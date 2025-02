Wanneer zet je relatiegeschenken in voor de promotie van je bedrijf?

Relatiegeschenken zijn er in alle soorten en maten. Je kunt kiezen voor luxe artikelen zoals een mooie laptoptas of een pennen set in een mooie geschenkdoos.

En er zijn de goedkopere gepersonaliseerde giveaways , zoals pennen, usb sticks, aanstekers en sleutelhangers. Voor verschillende categorieën zijn verschillende gelegenheden.

Bedrijfspromotie

De goedkopere cadeautjes gebruik je voor de promotie van je bedrijf. Een balpen met logo of een aansteker met je bedrijfsnaam zijn bedoeld om weg te geven als je met je bedrijf op een beurs bent of tijdens een open dag. Vaak staat er standaard een beker pennen met logo op de balie, wie langskomt pikt een pen mee. Op deze manier kun je je bedrijfsnaam op een slimme manier onder de aandacht brengen, want het gaat om producten die regelmatig worden gebruikt. Datzelfde geldt voor mokken of glazen met het bedrijfslogo. Ook die staan soms dagelijks op tafel, net als die handige bidon die altijd meegaat in de tas voor de training op de sportschool.

Luxe cadeaus

Je kunt luxe relatiegeschenken kopen die je laat voorzien van je bedrijfslogo. Deze duurdere geschenken worden meestal gebruikt om speciale waardering te laten blijken aan iemand. Een klant die een grote order plaatst, een zakenrelatie die je introduceert bij belangrijke contacten waardoor je bedrijf verder kan groeien. En je kunt ze natuurlijk ook gebruiken om je eigen personeel te laten weten dat je hun inzet enorm waardeert. Let erop dat het logo niet te prominent op het geschenk wordt gezet. Niet iedereen loopt graag met een paraplu of rolkoffer rond waar een enorm logo op staat. Bij sommige producten is het om die reden beter om het logo op de verpakking te laten zetten of een brief bij te voegen waarin je aangeeft waarom het cadeau wordt gegeven. Je wilt tenslotte wel dat het gebruikt wordt en niet dat ergens onder in een kast verdwijnt.

Hoe bestel je relatiegeschenken?

Bij het bestellen van relatiegeschenken kies je allereerst het product. Hier staat bij vermeld welke mogelijkheden er zijn om het product te personaliseren. Als er meerdere opties zijn kun je advies vragen welke in jouw geval de beste keuze is. Het hangt er onder meer vanaf of je wilt laten bedrukken in 1 kleur, meerdere kleuren of full colour. Vaak wordt er per e-mail een drukproef gestuurd die je goed moet beoordelen. Als je akkoord gaat wordt de opdracht uitgeleverd. Je kunt dan later niet meer klagen over een spelfout of een onjuiste kleur. Als je regelmatig dezelfde producten bestelt, zoals balpennen met het bedrijfslogo, dan kun je die meestal eenvoudig bij bestellen. Er hoeft dan geen proefdruk meer te worden gemaakt en de instellingen van de machines zijn bij de leverancier bekend. Dit scheelt over het algemeen in de kosten. Het behoeft wellicht geen betoog dat grotere aantallen in één keer bestellen zorgt voor een lagere prijs per stuk.