Vrijheid, geld & eigen regels – het geheime leven van Rosanna (29) als zelfstandig escort

Niet alleen verdient ze beter dan ooit, maar ze heeft ook volledige controle over haar werk én haar veiligheid. “Ik bepaal mijn eigen regels,” zegt ze. “En ik zou nooit meer terug willen naar hoe het was.”

Escortwerk roept vaak allerlei beelden op. Maar hoe is het écht? Werken voor een bureau versus zelfstandig zijn – is er echt een verschil? En hoe veilig is het? Rosanna deelt haar meest eerlijke en ongefilterde ervaringen. Ze vertelt over haar best betalende klanten, de grootste vooroordelen en waarom ze zich nog nooit zo zelfstandig en succesvol heeft gevoeld.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

"Ik verdien nu minstens drie keer zoveel als toen ik via een bureau werkte."

"Mijn meest loyale klant boekte me een half jaar lang alleen om te praten en samen te dineren."

"Als je zelfstandig werkt, bepaal jij de regels – en niemand anders."

Het volledige, spraakmakende interview met Rosanna lees je hier gratis verder . Mis het niet!

Jouw Avontuur, 100% Echt & 100% Discreet

Geen nepprofielen, geen loze beloftes, maar echte ontmoetingen met echte dames. Op Tippelstraat.nl weet je zeker dat wat je ziet, ook is wat je krijgt. Elke dame wordt streng geverifieerd met ID-controles, zodat je altijd te maken hebt met betrouwbare escorts . Geen vage verrassingen of misleidende foto's, maar puur wat je zoekt, in een veilige en discrete omgeving.

Blader op je gemak door de profielen, lees eerlijke recensies en kies wie jou aanspreekt. Wil je eerst even kennismaken? Dankzij live videochat weet je precies waar je aan toe bent. Geen gedoe, geen onzekerheid – alleen een soepele ervaring van begin tot eind. Jouw privacy staat altijd voorop, zodat jij ongestoord kunt genieten. Ontdek zelf waarom steeds meer wandelaars Tippelstraat.nl als hun vaste adres kiezen.