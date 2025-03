Deelnemer Temptation: 'Productie raadde mij aan alcohol te drinken en lieten daarna slechte beelden van mijn vriendin zien'

Voor wie Temptation Island niet op z’n lijstje met guilty pleasures heeft staan: waar draait dit pulpprogramma om?

Aan de relatietest Temptation Island kun je meedoen als vrijgezel of als koppel. Opnames vinden plaats op een exotische locatie in het buitenland. De koppels worden direct na aankomst uit elkaar gehaald: de man verdwijnt met acht wulpse wijven naar zijn resort, de vrouw vertrekt met een groep hengstige kerels naar haar verblijf.

Het productieteam zorgt voor drank, hitsige activiteiten, cocktailshakers, feestjes, shotjes tequila, stripteases, genoeg te zuipen, muziek en party’s. Hadden we al benoemd dat er een ruime hoeveelheid alcohol wordt geschonken? Onder toeziend oog van de camera proberen de singles de hoofddeelnemers te verleiden tot overspel. Tijdens het zogenoemde kampvuurmoment krijgen de kandidaten beelden van hun partner te zien. Daarbij worden uiteraard de meest belastende beelden geselecteerd die er maar te vinden zijn. Alles draait om de vraag of de koppels vreemdgaan of elkaar trouw blijven. Het behoeft geen betoog dat de programmamakers daarin wel een lichte voorkeur hebben.

Waarom stopt het programma in Nederland?

Temptation Island was lang een van de populairste realityshows. Kijkcijfers gingen enkele jaren geleden met gemak naar de 700.000 (inclusief uitgesteld kijken). Het Parool deed in 2018 onderzoek en ontdekte dat bijna de helft van de kijkers hoog opgeleid is (hbo of universiteit). Eigenlijk onvoorstelbaar, aangezien dit genre in de volksmond vaak als ‘domme televisie’ wordt bestempeld. Na een rel rondom seksueel overschrijdend gedrag in de vergelijkbare realityserie De Villa in 2019, werd dat programma van de buis gehaald en daarmee kwam de klad in het genre. Ook Temptation Island zag de kijkcijfers vanaf 2020 kelderen. Tel daarbij op dat zo’n vijftien oud-deelnemers met psychische klachten vanwege hun deelname juridische stappen ondernemen, en RTL-baas Petertje van der Vorst voelde de druk van de samenleving om de stekker uit het programma te trekken.

‘In tijden van zoveel kwaliteits-tv op onder meer Netflix is een uurtje Temptation Island voor veel mensen een verademing’

Wat vindt Temptation Island van zichzelf?

Wat vinden wij van Temptation Island?

Gelukkig blijft er genoeg trash-tv over bij RTL 4, zoals vanaf 28 maart de realityserie van Gerard Joling.

Wat vinden anderen van Temptation Island?

Peter van der Vorst - RTL-programmadirecteur

In de Volkskrant: ‘Temptation is wereldwijd een van de snelstgroeiende formats, maar wij hebben nu besloten er niet mee door te gaan. Je mag het randje opzoeken, maar Temptation Island vind ik niet meer van deze tijd. Ik heb zelf altijd al een dubbel gevoel bij dat programma gehad, omdat mensen hun relatie in de waagschaal stellen. Je begint als stel aan dat programma en je kunt zonder relatie naar buiten komen. De impact die dat heeft, kunnen mensen niet voldoende inschatten.’

Sonny Lorenzo - boze deelnemer

‘Temptation Island begint met een psychologische keuring. Tijdens dit gesprek gaf ik direct aan dat mijn vader zelfmoord had gepleegd door huwelijksproblemen. Ondanks deze kwetsbare informatie werden wij toch geselecteerd voor deelname. Wij ondertekenden een eenzijdig contract met een boeteclausule van 5000 euro als we het programma vroegtijdig zouden verlaten. Dagelijks moesten wij als kandidaten twintig tot dertig vragen beantwoorden. Hierbij moesten we de vraag herhalen, wat leidde tot gesproken teksten die later gemakkelijk konden worden gemonteerd. De productie knipte en plakte de beelden en geluiden zodanig dat een compleet ander verhaal werd verteld dan de werkelijkheid.

Daarnaast kreeg ik regelmatig, buiten de camera’s om, informatie over mijn partner. Deze informatie was vaak misleidend en bedoeld om mij mentaal te breken. Op een regenachtige dag, toen een geplande poolparty in het water viel, werd ons aangeraden veel alcohol te drinken. Na aanzienlijke inname werd mij een videoboodschap getoond, precies op het moment dat ik het mentaal niet meer aankon. De gemonteerde beelden van mijn partner zorgden ervoor dat ik volledig instortte. Ik at en sliep niet meer, raakte oververmoeid en viel in een diep isolement. Toen ik meerdere keren aangaf het programma te willen verlaten, werd dit tegengehouden door de boeteclausule. Pas toen mijn mentale gezondheid zichtbaar achteruitging en ik suïcidaal gedrag vertoonde, mocht ik vertrekken zonder de boete te hoeven betalen.

Van enige nazorg was geen sprake: ik werd simpelweg in een taxi gezet en aan mijn lot overgelaten. Na mijn terugkeer in Nederland belandde ik in een diepe depressie. Ik probeerde mijn pijn te verdoven met een gevaarlijke cocktail van drank en drugs. Gelukkig mislukte mijn poging tot zelfbeschadiging en kon ik, dankzij mijn familie en vrienden, stap voor stap herstellen. Toen de afleveringen werden uitgezonden, volgde een nieuwe klap. Ik werd online en offline bedreigd, aangevallen en verafschuwd. Ik durfde mijn huis niet meer uit en belandde in een compleet isolement. De productie bood nauwelijks nazorg. Een enkel telefoontje was het enige contact. Mijn wantrouwen tegenover de psycholoog en productie was groot, en terecht. Ik moest mijn eigen weg naar herstel zien te vinden. Ik raakte verslaafd aan drank en drugs, wat uiteindelijk leidde tot gesprekken met verslavingsdeskundigen en intensieve coaching. Deze hulp heb ik nog steeds nodig. Na mijn deelname heb ik meerdere keren aangegeven bij RTL dat het veel te ver was gegaan. Mijn ervaring heeft me doen inzien dat reality-tv-kandidaten beter beschermd moeten worden. Reality-tv draait om kijkcijfers, maar niet ten koste van de mentale gezondheid van de deelnemers. Het is hoog tijd voor verandering, zodat niemand meer hoeft te ervaren wat ik heb meegemaakt.’

Andries Jelle de Jong - blije deelnemer

‘Op zich best gek om mezelf sprekend op te voeren in deze rubriek, maar ook zonde om de kans te laten liggen. Uw Revu-verslaggever deed namelijk in 2006 als koppel mee aan Temptation Island. Mijn toenmalige vriendin Liesbeth ging daar vreemd, maar dat deed ze thuis ook al en dus was het oké dat de relatie daar strandde. Wat overbleef, was een prachtig avontuur waarin ik leuke Vlamingen en Nederlanders heb leren kennen. Een gratis vakantie van drie weken naar Thailand, waarbij allerlei leuke uitjes waren geregeld en ik de meest prachtige en spontane vrouwen aan mijn zijde had.

Dagje zeevissen, excursie naar een slangenboerderij, wijnproeverijen, slapen in koninklijke suites, uitgaan in de Tiger Bars van Phuket, feestjes met dj’s, idyllische boottochtjes langs de schitterende kust: kosten noch moeite werden gespaard om ons te vermaken. Natuurlijk met als doel om verliefd te worden op een ander, maar daar ben je altijd nog zelf bij, vind ik. Voor mij een onvergetelijk belevenis waar ik met veel genoegen op terugkijk. Ik ben het programma altijd blijven kijken en vind het jammer dat het verdwijnt, vanzelfsprekend wel met alle respect richting degenen die beschadigd zijn geraakt.’