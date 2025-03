Hoe sneakers vanuit de straatcultuur een heus statussymbool zijn geworden

Even later werd de schoen overgenomen in de straatcultuur en waren sneakers een manier om je uit te drukken en je eigen stijl te laten zien.

Vandaag de dag zijn sneakers uitgegroeid tot modieuze schoenen die zelf een heus statussymbool zijn geworden. Begrippen als exclusiviteit, identiteit en hype staan hier zelfs bij centraal. In dit artikel lees je meer over deze schoenen en vertellen we je hoe sneakers vanuit de straatcultuur een echt statussymbool geworden zijn.

Jaren 80 als basis voor de sneaker als gewone schoen

Jarenlang werden sneakers gedragen door sporters om comfortabel te kunnen sporten. Maar: in de jaren 80 kwam hier verandering in toen grote merken zoals Adidas en Nike besloten om samenwerkingen aan te gaan met bekende sporters en zelfs artiesten. Dit gebeurt vandaag de dag massaal, maar dit was voor toen iets nieuws én unieks. Kijk bijvoorbeeld naar de eerste Nike Air Jordan in 1984, een sportschoen die uit werd gebracht in samenwerking met basketballer Michael Jordan.

Hiermee werd de toon gezet: sneakers waren niet langer meer functioneel, maar werden ook gezien als mode-icoon. Het duurde niet lang voordat andere branches de sportschoen omarmden. Sneakers werden bijvoorbeeld de schoen van de straatcultuur door adoptie van diverse hiphop-artiesten, waaronder Run-D.M.C. Dit Amerikaanse hiphop-trio voegde de Adidas Superstar toe aan hun imago compleet met een eigen track genaamd ‘My Adidas’. Het was in die periode dat sneakers meer werden dan een sportschoen en dat ze vooral gebruikt werden om je eigen stijl uit te drukken.

Artiesten en bekende mensen spelen nog steeds grote rol

Ook nu nog spelen artiesten en andere bekende mensen een grote rol in hoe sneakers gedragen worden. Waar de schoen door de jaren heen alsmaar vaker werd omarmd door verschillende soorten mensen, en dus niet langer een schoen was voor de straatcultuur, zien we dat sommige sneakers vandaag de dag een heus statussymbool zijn. Dat is te zien aan de diverse exclusieve collecties die op de markt worden gebracht door merken als New Balance, Nike en natuurlijk Yeezy van niemand minder dan Kanye West. Inmiddels zijn er complete collecties met collector items te vinden en gaan bepaalde modellen voor duizenden euro’s over de toonbank.

Nog steeds zijn sneakers handige schoenen om je eigen smaak en persoonlijkheid mee uit te drukken. Kijken we bijvoorbeeld naar de schoenentrends, dan zien we dat er ieder jaar wel een sneakertrend langskomt. Zo zijn witte sneakers al jarenlang populair en kunnen we ook niet onder de retro-modellen heen, zoals de retro exemplaren van Adidas. Nog steeds is er sprake van samenwerkingen met bekende mensen, waardoor de verkoop van sneakers een boost krijgt. Samenwerkingen met artiesten als Kanye West en Travis Scott zorgen er bij bepaalde sneakermerken voor dat de collecties direct zijn uitverkocht. Vaak zijn dit modellen die eveneens goed passen bij de straatcultuur. Wat dat betreft is er dus niets veranderd, hoewel er tegenwoordig wel meer keuze is in sneakers.

Schaduwkant van de hype van sneakers als statussymbool

Logischerwijs is er ook een schaduwkant te ontdekken aan een dergelijke hype waarbij sneakers als een statussymbool gelden. Waar geld en exclusiviteit immers samenkomen, ontstaan vaak problemen. Exclusieve sneakers die duizenden euro’s waard zijn worden tijdens een eerste verkoop opgekocht door handelaren en voor veel meer geld verkocht. Daarbij leidt de extreme vraag naar bepaalde sneakers tot plunderingen, fraude en zelfs gewelddadige overvallen. Eerder dit jaar werd er voor miljoenen aan sneakers gestolen uit een trein. Er zijn zelfs gevallen waarbij mensen op straat beroofd zijn van hun geliefde dure sneakers, waardoor het dragen van een dergelijk statussymbool gevaarlijk kan zijn.

Toch houdt dat veel mensen niet tegen om te investeren in een paar goede sneakers en vinden veel mensen het gelukkig niet zo erg om minder exclusieve sneakers aan te schaffen. Er zijn namelijk genoeg goede sportschoenen die weliswaar iets minder fancy of exclusief zijn, maar die net zo lekker lopen en ook gewoon goed te betalen zijn. Naast het feit dat ze een bepaalde cultuur of identiteit kunnen weerspiegelen, zijn het ook gewoon hele casual schoenen die in verschillende outfits passen. Je draagt ze met gemak onder een goede jeans, kunt ze combineren in een meer sportieve look of je combineert ze met een wat nettere look. Daar heb je geen hiphopgroep of bekende artiest voor nodig plus je bent ook nog eens minder geld kwijt dan wanneer je voor een exclusieve collectie gaat.