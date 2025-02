Bart Nijman: 'Europa ziet nu hoeveel van hun eigen burgers met afgunst naar de Amerikaanse Droom kijken'

'Trump doet wat hij de vorige keer als president al wilde en weet wie hij tegenover zich heeft, hoe het spel werkt, welke spelers hij daarvoor nodig heeft, en wat hij wil: America First'

Ruikt u het ook, die paniek van het Europees leiderschap? Decennialang heeft Europa op de Verenigde Staten geleund voor steun, bescherming en militaire rugdekking. In ruil daarvoor mocht Europa altijd lacherig en belerend doen over die achterlijke Amerikanen met hun racistische redneck-cultuur en hun christelijke abortusmores. Maar betalen voor de NAVO, ho maar.

En nu is het feest voorbij. President Trump doet wat hij tijdens zijn eerste termijn al wilde: America First. Ook toen werd er gelachen. Deze clown, met het oranje haar? Die halve fascist en hele leugenaar? Zowel in eigen land als door de westerse wereldorde werd hij in toom gehouden – om niet te zeggen: chronisch beschimpt, beledigd en van allerlei misstanden beticht, zowel echt als net zo moeiteloos verzonnen.

Maar toen Trump werd opgevolgd door een seniele kamerplant die geen vier zinnen zonder autocue kon uitspreken en niet eens de uitgang van een open podium kon vinden, greep de niet-westerse wereldorde zijn kans. Poetin viel Oekraïne binnen en Iran (dankzij Biden van boycots verlost) sloeg via Hamas hard toe in Israël.

In de VS werden socialemediabedrijven ingezet om coronakritiek te verwijderen en ook nieuws over het Democratische establishment werd gecensureerd. Onderwijl braken rabiate activisten van Antifa en BLM op sommige plekken wijken en winkels af tijdens gewelddadige rellen. Grote steden gaan gebukt onder enorme verslavingsproblematiek, die onbespreekbaar wordt gemaakt omdat junkies slachtoffers zijn, en slachtoffers zijn heilig gemaakt door een woke-beweging die naar radicale marxistische gelijkheid streeft. De Democraten zwichtten daarvoor.

Na 7 oktober 2023 bleken Amerikaanse universitaire campussen, waar dat woke is geboren en kon woekeren, broeinesten van intens antisemitisme. Hoezo gelijkheid? Onderwijl zag de Amerikaanse werkende en lage middenklasse, gemuilkorfd door woke, hun bedrijven naar het buitenland verdwijnen of hun binnenlandse arbeid overgenomen worden door miljoenen veelal illegale migranten.

Dus toen Donald Trump nog een keer meedeed, won hij. Ditmaal was hij niet alleen bespot en beticht, maar juridisch bestreden en zelfs beschoten. Maar hij bleef vechten, en won over het hele spectrum. Hij brak eigenhandig de banvloek die over hem was afgekondigd. Ditmaal weet de Amerikaanse president wie hij tegenover zich heeft, hoe het spel werkt, welke spelers hij daarvoor nodig heeft, en wat hij wil: America First.

De grenzen zijn dicht. Migranten gaan retour. Israël krijgt volledige steun, maar van Oekraïne maakt hij met hetzelfde gemak een vazalstaat. Het is niet zijn oorlog, maar kost wel Amerikaanse burgers veel geld. Dus het moet stoppen. En nu ze toch bezig zijn, gaat de kettingzaag ook in de Amerikaanse bureaucratie.

Dus nu bibberen de bureaucraten in Brussel, en heel Europa. Want ze staan alleen, in hun hemd en vooral: ze zien hoeveel van hun eigen burgers met afgunst naar de Amerikaanse Droom kijken.