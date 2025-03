Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 11e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Terug naar de Keileweg

Jonge vrouwen die hoerenlopers afwerken, crack roken op straat en nachten aaneen doorhalen. Een kwart eeuw geleden toonde Roy Dames met zijn Meiden van de Keileweg de rauwe realiteit van ’s lands laatste tippelzone. In zijn nieuwe film zoekt de filmmaker uit hoe het die prostituees verging. Nieuwe Revu ging met hen terug naar de plek waar het allemaal begon. ‘Veel meiden zijn hier verkracht of voor dood achtergelaten, maar het was óók gezellig.'

Poetins nieuwe knokploeg

Roesskaja Obsjina (Russische Gemeenschap) is de naam van een nieuwe beweging in Rusland. De leden zijn felle voorstanders van het Kremlinbeleid en ondersteunen met man en macht de oorlog tegen Oekraïne. Zullen deze islam-hatende, Russisch-orthodoxe hardliners de toekomst van het toch al zwaar autocratisch geregeerde land gaan bepalen? Een portret van een nieuwe dreiging uit het oosten.

Vertel iedereen over de grens dat Rusland leeft! – Aleksandr Nevski

Twijfels aan bestsellerauteur Latife Arab

Op 13 maart 2024 verscheen in Duitsland eenbestseller van een vrouw die uit een Duits-Arabische clan besloot te vluchten. Volgens de auteur wil haar familie haar sindsdien geweld aandoen, maar de waarheid lijkt anders te liggen. ‘In de winkels ligt de biografie bij de non-fictie. Nu blijkt dat het misschien beter in de categorie fictie had gepast.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Katinka Polderman: 'Ik ben vooral in mijn gedachten actief'

Waarom zou het links zijn om te vinden dat iedereen een betaalbare woning moet kunnen krijgen? En waarom zou het rechts zijn om lekker 140 km/u over de snelweg te willen rijden in een diesel? Katinka Polderman (43) wil het liefst allebei, maar: als je een beetje nadenkt, snap je volgens haar ook wel waarom je niet 140 km/u moet wíllen rijden. ‘Rechts voelt tegenwoordig als een soort egoïsme, een houding van: ik sluit mijn ogen voor alles wat ik niet wil zien.’

Dag lieve Dieuwertje

De KRO schopte haar er in 1985 uit omdat ze in Vrij Nederland had gezegd dat ze niet in God gelooft. En hardcore Zwarte Piet-supporters vonden dat ze heulde met de vijand door al die neppe roetveegpieten in het Sinterklaasjournaal. Maar los van die uitzonderingen is er niet één Nederlander te vinden (we hebben ze allemaal gebeld) zonder een zwak voor Dieuwertje Blok.