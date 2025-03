Frits Barend: 'Als Mattie en Marieke een keer in therapie willen, laat ze maar bellen!'

Huh? Zijn Mattie & Marieke geen matties meer?

Het ziet ernaar uit dat de twee elkaar spuugzat zijn. Het kwam onlangs tot een hevige confrontatie tussen Mattie Valk en Marieke Elsinga tijdens hun populaire radioprogramma Mattie & Marieke op Qmusic. De heer achter de microfoon vond dat zijn vrouwelijke collega niet een béétje te veel, maar véél te veel over baby’s praatte. Marieke zette in 2022 zoontje Jip op de wereld en in augustus 2024 dochtertje Noa. Haar laatste bevalling is nog maar een half jaartje geleden en dus zit Marieke volop in de fase van luiers verschonen, nachtenlang wakker zijn, moedermelk kolven en potjes Olvarit naar binnen lepelen. Logisch dat ze daar af en toe een anekdote over heeft, maar Mattie kan het niet meer aanhoren. Ze kregen het live met elkaar aan de stok tijdens een ochtenduitzending. Mattie viel tegen Marieke uit nadat ze een betoog had gehouden over een merk 100 procent plasticvrije en biologisch afbreekbare billendoekjes dat zij gebruikt. Mattie viel flink tegen zijn radiomaatje uit: ‘Lieverd, het gaat hier elke dag ieder uur over baby’s. Je hoort mij nooit. Het gaat de godganse dag over baby’s hier. Doe niet zo moeilijk.’

Waar kwam die plotselinge woede van Mattie vandaan?

De Qmusic-dj en zijn toenmalige vriendin Kirsten zetten in 2016 een punt achter hun relatie, omdat Mattie tot zijn verbijstering niet de biologische vader bleek te zijn van hun pasgeboren tweeling Vesper en Bo. Daarop verwijderde hij al zijn tweets over de zwangerschap en bevalling. Het jaar erop naaide Mattie zijn beste radiovriend Wietze de Jager. Ze zouden samen overstappen naar Sky Radio, waar ze hun programma zouden voortzetten. Mattie tekende echter, zonder Wietze in te lichten, een nieuw contract bij Qmusic. Hij verraadde zijn vriend voor zes ton en een Tesla. Weekblad Party verklaarde dat destijds als volgt: ‘Experts zeggen dat veel mensen met zo’n trauma vervolgens onbewust een ander in hun nabije omgeving emotionele pijn gaan doen. Wie Mattie hiervoor uitkoos? Iemand die wél een lieve vrouw heeft die trouw is aan haar man. En begin dit jaar wél samen een baby heeft gekregen, ook nog eens via de normale weg verwekt.’ Volgens insiders vloeit ook de uithaal naar Marieke voort uit Matties babydrama van 2016.

‘Zelfs luisteraars valt het op dat ze elkaar vaak in de haren vliegen’

Wat vindt Mattie Valk van zichzelf?

‘Marieke moet wat vaker haar klep dichthouden.’



Wat vinden wij van Mattie Valk?

Wij zijn toch wel benieuwd naar het merk billendoekjes dat Marieke voor haar baby gebruikt.

Wat vinden anderen van Mattie Valk?

Marieke Elsinga - Matties mattie

‘We hadden echt een beetje ruzie. We zijn misschien wat meer op elkaar gaan vitten, omdat we misschien ook wat ouder zijn geworden door de jaren van de ochtendshow heen. Dat denk ik echt. Onze levens zijn ook veranderd en daardoor zijn we over dingen specifieker gaan denken en zijn we misschien allebei wat meer links en wat meer rechts geworden. Wij zijn twee vrienden die elkaar af en toe flink de waarheid vertellen. En ik vind het prachtig dat dat gewoon op de radio kan. Wij maken 16 uur per week radio samen, het knettert af en toe. Dat is toch lekker man!’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

‘Ik luister eigenlijk nooit naar Qmusic en dus ook niet naar het programma van Mattie en Marieke. Het is natuurlijk psychologie van de koude grond, maar als je hebt meegemaakt wat Mattie heeft meegemaakt, kan ik me voorstellen dat je er niet op zit te wachten om elke dag de verhalen over het babygeluk van een ander aan te horen. Nogmaals, ik luister er nooit naar, maar ik hoorde dit fragment en vond dit toch wel heftig. Mijn collega Jordi Versteegden en anderen om me heen hadden er nog niet bij stilgestaan dat het echte ruzie zou kunnen zijn tussen die twee. Velen dachten dat het misschien satire was, maar het waren echt heel grote irritaties die er ineens uitkomen, dus ik denk dat het toch wat dieper zit.’

Frits Barend - voormalig talkshowpresentator

‘Als je een duo vormt op radio of televisie, lijkt dat op een huwelijk of relatie: je moet elkaar respecteren, elkaar vrijheid geven en ook een beetje aardig voor elkaar zijn. Je moet een beetje van elkaar houden. Meer is het niet. Met Henk van Dorp vormde ik al een duo sinds 1968 bij Radio Veronica en later bij Vrij Nederland, de Vara tv & radio en jullie eigen Nieuwe Revu. De talkshow Barend en Van Dorp hebben we van 1990 tot 2006 gemaakt. Ik denk er met heel veel plezier aan terug. We hebben een enige tijd gehad met zijn tweeën. Als Henk van Dorp of ik zich ergerde aan de ander, dan zeiden we dat gewoon tegen elkaar. Natuurlijk word je ook vrienden van elkaar als je zo lang zo close met elkaar samenwerkt. Dat gaat vanzelf. Maar tegelijk hadden we ook geleerd, dat we elkaar al het hele jaar zagen, en dan niet ook nog eens met elkaar op vakantie moesten gaan. We kwamen doorgaans ook niet bij elkaar op de verjaardag, maar belden elkaar wel. Stevige ruzies zoals Mattie en Marieke hebben we nooit gehad. Zulke types waren we ook niet. En als er weleens wat was, dan zeiden we dat in de uitzending wel tegen elkaar. Dan zei Henk bijvoorbeeld: “Goh Frits, wat een stomme vraag was dat.” Dan antwoordde ik: “Nou Henk, had jij dan zulke slimme vragen vanavond?” En dan konden we er beiden om lachen. We hebben wel degelijk bepaalde onderwerpen aan tafel uitgevochten als we het niet met elkaar eens waren, maar in de basis moet je het wel met elkaar eens zijn en wat overeenkomsten met elkaar hebben. Dat zat bij ons goed. Wij hadden geen grote irritaties naar elkaar. Als Mattie en Marieke een keer in therapie willen, laat ze maar bellen!’

Sander Lantinga - radiopresentator

‘Sinds 2006 maak ik met Coen Swijnenberg De Coen & Sander Show. Uit elkaar gaan? Het gaat een keer gebeuren. Ik ben er niet mee bezig, maar het is een vraag die je niet kan ontkennen. Zoals aan alles in het leven, komt er ook aan het duoschap een einde. Ik kan amper een voorbeeld noemen van duo’s die nog bij elkaar zijn na twintig jaar. Pauw en Witteman, Barend en Van Dorp, Acda en De Munnik, Bassie en Adriaan.’