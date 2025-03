De Nederlandse Bank heeft 612,5 ton goud in de kluis liggen. Het goud fungeert als een anker in het monetaire systeem. Diverse valuta’s staan de laatste jaren onder druk. De inflatie, lees geldontwaarding, is hier een hard bewijs van.

Steeds meer mensen kiezen goud als alternatief voor het aanhouden van spaargeld. Goud is waardevast. De goudprijs is in de laatste 50 jaar met 8% gemiddeld per jaar gestegen. In de laatste 25 jaar komt de stijging uit op 10% gemiddeld per jaar.

Fysiek goud wint aan populariteit wordt steeds meer gezien als ideale valuta. De hoeveelheid bovengronds goud groeit met ongeveer 1,5% per jaar. De hoeveelheid euro’s en Amerikaanse dollars groeit veel harder. Hierdoor stijgt de waarde van goud wanneer je het uitdrukt in de euro of in de Amerikaanse dollar.

De beste manier om goud te kopen

Fysiek goud kopen als belegging kan het beste door het kopen van goudbaren in een beveiligde kluis. Goudbaren zijn scherper geprijsd dan gouden munten. Hierdoor zijn goudbaren een slimmere vorm om in te beleggen.

Als u in goud belegt dan is veiligheid een van de belangrijkste aspecten. De zuiverheid, kwaliteit, terugkoopgarantie en verzekerde opslag zijn onderdelen die u goud dient te regelen.

Een kwalitatief goede goudbaar heeft een zuiverheid van 99,99%. Daarnaast koopt u het beste goudbaren die voldoen aan de standaarden van de London Bullion Market Association (LBMA). Dit is in feite de hoogste standaard in de markt.

Stel u koopt goudbaren dan wilt u op termijn ook een goede prijs ontvangen wanneer u de goudbaren weer gaat verkopen. Kies dus altijd voor een partij die terugkoopgarantie biedt tegen een vaste prijs.

Als laatste punt is beveiligde opslag een belangrijk aspect bij het kopen van fysiek goud. Het thuis opslaan van goudbaren is riskant en is niet te verzekeren. Er zijn partijen die deze bovenstaande punten volledig voor u regelen tegen scherpe tarieven.

Doijer & Kalff is een bedrijf dat inmiddels 200 jaar bestaat en het kopen van fysiek goud volledig faciliteert voor hun klanten. Zij verkopen alleen LBMA-gecertificeerde goudbaren met terugkoopgarantie tegen een vaste prijs.

Daarnaast worden uw goudbaren onder uw naam opgeslagen in de beveiligde kluis van Brinks in Zwitserland. Zwitserland is het land wanneer het gaat om beleggen in fysiek goud. Ga naar de website van Doijer & Kalff als u meer informatie wilt over het kopen van fysiek goud.