Leon Verdonschot: 'PVV, BBB en NSC hebben de steunbetuiging 'We stand with Ukraine' níét ondertekend'

'Het gaat hier om een land dat al drie jaar de vrijheid van het Westen bevecht, dus deze steunbetuiging niet ondertekenen is een minstens zo groot statement als het wel ondertekenen'

Beste PVV, NSC en BBB,



Het was de week van drie jaren later. De week van precies drie jaar nadat het Rusland van Poetin Oekraïne binnenviel, waardoor sindsdien aan de rand van Europa een oorlog woedt. In september vorig jaar werd het aantal slachtoffers al geschat op 1 miljoen. Oekraïne dreigt nu gechanteerd en geofferd te worden door de Verenigde Staten, in een deal waar het land zelf niet eens over mee mag onderhandelen. Dus moet het signaal zijn dat Europa het land wél steunt. En ook Nederland.

Daarom verscheen afgelopen week een grote advertentie, met de vier woorden die het allemaal samenvatten: ‘We stand with Ukraine’. Het was een initiatief van PvdA-GroenLinks, maar nadrukkelijk bedoeld als steunbetuiging die politieke verkeuren oversteeg. Dat bleek ook wel uit de lijst met ondertekenaars: van links (Partij voor de Dieren) tot progressief (Volt, D66), van middenpartijen (CDA, ChristenUnie) tot rechts (VVD, SGP, JA21).

Opvallend is vooral dat er ook partijen níét onder stonden. Die níét de vier woorden ‘We stand with Ukraine’ wilden ondertekenen. Een land dat is aangevallen, binnengevallen, dat al drie jaar de vrijheid van het Westen bevecht. Een steunbetuiging aan dat land níét ondertekenen is een minstens zo groot statement als het wel ondertekenen.

Welke partijen ontbraken? De SP, want die gaat al vanaf het begin van de oorlog zover mee in het Russische verhaal dat het Westen Rusland heeft geprovoceerd dat je bijna zou denken dat de partij net als Rusland zelf een autoritair communistische achtergrond heeft – o, wacht! Denk, want in Oekraïne wonen weinig moslims. FvD, want de partij viel over het vierde woord in de advertentie. Had daar ‘Putin’ gestaan, dan had de partij zonder enige reserve ondertekend.

De PVV, want, zo las ik in dagblad Trouw, ‘de PVV beantwoordt nooit mails’. Interessant is dat Wilders tegen ‘boots on the ground’ is, maar deze week in het Kamerdebat over Oekraïne ook zei: ‘Als wij zien dat die missie zin heeft, sluit ik niet uit dat we positief zullen kijken naar andere bijdragen dan militairen op de grond.’ Het klónk niet eens als een Wilders-zin, met al die nuance en voorbehouden erin. Feit blijft dat het dan nog steeds zomaar zou kunnen dat Nederland soldaten stuurt voor een Europese afschrikkingsmacht in Oekraïne, waar de grootste regeringspartij dan tegen is. Het zou werkelijk absurd zijn. Een regering die troepen stuurt, steunt zijn troepen – punt uit.

Er stonden nog twee regeringspartijen niet onder de advertentie. De BBB, die later alsnog lekker rommelig met een eigen steunverklaring kwam. En NSC. Ik las dat een woordvoerder van NSC het had over ‘wat kleine wijzigingen’ die ‘Pieter’ had voorgesteld, en een ‘procedureel probleempje’. Dat klinkt wel als Pieter, ja. Een steunbetuiging voor een land in oorlog, en de man vindt een procedurefout. Een tekst van vier woorden, en Pieter heeft nog een tekstwijziging.

En zo stond, om allerlei redenen, driekwart van het kabinet niet achter een hart onder de riem voor Oekraïne. Waarmee het onbedoeld alsnog vooral een hart onder de riem van Poetin werd.