James Worthy: 'Soms, als ik p*rno wil kijken, moet ik aantonen dat ik geen robot ben'

'‘Selecteer alle afbeeldingen met een etalage.' Verdikkeme, mijn zin om te kijken is weg, maar als ik deze test niet tot een goed einde breng, zou ik best eens een robot kunnen zijn.

Soms, als ik porno kijk, moet ik voordat ik mag kijken, aantonen dat ik geen robot ben. Dan kom ik op een site waar acht afbeeldingen op staan en dan staat boven aan de pagina: ‘Selecteer alle afbeeldingen met fietsen.’ Maar mijn favoriet is: ‘Selecteer alle afbeeldingen met een etalage.’

Op de eerste foto staat een muur, op de tweede foto staat een wit busje naast een boom, op de derde foto staat een verkeersopstopping, op de vierde foto staat een loods, op de vijfde foto staat een flat, op de zesde foto staat een Mexicaanse supermarkt, op de zevende foto staat een tankstation en op de achtste foto staat een nagelstudio.

Ik twijfel. Wat is de exacte definitie van etalage? Ik zoek het op: eta·la·ge (de; v; meervoud: etalages) ruimte achter een winkelruit waar goederen zijn uitgestald.

Ik kijk nogmaals naar de Mexicaanse supermarkt, het tankstation en de nagelstudio. Vooral over het tankstation heb ik zo mijn twijfels. Ik zie wel een winkelraam, maar er worden geen artikelen getoond. Er hangt alleen een kartonnen bord van een ijsjesfabrikant, dus van echt uitstallen is geen sprake. Dit gaat nog lastig worden. Dan kijk ik beter naar de eerste foto. De foto van een muur. Er zit een raam in de muur verstopt. Het is geen groot raam, maar ook een klein raam zou een etalage kunnen zijn.

Verdikkeme, ik heb helemaal geen zin meer om porno te kijken, maar als ik deze test niet tot een goed einde breng, zou ik best eens een robot kunnen zijn. Ik bel mijn moeder op. Ze zit bij de kapper dus ze fluistert. ‘Mam, ben ik een robot?’

‘Nee, jongen.’

‘Weet je het heel zeker? Een mens kan toch wel het verschil zien tussen een muur en een etalage?’

‘Zit je weer porno te kijken?’

‘Nee, dit is research voor een nieuwe roman.’

En dan zie ik het. Ergens in een parallel universum probeert een pornositebezoekende robot aan te tonen dat hij geen mens is. Er staan acht afbeeldingen op zijn computerscherm.

Op de eerste foto staat een noordelijke witte neushoorn, op de tweede foto staat de Great Barrier Reef, op de derde foto staat smeltend poolijs, op de vierde foto staat Donald Trump, op de vijfde foto staat een weeshuis in Palestina, op de zesde foto staat de nieuwste iPhone, op de zevende foto staat Elon Musk en op de achtste foto staat een crompouce. ‘Selecteer alle afbeeldingen die je totaal niet interesseren.’

De robot klikt op vier afbeeldingen en mag door naar de pornosite. Hij heeft aangetoond dat hij geen mens is. Ik daarentegen twijfel nog steeds over het tankstation en de muur met het raam. Kan een tankstation een etalage hebben? Ik bel naar het tankstation bij mij in de buurt.

‘Goedemiddag, hebben jullie een etalage?’

‘Niet echt volgens mij. Het zijn gewoon ramen.’

‘Ik heb zekerheid nodig. Hebben jullie een etalage?’

‘Meneer, zit er misschien een schroefje bij u los?’

Shit, alleen in robots zitten schroefjes.