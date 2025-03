Drie slimme bestemmingen voor een ongebruikte kamer

De kerstspullen staan er, wat verhuisdozen die je nooit hebt uitgepakt, aangevuld met spulletjes die je niet meer in de kamer wilt hebben, maar die je ook niet weg wilt doen. Het is gemakkelijker dan naar zolder brengen, dus stapelen de dozen zich op. Na verloop van tijd weet je waarschijnlijk niet eens meer wat er allemaal staat, en is het gemakkelijker het maar een rommelhok te laten.

Jammer van de ruimte! Een extra kamer in huis kun je namelijk voor veel leukere dingen gebruiken. Dus ga eens door alle spullen, kijk wat je echt wilt houden en breng dat naar de zolder of kelder, breng de rest naar de kringloop en maak van het 'rommelhok' een volwaardige ruimte!



Inspiratie nodig voor een bestemming? We geven je graag drie tips.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Werkkamer

Ben jij zelfstandige of werk je voor een baas en heb je veel thuiswerk? Een eigen plek om te werken, met een deur die dicht kan zodat je niet gestoord, wordt bevordert de concentratie en productiviteit. Bovendien heb je in een werkkamer alle spullen bij de hand, en hoef je aan het einde van de dag niets op te ruimen omdat het anders in de weg staat.

De basis van een werkkamer is een goed bureau, een prettige stoel en, afhankelijk van het werk dat je verricht, een computer. Ook opbergruimte is een must, net zoals voldoende licht en de mogelijkheid te ventileren. Bedompte lucht geeft vaak hoofdpijn en vermoeidheid, van regelmatig even luchten in de ruimte worden de meeste mensen juist productiever.



Doe werkkamer inspiratie op om de juiste interieurstijl te kiezen, koop wat extra planten om in de kamer te zetten en ga lekker inrichten!

Logeerkamer

Heb je wel eens vrienden op bezoek waarvan er eentje altijd nuchter blijft omdat hij iedereen weer naar huis moet rijden? Of komen ze van ver, en willen ze op tijd weer weg omdat ze het hele eind nog weer naar huis moeten rijden? Met een logeerkamer hoeft niemand op tijd weg en kan iedereen gezellig een biertje mee drinken. Zorg voor een goed bed of een slaapbank, een nachtkastje en raamdecoratie die licht en inkijk tegenhoudt en ga voor een neutrale interieurstijl, zoals de moderne stijl, zodat gasten zich snel thuis voelen. Zo heb je een eenvoudige maar effectieve logeerkamer.

Thuisbibliotheek

Houd je van lezen, maar moet je voortdurend boeken wegdoen omdat je nieuwe hebt gekocht en ze niet meer op de plank passen? Met een thuisbibliotheek hoef je geen boek meer de deur uit te doen. Bevestig planken aan de muren of plaats een paar kasten, zet er een comfortabele stoel neer met een goede leeslamp, en je hebt zelfs je eigen plek waar je rustig kunt lezen. Kies voor raamdecoratie waarmee je zelf de mate van lichtinval kunt bepalen, zoals top down bottom up plisségordijnen of jaloezieën. Jaloezieën schoonmaken doe je eenvoudig met een vochtige doek, ook plisségordijnen zijn gemakkelijk schoon te maken.

Prettig als je de ruimte goed schoon wilt houden en geen stof op je boeken wilt krijgen. Wil je originele wanddecoratie? Laat dan de covers van je favoriete boeken vergroten, lijst ze in en hang ze aan de muur!