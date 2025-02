Dit moet je weten over de iPhone 16 Pro

Hoewel ze een vertrouwd uiterlijk hebben, bieden ze aanzienlijke upgrades ten opzichte van hun voorgangers, zoals grotere schermformaten, langere batterijduur, Apple's snelste mobiele processors, een verbeterd camerasysteem en een speciale cameraknop. En de iPhone 16 Pro-modellen behoren tot een handvol die Apple's nieuwe AI-suite, Apple Intelligence, ondersteunen.

Hieronder lees je meer over deze telefoon, maar we vertellen nu alvast een spoiler: de iPhone 16 Pro van Odido is het geld meer dan waard, vooral als je een nieuwe smartphone nodig hebt.

Apple Intelligence

Apple Intelligence is de belangrijkste nieuwe tool die verschillende nuttige nieuwe functies en features toevoegt aan de gebruikerservaring die zijn geïntroduceerd in het iOS 18.1-besturingssysteem van de iPhone 16 Pro. De basismodellen van de iPhone 16 en iPhone 15 Pro ondersteunen ook de AI-suite. Apple Intelligence brengt wat handige functionaliteit naar de iPhone 16 Pro, maar het is duidelijk dat het de eerste generatie van Apple Intelligence is die openlijk beschikbaar is, aangezien sommige functies gestroomlijnd en verbeterd kunnen worden. Apple zal in de loop van de tijd meer functies en verbeteringen toevoegen in komende iOS-updates.

Display

Als er één voordeel is dat de iPhone 16 Pro heeft ten opzichte van de iPhone 16, dan is het wel het display. Het is niet alleen iets groter, maar de visuele ervaring is ook aanzienlijk beter. De iPhone 16 Pro maakt gebruik van Apple's ProMotion OLED-display, met een verversingssnelheid tot 120 Hz voor vloeiende animaties en gaming . Het kan ook teruggebracht worden tot 1 Hz voor statische beelden en het always-on display om batterijverbruik te verminderen. Apple's ProMotion-technologie en always-on display blijven de basis- en Pro-modellen onderscheiden tussen de beste iPhones, aangezien de basis iPhone 16 een verouderd 60 Hz-display behoudt.

Camera’s

Naast het display is het camerasysteem in de Pro-modellen een reden waarom veel gebruikers ze verkiezen boven de standaard iPhone. Ze bieden meer opties voor foto- en video-opnamen en professionals en gevorderde gebruikers kunnen ze aanpassen aan hun productiebehoeften. Vanuit mijn ervaring met het testen van iPhones leveren de camera's en software enkele van de beste foto's en video's die met een smartphone zijn gemaakt, en de iPhone 16 Pro-modellen zetten die trend voort. Ondanks nieuwe functies zoals 4K 120fps-video's, Dolby Vision-video-opname met de camera aan de voorkant en zelfs een nieuwe ultragroothoekcamera, is er echter geen overtuigende reden dat de 16 Pro-camera's beter zijn dan de 15 Pro-modellen en een upgrade rechtvaardigen.

Batterij

De iPhone 16 Pro voltooide onze batterijtest met 63% resterend, een opmerkelijke verbetering ten opzichte van het resultaat van 58% van de iPhone 15 Pro. Dat is uitstekend voor een telefoon van dit formaat, waarmee het de 6,3-inch Pixel 9's 60% resultaat en de 6,2-inch Galaxy S24's 59% resultaat verslaat. De iPhone 16 Pro Max behaalde een resultaat van 74%, wat ook een opmerkelijke verbetering is ten opzichte van het resultaat van 69% van de iPhone 15 Pro Max. Het bevestigt ook Apple's claim dat de iPhone 16 Pro Max de langste batterijduur heeft van alle iPhones.