Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Demonen uitroeien

In Rotterdam worden verslaafden op de been geholpen door ze te laten roeien. Dat over hun grenzen gaan werkt. Er wordt gezworen bij de wekelijkse inspanning. Een dag mee met Roeien in Herstel, een herstelprogramma met ‘enorme’ impact. ‘Ik ben weer trots op mezelf.’

Identify Me: kent u een van deze 46 vermoorde vrouwen?

Opsporingscampagne Operation Identify Me heeft als doel vermoorde vrouwen zonder identiteit hun naam terug te geven. Een vrouw uit Wales is inmiddels geïdentificeerd, Nederlandse agenten hopen op vergelijkbaar goede resultaten voor zaken in ons land. ‘Jeetje, dit is gewoon een stukje van haar.’

Wel Massa, geen klasse

In mei begint het zoveelste seizoen van Massa is kassa, de serie over vakantieparkenman Peter Gillis. Alleen is Peter Gillis helemaal geen vakantieparkenman meer. Hij is wel nog steeds een proleet. Over de wonderlijke populariteit van de Temu-versie van Donald Trump.

Stephanie Louwrier: 'Heel eerlijk, wat ik doe dat doe ik goed'

Actrice, performer, zangeres, regisseur en presentator Stephanie Louwrier (38) raakte twee jaar geleden haar stem kwijt, maar hervond zichzelf. En ja, dat klinkt zwaar en diepzinnig, moeilijk misschien ook wel, maar op het podium is dit multitalent toch vooral rauw, direct en grappig. ‘Ik zie overal een avontuur in en denk bij alles: lachen, waarom niet?’

Canada bibbert

En dan niet van de kou, maar van de angst. Door de opwarming van de aarde en het smelten van het poolijs wordt hun noordgrens namelijk steeds toegankelijker. En nu zijn ze bang dat onwelwillende en hebberige buren zoals Rusland of de VS hun voet tussen de arctische deur willen steken, vanwege al het olie en gas dat daar in de bodem zit. Dus schroeft Canada zijn militaire aanwezigheid in het noorden serieus op. Probleem is alleen: hoe hou je een gebied van 4 miljoen vierkante kilometer in de gaten?