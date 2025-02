Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 9e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Dilan Yesilgöz: 'Ik heb dit nog nooit verteld'

Meer ruimte in de portemonnee van mensen, meer rekening houden met ondernemers, meer veiligheid op straat; VVD-partijleider Dilan Yesilgöz (47) barst van de ideeën, maar het allerbelangrijkste is dat ze al die mooie plannen in de komende jaren gaat waarmaken. ‘Ik voel die verantwoordelijkheid heel zwaar op mijn schouders.’

Skater in rolstoel: Isis Cabolet maakt film over haar broer

In de speelfilm Wheelie loopt een Nederlandse backpacker tijdens een feestvakantie in Thailand een dwarslaesie op. Verlamd op je twintigste: hoe ga je dan je leven opbouwen? Regisseur Isis Mihrimah Cabolet (38) verfilmde het verhaal van haar broer Nandir met humor en een stevige dosis realisme. ‘Wat is zo mooi aan jong zijn? Instinctief uitproberen en je grenzen opzoeken.’

Joodse Catharina: 'Adolf Eichmann redde mijn leven'

In het nieuwe boek van Frank Krake (Catharina)vertelt de auteur het waargebeurde verhaal van een Joodse kleermakersfamilie en hun strijd om te overleven tijdens de Holocaust. In deze voorpublicatie volgen we hoofdpersoon Catharina Brücker op vier verschillende momenten in haar turbulente leven.

Guido Weijers: 'Ik sta niet graag op de rem'

Het grote publiek kent Guido Weijers (47) vooral van ‘lach-of-ik-schiet’, dus vroeg hij zich aanvankelijk af of mensen wel zaten te wachten op een voorstelling over zijn persoonlijke tegenslagen. Maar Momentum, zoals hij zijn nieuwste show heeft gedoopt, blijkt een schot in de roos. ‘Ik vind het spannend om naar mijn gevoel te gaan en daardoor ook bij de zaal hun gevoel aan te spreken.’

Gele taxi

Ze domineren al sinds 1962 de straten van het Indiase Kalkota, maar niet voor lang meer. Het merendeel van de iconische gele taxi’s komt dit jaar niet meer in aanmerking voor een hernieuwde apk en zullen voorgoed hun meters moeten uitzetten.