Alles wat goed is om te weten over een high-end erotische massage

De kans is groot dat je in je leven weleens een massage hebt gehad. Dit is een overkoepelende term en je hebt natuurlijk verschillende soorten massages.

Zo zijn fysiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van massages bij lichamelijke klachten. Denk aan sportblessures, rugpijn, nekpijn en ga zo maar door. Maar ook ter ontspanning van stress worden massages aangeboden en daarnaast heb je ook nog verscheidene alternatieve geneeswijzen, zoals shiatsu, die zich ermee bezighouden. Een meer unieke vorm van massage is de zogenaamde high-end erotische massage. Hier weet je wellicht wat minder over, omdat er nog enigszins een taboe op rust. Maar wat is goed om te weten over deze massagevorm?

Enkele misvattingen

Het is goed om eerst even enkele misvattingen uit de wereld te helpen. Bij de term erotische massage wordt al snel gedacht aan verbloemend taalgebruik voor het bezoeken van een prostituee. Dit is echter totaal niet hetzelfde, want een high-end erotische massage wordt volgens bepaalde belangrijke regels uitgevoerd en een ‘happy’ end is zeker geen verplicht onderdeel, hoewel dit wel kan voorkomen. Maar bij een high-end erotische massage hoef je dus geen associaties te maken met schimmige ruimtes, ongure sferen en ga zo maar verder. De hygiëne staat centraal en een prostaat massage wordt altijd uitgevoerd door professionals.

De verschillende soorten massages

Een erotische massage is echt een kunstvorm en je hebt zeker wat ervaring nodig voordat je aan de slag kunt gaan in een hoogwaardige salon. En de term ‘erotische’ massage is ook overkoepelend voor verschillende soorten massages. We zullen nu even enkele belangrijke massages bespreken en ook wat ze precies inhouden.

Je hebt in de eerste plaats speciale massages voor zowel mannen als vrouwen. Mannen kunnen onder meer genieten van de zogenaamde erotische Lingam massage. Het doel van deze massage is het de-blokkeren van het genitale gebied. Dus niet alleen de edele delen, maar ook de perineum en de bekkenbodem. Niet alleen het opwekken van erotische gevoelens staat hier centraal, maar ook diepere mentale aspecten. Denk aan totale ontspanning, vermindering van stress en ga zo maar voort.

Een massage die specifiek bedoeld is voor vrouwen: de Yoni massage. Bij deze massage staat met name het psychologische aspect centraal. Door bepaalde aanrakingen wordt er langzaam naar zeer gevoelige of juist pijnlijke plekken in het bekkenbodemgebied en yoni toegewerkt. Deze massage kan meer geluk brengen, spanningen loslaten en je verlossen schaamtevolle of schuldige gevoelens. Maar het helpt ook bij het verlichten van stress en andere mentale problemen.

De bovenstaande massages zijn specifiek op een geslacht gericht, maar je hebt ook nog verscheidene erotische massages die zowel voor mannen en vrouwen zijn. De zogenaamde relax-massage is de klassieke massagevorm, maar dan voorzien van een erotische tint om voor extra enthousiasme te zorgen. Je hebt ook massages die worden gedaan met substanties, zoals Nuru. Deze gel geeft je een sensuele boost. Dan heb je ook nog de welbekende body to body massage: waarbij de naam al verraadt het precies is. Bij deze massagevorm gebruikt de masseuse haar eigen lichaam. En zo zijn er nog vele andere soorten erotische massages. Je doet er goed aan om, voordat je een afspraak maakt, je te laten inlichten.

Wanneer is een erotische massage aan te raden?

Welnu, in de voorgaande alinea’s hebben we je voorzien van informatie over de verschillende soorten massages. En we hebben ook enkele misvattingen uit de wereld geholpen. Maar dan blijft er nog een belangrijke vraag over: voor wie is een erotische massage nou precies geschikt? Enerzijds is het ideaal voor mensen die graag uit hun comfortzone willen komen. Dat is natuurlijk spannend, maar tegelijkertijd zal het zorgen voor persoonlijke groei, het overwinnen van angsten en nieuwe ervaringen dragen ook zeker bij aan meer levensgeluk. Bovendien heb je dan ook iets bijzonders te vertellen aan de mensen in je omgeving!

Een erotische massage is bovendien geschikt voor mensen die al enige ervaring met ‘normale’ massages hebben en nu graag eens iets nieuws willen proberen. Zo af en toe je grenzen verleggen kan immers geen kwaad! En als laatste kun je om praktische redenen voor een erotische massage kiezen. Voor ontlading, het reduceren van stress of nieuwe gebieden verkennen waarvan je niet wist dat je ze überhaupt had.

Uiteraard kun je zelf een erotische massage boeken, maar het is ook prima om het als een origineel cadeau aan een dierbare te geven. Dat je iemand die al interesse had, maar misschien zelf niet de stap durfde te nemen, over het drempeltje heen helpt.