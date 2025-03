Nieuwe Revu's kijktip: 'Kinderen van Rutte'

Een complete generatie Nederlanders wist niet beter of Mark Rutte was premier. Een aantal van hen kreeg zelfs direct met hem te maken: als docent maatschappijleer.

Elke donderdagochtend fietste Rutte naar het Johan de Witt-college in de Haagse schilderwijk. Hoe verging het de leerlingen van meester Mark in de samenleving van premier Rutte? Een sterk idee voor een docureeks, en mooi uitgewerkt door Roos van Ees in Kinderen van Rutte.

Zijn pupillen herinneren hem als inspirerend en benaderbaar, én als man van praktische adviezen. ‘Kies je voor inknokken, dan kun je uiteindelijk burgemeester van Rotterdam worden.’ Dat is natuurlijk mooi om te horen als je ouders enorme offers hebben gebracht om jou een betere toekomst te geven. Een stuk of tien laten de camera toe in hun leven, en het is ontroerend om te zien hoe ze Ruttes ‘Nederlandse Droom’ hebben weten te bereiken. Meestal tegen de stroom in, van te lage schooladviezen tot regelrechte arbeidsdiscriminatie. Toch is Kinderen van Rutte vooral een positief stemmende reeks. Wat heeft Nederland er met deze knokkers een bijzonder generatie bijgekregen.



Kinderen van Rutte is vanaf vandaag (10 maart) te zien op VPRO, NPO 3.

