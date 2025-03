Leon Verdonschot: 'Afgelopen week stemde de Kamer over drie moties van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk over abortus'

'Twee van de drie moties van de SGP om de zaag te zetten in de stoelpoten van het abortusrecht haalden een meerderheid. Dankzij NSC, CDA, CU, BBB, PVV, FvD en Denk'

Beste SGP-Kamerlid Diederik van Dijk,



Zo snel kan het gaan. In 2023 behandelde de Tweede Kamer nog een voorstel om abortus uit het strafrecht te halen. Het Humanistisch Verbond had 90.000 handtekeningen opgehaald om het voorstel op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Volgens artikel 296 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het namelijk strafbaar om een vrouw een behandeling te geven waardoor haar zwangerschap wordt afgebroken. Het artikel is al decennia niet meer van stal gehaald, maar toch: al is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan, abortus is officieel nog steeds strafbaar. De voorstanders van de ‘Abortus is geen misdaad’-actie wezen er op dat een verworven recht als het recht op abortus geen vanzelfsprekendheid is: het kan zo weer worden teruggedraaid. Ze wezen op de Verenigde Staten, waar het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus terugdraaide, en op andere landen waar het recht op abortus onder druk staat: Polen, Hongarije, Italië. De aanval op de vrouwenrechten was ingezet.

Het is nog geen twee jaar later. En ziehier: ze hebben gelijk gekregen. Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over drie moties van u over abortus. Met de SGP als afzender weet je voldoende. De SGP is tegenstander van het recht op abortus en het recht op euthanasie. Want de SGP hecht hoge waarde aan het leven, stelt de partij zelf, het leven is immers door God gegeven. Omdat de SGP zoveel waarde hecht aan het leven, is de partij voor de doodstraf. De SGP heeft bovendien een hekel aan vrouwen, althans: als ze niet zwijgend achter het aanrecht staan. Pas in 1989 (!) liet de partij zijn bezwaar tegen het actief stemrecht voor vrouwen varen.

En verdomd. Om precies te zijn: Godverdomd. Twee van de drie moties van de SGP om de zaag te zetten in de stoelpoten van het abortusrecht haalden een meerderheid. Dankzij NSC, CDA, CU, BBB, PVV, FvD en Denk.

Dat betekent dat alleen linkse en liberale (D66, VVD, Volt) partijen nog staan voor de vrijheid van vrouwen om zelf te bepalen of ze wel of geen kinderen willen. Eén motie haalde het niet: die om de motieven van vrouwen die een abortus willen te laten registreren. Het enige juiste antwoord op die vraag luidt: gaat je geen ene moer aan, het is míjn lijf. Maar CU, BBB en FvD stemden zelfs hier mee.

Dat kan twee dingen betekenen. Ze vertrouwen artsen niet, want iedere vrouw die een abortus laat plegen heeft een gesprek met een arts, die checkt of er sprake is van een weloverwogen, vrijwillig besluit. Of ze vertrouwen vrouwen niet, en denken dat vrouwen voor hun lol zo’n lichamelijk en geestelijk zwaar besluit nemen, of niet kunnen nadenken. Vandaar dat die vrouwen zich volgens hen moeten verantwoorden richting de overheid. Die gaat kennelijk over hun lichaam.



Dolle Mina: kom terug, voor het te laat is.