino's. Echter, voornamelijk doordat spelers voor online gokken niet verder weg hoeven te reizen dan hun mobiele telefoon, zal online kansspelen binnenkort de grootste casino spel categorie worden in Nederland.