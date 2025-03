Bart Nijman: 'Trump in een Tesla van Elon Musk, het was een reclamevertoon dat op een oligarchisch piramidespel begint te lijken'

'Trump zat ineens op de oprit van het Witte Huis in een Tesla om de linksliberalen te zieken. Niet minder idioot is dat die liberalen showrooms vol Elon-EV’s in de fik proberen te steken'

De wereld draait momenteel net even wat sneller dan een mens kan bijhouden. Niet alleen volgt de ene absurde gebeurtenis de volgende gevaarlijke ontwikkeling in razend tempo op, de vaste grond van fundamentele overtuigingen verandert in drijfzand.

Zo zat Donald Trump ineens in een Tesla op de oprit van het Witte Huis, om het elektrische automerk van Elon Musk te promoten, omdat de Teslakoersen kelderen. Het was een reclamevertoon dat verdomd veel op een oligarchisch piramidespel begint te lijken.

De slechte beurskoers komt door het grillige gedrag van Musk, die als een soort bijzonder opsporingsambtenaar de kettingzaag in linkse hobby’s van de Amerikaanse overheid zet, terwijl hij critici voor landverrader uitmaakt op X. Onder hen: een voormalig jachtvlieger en captain van de Space Shuttle. Is dat ineens geen patriottisme meer?

Het beeld van Trump in een MAGA-rode Tesla zegt dat je onder de nieuwe normen van de keizer klimaatneutraal moet gaan rijden, als je linksliberalen wilt zieken. Niet minder idioot is dat het extreemlinkse randje van die liberalen op hun beurt showrooms vol Elon-EV’s in de fik probeert te steken. Het klimaat redden is kennelijk minder belangrijk wanneer de verkeerde miljardair zich inspant voor mondiale CO2-reductie? Laat daar geen vergissing over zijn: Musk heeft meer voor het terugdringen van uitstoot gedaan dan alle wereldwijde soepgooiers, asfaltplakkers en bankgebouwbekladders bij elkaar.

Nu het toch over de gebroken geweertjes van GroenLinksers gaat: op X ging een oud GL-voorstel rond om 2 miljard op defensie te bezuinigen, terwijl deze partij nu pleit voor de 800 miljard euro die de Europese Commissie wil hebben voor méér oorlogstuig. Vredesduiven met oorlogszucht, heel verwarrend.

Europese defensie-upgrades zijn heus geen gek idee nu Trump continu Oekraïne verwijt dat ze door Rusland zijn binnengevallen – zeg maar dezelfde logica zoals hoe gymnasiumlinks Israël verwijt dat Hamas een slachting aanrichtte en mensen ontvoerde naar Gaza.

Maar de EU is een technocratie zonder volk, dus waarom die een centrale rol in de meest soevereine taak van natiestaten zouden mogen krijgen (namelijk: nationale defensie en veiligheid), is ook alweer zo’n uit verwarring geboren raadsel. Op welk plan is dat gigabedrag überhaupt gebaseerd, en: voor welk leger?

Voor 800 miljard kun je meer tanks bouwen dan er mensen zijn die ze kunnen of willen besturen. GroenLinks is vooral aan het voorsorteren op het gigantisch verrijken van de aandeelhouders van het militair-industrieel complex. Wonderlijk.

Sinds corona is vastigheid en vertrouwen verloren dat nooit herwonnen werd. Logica is onlogisch geworden, principes zijn geïnverteerd en retoriek wint van ratio. De situatie spiraalt in hoge snelheid uit controle. De kernvraag voor jezelf: hoe vind je het noorden nog als zovelen het kwijt zijn? Misschien ben ik zelf de spookrijder geworden. Maar niet in een Tesla.